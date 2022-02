8 moments toxiques dans le mariage de Kanye West et Kim Kardashian

Bien qu’il soit difficile de s’en souvenir maintenant, Kanye West et Kim Kardashian semblaient autrefois avoir un mariage parfait.

Avant les messages Instagram menaçants de West envers le nouveau petit ami de Kardashian, Pete Davidson, et ses critiques constantes de sa parentalité, le couple était autrefois considéré comme l’un des couples de célébrités les plus forts et les plus fidèles.

Cependant, comme on le voit maintenant, leur mariage de près de sept ans n’était pas aussi heureux qu’il y paraissait.

En fait, certains détails sur leur relation semblent quelque peu toxiques avec le recul.

Voici 8 fois où Kanye West a été un mari toxique pour Kim Kardashian.

1. Kanye West aurait trompé Kim Kardashian après la naissance de leurs deux premiers enfants.

Lorsque West a sorti sa chanson « Hurricane » en 2021, certaines des paroles semblaient confirmer une rumeur selon laquelle le rappeur avait été infidèle à sa femme pendant leur mariage, même après la naissance de deux de leurs quatre enfants.

« Ici, je vais agir trop riche / Ici, je vais avec un nouveau poussin / Et je sais quelle est la vérité / Je joue toujours après deux enfants », a-t-il rappé.

Le Sun a même affirmé que West avait trompé Kardashian avec un chanteur A-List.

« Au moment où c’est arrivé, Kanye vivait principalement dans sa garçonnière à Hollywood parce qu’elle était plus proche de son studio et qu’il n’allait pas rentrer chez Kim et son nouveau-né alors qu’il faisait la fête tard dans le studio », a déclaré une source au journal.

2. Kim Kardashian se serait sentie obligée de perdre du poids pour impressionner Kanye West.

Ce qui aggrave encore l’infidélité, c’est l’allégation selon laquelle Kardashian se sentait obligée de perdre rapidement le poids qu’elle avait pris pendant la grossesse de son fils, Saint.

« C’est vraiment triste », a déclaré l’initié. « Elle s’est blâmée et a juré de » rebondir « plus chaud que jamais. »

Et bien que les affirmations de l’initié puissent être fausses, nous avons vu West s’intéresser plutôt intensément à la forme physique de sa femme.

Dans un épisode de « Keeping Up With Kardashian » filmé avant que Kardashian ne tombe enceinte de Saint, la star de télé-réalité a révélé que West s’en était pris à son entraîneur après avoir dit qu’ils ne pouvaient pas l’imaginer perdre 15 livres de plus.

« Alors, [Kanye said]’nous avons besoin d’un autre entraîneur alors, parce que si je vous dis qu’elle a besoin de perdre du poids entre ses orteils[s]vous allez comprendre le poids des orteils. « »

3. Kanye West a également lutté contre l’abus d’alcool pendant son mariage.

West a été quelque peu ouvert sur la lutte contre l’abus d’alcool, en particulier avant son mariage.

Mais il semble que sa dépendance soit également entrée dans son mariage, comme il l’a révélé dans sa chanson « Hurricane » qui parle de la rupture de sa relation.

« Génie devenu désemparé, c’est beaucoup à risquer / Alcool anonyme, qui est le perdant le plus occupé? »

West a également parlé de ce problème dans sa «Prière de Thanksgiving» – une vidéo qu’il a partagée sur Instagram dans laquelle il reconnaît ses lacunes dans sa relation avec le fondateur de «Skims».

«Je buvais pour éliminer le stress et faire tomber le bord. La consommation d’alcool a affecté ma santé et celle des gens autour de moi, parce que j’avais déjà un tempérament à fleur de peau et cela ne faisait que l’aggraver », a-t-il déclaré.

4. Kanye West contrôlait la mode de Kim Kardashian pendant leur mariage.

Il est bien connu que West a joué un rôle énorme en faisant de Kardashian l’icône de la mode qu’elle est aujourd’hui.

Et, pour la plupart, c’est quelque chose dont nous pouvons le féliciter.

Cependant, l’attitude de contrôle de West envers les choix de mode de Kardashian serait, pour beaucoup d’autres personnes, un drapeau rouge majeur.

Au début de leur relation, la rappeuse est apparue dans l’émission de télé-réalité de Kardashian pour faire un grand ménage dans sa garde-robe, remplaçant ainsi toute sa garde-robe par de nouveaux vêtements.

Dans une interview en 2018, Kardashian a révélé que toute cette épreuve l’avait fait pleurer.

« J’ai toujours pensé que j’avais un très bon style, jusqu’à ce que je rencontre mon mari et qu’il me dise que j’avais le pire style », se souvient Kardashian.

« J’avais probablement 250 paires de chaussures et quand nous avons fini de les nettoyer, il me restait deux paires et j’ai pleuré. »

5. Kanye West a dit que cela l’affectait quand Kim Kardashian était « trop ​​sexy ».

West poussant Kardashian à devenir une fashionista s’est ensuite retourné contre lui et en 2019, il cherchait un nouveau moyen de contrôler son image – en la rendant moins sexy.

