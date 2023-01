8 nouveaux jeux de ces dernières semaines à ne pas manquer

in

Ce sont les 8 meilleurs jeux qui sont récemment arrivés sur le Play Store.

Découvrez 8 nouveaux jeux pour Android qui valent vraiment la peine

Comme nous le faisons depuis plusieurs semaines, nous vous apportons aujourd’hui Les meilleurs jeux gratuits qui ont frappé le Google Play Store ces dernières semaines.

Alors, à cette occasion, nous avons sélectionné pour vous 8 nouveaux jeux pour Android en tout genreauquel nous pensons que vous devriez leur donner une chance.

Design Diary – Décorer les maisons

Si vous aimez les jeux de puzzle comme Candy Crush avec une histoire derrière, vous devez essayer Journal de conceptionun jeu gratuit dans lequel vous devrez vous rendre joindre deux ou plusieurs pièces égales pour surmonter les différents niveaux et ainsi aider Claire et Alice à redécorer les maisons du quartier.

Design Diary est un jeu amusant qui a avec des power-ups incroyables et des combinaisons puissantes cela vous permettra de surmonter les phases plus rapidement et, en plus, comme il s’agit d’un jeu hors ligne, vous pourrez en profiter, même si vous n’avez pas de connexion Internet.

Google Play Store | Design Diary – Décorer les maisons

Titan Hunter RPG inactif

Le deuxième titre de cette liste est Titan Hunter RPG inactifun jeu de rôle divertissant dans lequel vous devrez rassembler une équipe de héros légendaires pour vaincre les forces obscures qui veulent semer le chaos sur Terre.

Pour y parvenir, vous devez améliorez vos héros et obtenez un équipement puissant pour augmenter votre force. Aussi, si vous souhaitez gravir les échelons plus rapidement, ce sera à vous de décider rejoignez des guildes et participez à toutes sortes d’événements.

Google Play Store | Titan Hunter RPG inactif

Maître de tri

Maître de tri est un jeu addictif d’association de couleurs d’eau très facile à jouer d’une seule main dans lequel votre objectif sera transporter de l’eau de même couleur d’un verre à l’autre. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que il doit toujours y en avoir assez dans la tasse dans lequel vous allez déposer l’eau.

Sort Master est un jeu qui, bien qu’il soit arrivé sur Google Play il y a peu de temps, déjà a été téléchargé plus de 10 000 fois et a une note moyenne de 4 sur 5 avec plus de 240 avis.

Google Play Store | Maître de tri

Évasion joyeuse de canard

Cheerful Duck Escape est un jeu dans lequel vous devrez aider un canard à s’évader d’une pièce du Palais dans laquelle il a été enfermé. Pour cela vous devrez trouver les charnières qui sont cachées dans la pièce.

Cheerful Duck Escape est un jeu totalement gratuit, avec des publicités et sans achats intégrésque vous pouvez télécharger directement à partir du lien vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Évasion joyeuse de canard

Solitaire pour Cash gagner de l’argent

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un jeu gratuit où vous pouvez gagner de l’argent en jouant au solitaire. Solitaire for Cash win money a des commandes très simples à utiliser, avec des graphismes très soignés et avec une grande variété de prix en argent.

Mais ce n’est pas tout, car Solitaire pour Cash gagner de l’argent il vous permet également de personnaliser votre expérience de jeu en choisissant entre divers jeux de cartes, arrière-plans et modes de jeu et affrontez vos amis ou des joueurs du monde entier pour tester vos compétences.

Google Play Store | Solitaire pour Cash gagner de l’argent

Brainy – Entraînement cérébral

Si vous voulez exercer votre esprit quotidiennement de manière divertissante, vous devriez essayer Entraînement cérébralun jeu d’entraînement cérébral avec lequel vous pouvez entraîner les 7 domaines cognitifs les plus importants : mémoire, attention, langage, mathématiques, flexibilité, rapidité et résolution de problèmes.

Ainsi, grâce à ce jeu vous obtiendrez améliorer votre mémoire et vos capacités cognitivesapprenez à penser plus vite, aiguisez votre esprit et perfectionner vos capacités de concentration.

Google Play Store | Brainy – Entraînement cérébral

Monster Truck Parking Jeu 3D

Monster Truck Parking Jeu 3D est un simulateur de stationnement Monster Truck avec des graphismes 3D dans lequel vous devrez surmonter une série d’obstacles et de défis pour obtenir garer ces véhicules à l’endroit qui vous est indiqué.

Ce jeu propose une grande variété de niveaux à battre et avec une énorme quantité de Monster Truck à garer.

Google Play Store | Monster Truck Parking Jeu 3D

Monstres des ténèbres

Le dernier titre de cette collection est Monstres des ténèbresun simple jeu de plateforme en 2D dans lequel vous n’avez qu’à choisir un personnage, choisir une arme et surmonter chacune de ses multiples phases sans se faire tuer.

Monstres des ténèbres est un jeu entièrement gratuit, sans publicité ni achats intégrésqui est compatible avec tout appareil avec Android 4.4 ou une version supérieure et qui accumule déjà plus de 100 téléchargements dans le Play Store dans un court laps de temps.

Google Play Store | Monstres des ténèbres

