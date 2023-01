8 nouveaux jeux pour Android que nous vous recommandons d’essayer

in

Découvrez les 8 meilleurs jeux gratuits arrivés sur Google Play ces dernières semaines.

Gun Force: Action Shooting est l’un des nouveaux jeux sur le Play Store que vous devriez essayer

rejoindre la conversation

L’année touche à sa fin et puisque vous en avez surement marre de jouer aux mêmes jeux sur votre mobile Android, aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous Les 8 meilleurs jeux gratuits récemment arrivés sur le Google Play Store.

Dans cette collection, vous trouverez des titres aussi intéressants que PlayTime.io : tous les JumpscareConducteur de bus de jeux de simulateur de bus, Choo Choo Train Mobile Horreur ou Blast Knights.

PlayTime.io : tous les Jumpscare

Le premier titre de cette liste est PlayTime.io : All Jumpscare, un jeu d’horreur addictif qui propose deux modes de jeu : mode joueur et mode monstre.

Dans le premier, vous devez essayer de créer un jouet géant pour obtenir empêcher le monstre qui erre dans l’usine de jouets de mettre fin à vos jours et dans le second, votre objectif est tout le contraire puisque vous entrez dans la peau d’un monstre qui doit trouver et tuer tous les joueurs avant qu’ils ne puissent s’échapper de l’usine de jouets.

Téléchargement gratuit PlayTime.io: All Jumpscare

Route de la mine : collecter de l’or

Mine Road est un jeu de puzzle divertissant dans lequel vous devez utiliser tous vos talents logiques pour aider un mineur à renouveler les chenilles en fer des wagons miniers pour collecter le plus d’or possible.

C’est un jeu avec lequel vous ne vous ennuierez jamais, car il vous permet de participez à des quêtes quotidiennes, découvrez de nouveaux lieux et achetez de nouveaux wagons.

Téléchargement gratuit Mine Road: Collect Gold

Bus Simulator Games Bus Driver

Si vous avez toujours voulu conduire un bus, vous pouvez désormais le faire sans craindre de prendre un ticket grâce à Bus Simulator Games Bus Driver, un jeu de simulation de conduite de bus hors ligne dans lequel vous vous devrez compléter l’itinéraire qui vous est assigné.

Dans ce jeu, vous pouvez choisir entre 8 modèles de bus diesel, hybrides, électriques et articulés et personnalisez le vôtre à votre guise.

De plus, Bus Simulator dispose de trois modes de jeu différents dans chacun desquels vous devrez accomplir une série de missions et de tâches:

mode autobus urbain : dans cette modalité, votre objectif sera de transporter le passager d’une gare à une autre dans une grande ville.

: dans cette modalité, votre objectif sera de transporter le passager d’une gare à une autre dans une grande ville. mode zoo : Dans ce mode de jeu, vous devrez conduire un bus jusqu’au zoo et emmener les passagers voir les animaux qui les intéressent.

: Dans ce mode de jeu, vous devrez conduire un bus jusqu’au zoo et emmener les passagers voir les animaux qui les intéressent. mode de stationnement des bus: Dans ce mode de jeu votre objectif est de garer le bus dans la bonne direction et pour ce faire vous devrez éviter toutes sortes d’obstacles.

Télécharger gratuitement Bus Simulator Games Bus Driver

Gun Force : Tir d’action

Un autre des nouveaux jeux sur Google Play que vous devriez essayer est Gun Force : Tir d’actionun jeu classique de run and gun avec des graphismes 2D dans lequel vous assumerez le rôle d’un commandant de l’armée de résistance connue sous le nom de Gun Force qui possède une technologie de pointe et toutes sortes d’armes et dont l’objectif est de Légion de combat, une organisation criminelle qui menace la paix mondiale.

Au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu, vous améliorerez votre armée avec de nouveaux héros, chacun ayant une série de capacités uniques et puissantes Ils vous seront d’une grande aide sur le champ de bataille.

Téléchargez Gun Force: Action Shooting gratuitement

Choo Choo Train Mobile Horreur

Le deuxième titre d’horreur de cette sélection est Choo Choo Train Mobile Horror, un jeu terrifiant dans lequel vous devez vaincre Choo Choo Charles, le monstre hybride maléfique du train araignée qui veut manger les gens.

Téléchargement gratuit Choo Choo Train Mobile Horror

Fusionner Maître Bendy Revival

Merge Master Bendy Revival est un jeu de stratégie avec des batailles épiques illimitées où vous devez rassemblez tous les monstres effrayants que vous pouvez pour les fusionner et créer l’armée de monstres la plus puissante de toutes.

Dans ce jeu vous devrez améliorer votre armée de monstres les fusionner judicieusement et débloquer des créatures monstres plus puissantes et utilisez votre propre créativité pour créer vos propres monstres et les faire évoluer.

Télécharger gratuitement Merge Master Bendy Revival

chevaliers de souffle

Blast Knights est un jeu de puzzle simple et addictif dans lequel vous devez associez autant de blocs de puzzle que possible pour battre vos ennemis.

Ce jeu compte plus de 80 chapitres, dans lesquels vous devrez créez vos propres combos avec Bingo et collectionnez, améliorez et fusionnez vos héros pour sortir victorieux.

Télécharger gratuitement Blast Knights

Simulateur de vol : Désert

Le dernier jeu de cette liste est Simulateur de vol : Désertun simulateur de vol très réaliste qui vous permet de éprouver la sensation de piloter un avion.

Ce simulateur de vol est très facile à prendre en main, car il a commandes très simples et intuitiveset il a une grande carte à travers laquelle vous pouvez vous déplacer à l’aise.

Télécharger Flight Simulator: Désert gratuitement

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?