8 nouvelles applications de ces dernières semaines que nous vous recommandons d’essayer

in

Ce sont les 8 nouvelles applications du Play Store que vous devriez essayer.

Chaque semaine de nouvelles applications gratuites de toutes sortes et parmi toutes arrivent sur le Google Play Store Nous collectons les meilleurs et nous vous les apportons pour que vous puissiez les connaître.

Alors, cette fois, nous avons sélectionné pour vous un total de 8 nouvelles applications du Play Store que nous vous recommandons de les essayer.

Lecteur PDF MJ

La première nouvelle application du Play Store que vous devriez essayer est MJ PDF Reader, un outil gratuit simple mais complet qui vous permettra de lire n’importe quel fichier PDF rapidement et en douceur.

MJ PDF Reader est une application qui a une interface utilisateur minimaliste et simple sans publicitéavec un mode sombre qui vous facilitera la lecture de n’importe quel document PDF et avec une série de fonctions vraiment intéressantes telles que la possibilité de garder l’écran allumé ou la possibilité de partager et d’imprimer des PDF.

En outre, cette application prône la confidentialité et ne collecte aucune donnée présente dans les PDF que vous lisez avec.

Google Play Store | Lecteur PDF MJ

Fonds d’écran frais

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile Android avec des fonds d’écran originaux, vous allez adorer Fonds d’écran fraisune application gratuite qui vous permettra profitez d’un nouveau fond d’écran chaque jourgrâce à sa large collection de papiers peints de haute qualité.

Google Play Store | Fonds d’écran frais

Économiseur d’histoire pour WhatsApp

Story saver pour WhatsApp est une application grâce à laquelle vous pouvez enregistrez les photos et vidéos des États de vos amis dans WhatsApp et partagez-les avec d’autres personnes d’une manière très simple.

Économiseur d’histoire pour WhatsApp fr une application totalement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger directement à partir du lien vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Google Play Store | Économiseur d’histoire pour WhatsApp

Récupérer des photos – Toutes les récupérations

Une autre des nouvelles applications du Play Store que vous devriez essayer est Récupérer des photos – Toutes les récupérationsune application gratuite qui, comme son nom l’indique, permet de restaurer et récupérer des photos, vidéos et audios que vous avez supprimés par erreur en un seul clic.

Cette application récupère toutes les photos et vidéos dans leur qualité d’origine et, en plus, il a un scanner intégré avec lequel vous pouvez trouvez rapidement tous les fichiers que vous avez supprimés de votre appareil.

Google Play Store | Récupérer des photos – Toutes les récupérations

Scanner de documents, Cam Scan-PDF

Document Scanner est une application de scanner gratuite pour Android grâce à laquelle vous pourrez numériser tous types de documents et enregistrez-les dans la mémoire de votre smartphone ou dans l’un des services de stockage en nuage les plus populaires comme Google Drive ou Dropbox au format PDF.

Cette application dispose d’un système de recadrage intelligent qui améliore les numérisations et différents modes d’affichage afin que les PDF aient une meilleure apparence. noir et blanc, clair, couleur et foncé.

Mais ce n’est pas tout, car cette application vous permet également imprimer et faxer documents numérisés et même scannez les codes QR ou créez les vôtres et partagez-les avec vos amis de manière simple et rapide.

Google Play Store | Scanner de documents, Cam Scan-PDF

Super Bloc-notes Pro

Si vous en avez assez des applications comme Google Keep ou Evernote pour prendre des notes sur votre mobile Android, vous devriez essayer Super Notepad Pro, une application gratuite avec laquelle vous pouvez créer des notes d’une manière différente, car vous devrez choisissez un titre, un sous-titre et une image pour chacun d’eux.

De plus, cette application vous permet personnalisez la couleur de chacune des notes afin de pouvoir les identifier en un coup d’œilpartagez vos tâches avec qui vous voulez, restaurez toutes les notes que vous avez supprimées par erreur et trouver une note en quelques secondes grâce à son puissant moteur de recherche.

Google Play Store | Super Bloc-Notes Pro-Bloc-Notes,Note

Déverrouillage bio PC

Déverrouillage bio PC est un outil gratuit qui vous sera très utile si vous utilisez souvent votre ordinateur, puisqu’il vous permettra de déverrouillez l’écran de votre PC directement avec le capteur d’empreintes digitales de votre mobile Android.

Cette application gratuite est compatible avec les deux Ordinateurs Windows ainsi que PC GNU/Linux et pour coupler avec l’ordinateur, les deux Celui-ci et le mobile doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.

De plus, cette application est totalement sûre, car pour s’associer à l’ordinateur qu’elle génère une clé aléatoire chargée de chiffrer tout le trafic entre les deux appareilsde manière à ce que vos données d’accès sont stockées cryptées dans votre terminal.

Google Play Store | Déverrouillage bio PC

Application d’authentification : 2FA et MFA

Il serait recommandé de protéger l’accès à vos comptes avec un deuxième facteur d’authentification et pour cela vous devez avoir une application installée sur votre mobile Android. Application Authenticator : 2FA & MFA est la dernière application de ce type à être lancée sur le Play Store et est compatible avec une grande variété de services tels que Google, Facebook, LinkedIn ou Dropbox, entre autres.

Cette application gratuite s’occupe de générer des jetons 2FA à usage unique pour que vous puissiez vous connecter à vos comptes sans avoir besoin de rappelez-vous votre mot de passe. cette application génère un nouveau code toutes les 30 secondesajoutant ainsi une couche de sécurité supplémentaire à votre vie privée sur Internet.

En outre, Authenticator App : 2FA & MFA est une application hors ligne, ce qui signifie que Vous pouvez continuer à l’utiliser, même si vous n’avez pas de connexion Internet.

Google Play Store | Application d’authentification : 2FA et MFA

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