Dans un clip controversé « KUWTK », West et Kardashian se disputent alors que Kardashian se prépare à se rendre au Met Gala dans une robe Mugler moulante.

West annonce qu’il a changé sa position sur la transformation de sa femme en sex-symbol et ne veut plus qu’elle porte des vêtements révélateurs.

« Je n’avais pas réalisé que cela affectait mon âme et mon esprit en tant que personne mariée et aimée, père de ce qui est sur le point d’être quatre enfants », explique-t-il.

« Un corset est une forme de sous-vêtement. C’est chaud. C’est genre, c’est chaud pour qui ? »

West double même après que Kardashian lui ait dit que ses commentaires lui donnaient de l’anxiété.

« Tu es ma femme, et ça m’affecte quand les photos sont trop sexy », poursuit-il.

Kardashian se défend alors en disant : « Tu m’as fait devenir cette personne sexy et j’ai confiance en moi et tout ça, et ce n’est pas parce que tu es en train de voyager et que tu es en pleine transformation que je suis dedans au même endroit avec toi. »

Cependant, le problème n’est pas résolu après que West est sorti de la pièce au milieu de leur prise de bec.

6. Kanye West aurait éloigné Kim Kardashian de l’une de ses meilleures amies, Larsa Pippen.

Les fans de la célèbre famille ont été choqués lorsque Kardashian et ses sœurs ont abandonné leur amie de longue date Larsa Pippen en 2020.

Bien qu’aucun des Kardashian n’ait jamais abordé la raison de leurs retombées, Pippen pense que West a quelque chose à voir avec cela.

« J’ai juste l’impression que Kanye était dans un endroit où il ne faisait vraiment confiance à personne avec Kim », a révélé Pippen dans une interview en 2021.

Elle a affirmé que West avait commencé à dire du mal d’elle à sa femme après que Pippen ait tenté de se distancer du rappeur.

Bien sûr, Kardashian est capable de penser par elle-même, mais il est quelque peu inquiétant que son mari ait orchestré une brouille entre elle et sa meilleure amie.

7. Kanye West s’en est pris à Kim Kardashian à cause d’un pansement.

Dans un clip désormais viral de « KUWTK », Kardashian s’est confiée à sa sœur, Khloe, à propos d’une dispute ridicule avec son mari au sujet de son comportement exigeant.

Kardashian a révélé que West s’était déchaînée après qu’elle n’ait pas pu lui trouver un pansement qu’il aimait chez eux.

Histoires liées de YourTango :

« J’ai dit, ‘as-tu regardé au bon endroit, il y a un pansement ici.’ Il n’aimait pas celui-là », a commencé Kardashian.

« Alors il en voulait un autre, alors il y avait un pansement là-bas et je le lui ai mis », se souvient-elle, « Il n’aimait pas la couleur du pansement. »

Elle a ensuite trouvé un pansement Jésus dans la cachette de ses enfants, mais le fondateur de « Yeezy » n’a pas aimé celui-là non plus.

« J’ai travaillé dur dans le monde entier pour vous confectionner des vêtements afin de m’assurer que vous trouviez la meilleure tenue et vous m’avez laissée sortir avec un pansement Jésus », se souvient Kardashian en disant à son mari.

« Il a dit que j’aurais dû avoir un pansement de couleur de peau. Et je suis comme, alors je cours partout pour trouver trois putains de pansements de couleur différente quand j’ai trois enfants à m’occuper », conclut-elle.

8. Kanye West a l’habitude de révéler des détails personnels sur Kim Kardashian.

Comme nous l’avons vu ces dernières semaines, West n’hésite pas à exposer des conversations personnelles avec son ex.

Même pendant leur mariage, West se tournait occasionnellement vers Twitter pour exposer des détails qui devraient probablement être gardés hors ligne.

La plus tristement célèbre de ces diatribes comprenait une révélation selon laquelle lui et Kardashian avaient envisagé de se faire avorter lorsque la télé-réalité a découvert pour la première fois qu’elle attendait leur aîné, North.

« J’ai failli tuer ma fille », a-t-il déclaré lors d’un discours controversé dans le cadre de sa campagne électorale de 2020.

« Même si ma femme devait divorcer après ce discours, elle a mis North au monde, même quand je ne le voulais pas », a déclaré West. « Elle s’est levée et elle a protégé cet enfant. »

Même après tout cela, Kardashian a toujours défendu son mari de l’époque et a demandé aux fans de lui faire preuve de gentillesse pendant ses crises de santé mentale.

Cependant, alors que nous admirons les tentatives de Kardashian pour maintenir leur mariage ensemble, tous ces moments difficiles ont fini par faire des ravages et nous espérons qu’elle est plus heureuse maintenant qu’elle et West ne sont plus ensemble.

Alice Kelly est rédactrice en chef des nouvelles et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.