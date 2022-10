in

Nous vous recommandons 8 nouveaux jeux du Play Store qui valent vraiment la peine, essayez-les !

Le Google Play Store propose un très large catalogue de jeux gratuits pour votre mobile Android qui s’agrandit de semaine en semaine avec toutes les nouveautés qui arrivent sur la boutique Googleque nous compilons dans notre liste mise à jour avec les meilleures nouvelles applications et jeux mobiles.

Parmi tous les nouveaux jeux qui arrivent chaque semaine sur le Play Store, nous sélectionnons les meilleurs et vous les apportons afin qu’ils ne passent pas inaperçus. Donc, aujourd’hui, nous venons parler de 8 nouveaux jeux de ces dernières semaines que vous devriez essayer.

Simulateur de camion en ligne

Le premier nouveau jeu sur Google Play que nous vous conseillons d’essayer est Truck Simulator Online, un jeu gratuit de simulation de conduite de camion dans lequel vous pouvez conduire une grande variété de camions sur une grande carte tout en vous accomplissez certaines tâches, profitez du paysage et vous faites de nouveaux amis.

Truck Simulator Online vous permettra créez votre propre flotte de camionspersonnalisez-les à votre guise et explorez la carte avec vos amis, car il s’agit d’un jeu multijoueur.

Google Play Store | Simulateur de camion en ligne

Pappy Playtime Chapitre 3

Pappy Playtime Chapitre 3 fr un jeu d’action amusant Il arrive juste à temps pour la fête d’Halloween.

Dans ce jeu gratuit terrifiant, vous devrez explorer une usine et essayer de survivre sans être tué par l’horrible Huggy Wuggy.

Google Play Store | Pappy Playtime Chapitre 3

Match Puzzle Maison

Un autre des nouveaux titres du Play Store que vous devriez essayer est Match Puzzle Maisonun jeu de puzzle divertissant dans lequel vous devrez faire associez 3 pièces ou plus de la même couleur pour supprimer les blocs et terminer les missions et les étapes.

Au fur et à mesure que vous terminerez les différentes étapes du jeu, vous pourrez décorer la maison de Lily et Gérard avec meubles de luxe, lampes et toutes sortes de décorations.

Match Puzzle House est un jeu totalement gratuit, avec des publicités et des achats intégrés allant de 1,99 euros à 99,99 eurosque vous pouvez télécharger directement à partir du lien que nous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Match Puzzle Maison

Évasion de fille naïve

Ingenuous Girl Escape est un jeu gratuit très addictif dans lequel vous devrez aider une fille à sortir d’une pièce d’un palais dans lequel elle a été piégée.

Pour ce faire, vous devrez trouver les indices cachés dans la pièce et utilisez-les pour échapper au château.

Google Play Store | Évasion de fille naïve

Explosion de nombres 2048

Number Blast 2048 est un jeu mathématique dans lequel vous devez multiplier les nombres en cliquant sur les blocs voisins qui ont la même valeur numérique.

Au fur et à mesure que vous remplissez les objectifs fixés par le jeu, ils vont ajouter de nouveaux blocs qui suppriment les plus petits nombres du champ.

Google Play Store | Explosion de nombres 2048

Échecs ninja – Pixel Quest RPG

Un autre des nouveaux titres sur Google Play que vous ne pouvez pas manquer est Ninja Chess – Pixel Quest RPG, un jeu de stratégie au tour par tour avec un style graphique Pixel Art qui se déroule sur un échiquier 8 x 8 et dans lequel vous devrez combattez une série de monstres pour protéger votre village.

Dans ce jeu gratuit, chaque pièce d’échecs a un ensemble unique de compétences, de statistiques et un style de jeu spécifiquevous devrez donc décider quelle pièce déplacer à chaque instant afin de vaincre vos adversaires.

Google Play Store | Échecs ninja – Pixel Quest RPG

Groupes de jeux Candy 1

Candy 1 Game Groups est un jeu de puzzle addictif où vous devez associez plusieurs bonbons de la même couleur pour les faire éclater et surmonter ainsi leur plus de 100 niveaux.

Google Play Store | Groupes de jeux Candy 1

Aventure de tuiles

Le dernier titre de cette liste est Aventure de tuilesun jeu de puzzle en 3D dans le style du jeu de Mahjong classique dans lequel vous devrez associez trois tuiles identiques pour résoudre le plateau avant que le temps ne soit écoulé.

De plus, Tile Adventure est un jeu hors ligne, vous pouvez donc en profiter n’importe où et dans n’importe quelle situation, car vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet pour y jouer.

Google Play Store | Aventure de tuiles

