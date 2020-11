8 moments LGBT marquants qui ont défini l’élection présidentielle de 2020

Alors que l’élection présidentielle américaine tire à sa fin, nous revenons sur certains des moments LGBT + qui ont défini la campagne.

1. Pete Buttigieg est entré dans l’histoire et a embrassé son mari sur scène.

Si vous pensez que 2020 a été une longue année pour vous, pensez à Pete Buttigieg en constante évolution, qui en l’espace d’un an est passé de maire d’une petite ville à un leader démocrate de courte durée, à chômeur, à meilleur- vendre auteur et animateur de podcast, à semi-professionnel Fox News dominateur – avec beaucoup de la place laissée pour un poste dans le cabinet de Joe Biden.

L’ancien maire de South Bend a profité au maximum de son moment sous les projecteurs lors des primaires démocrates, et son baiser sans excuse avec son mari Chasten lors du lancement de sa campagne 2019 a été l’un des moments décisifs de la campagne.

Loin de cacher son épouse dans l’ombre, la relation du couple a été mise au premier plan tout au long de sa campagne présidentielle et au-delà, avec Chasten à portée de main pour fournir un câlin ou un esprit caustique sur Twitter à chaque occasion.

Bien que 2019 puisse sembler il y a longtemps, la campagne Buttigieg a brisé une barrière de verre qui aidera de nombreux candidats LGBT + à des postes élevés à l’avenir.

2. Chaque candidat démocrate à la présidentielle a promis de supprimer l’interdiction militaire trans de Trump.

Alors que les démocrates étaient divisés sur de nombreuses questions pendant les primaires présidentielles, il y avait une chose sur laquelle ils sont restés unis: l’annulation de l’interdiction de Donald Trump sur les personnes trans dans l’armée.

En février, tous les candidats restants – Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Mike Bloomberg, Joe Biden, Amy Klobuchar et Tom Steyer – se sont engagés à supprimer l’interdiction des personnes trans dans l’armée.

Biden a déclaré: «C’est simple: chaque Américain qui est qualifié pour servir devrait pouvoir le faire – et nous devrions tous être reconnaissants pour son service et son courage.

«Le premier jour de ma présidence, je dirigerai le ministère de la Défense pour permettre aux membres transgenres de servir ouvertement et sans discrimination. Je sais que ce n’est pas seulement la bonne chose à faire, mais c’est dans notre intérêt national.

3. Joe Biden présente une ambitieuse plateforme électorale pour les droits des LGBT +.

Alors que Donald Trump est resté totalement silencieux sur les politiques pour les électeurs LGBT +, Joe Biden a produit le plan le plus ambitieux jamais présenté par un candidat à la présidentielle.

Dans le plan présenté pour la première fois en mars, Biden s’est engagé à signer la loi sur l’égalité dans les 100 premiers jours, modifiant la loi sur les droits civils afin d’interdire la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre dans l’emploi, le logement et les logements publics.

Il a promis d’inverser les politiques trans-hostiles de l’administration Trump et d’introduire des réformes pour permettre aux personnes trans de mettre à jour plus facilement leurs pièces d’identité émises par le gouvernement, y compris les passeports non sexistes.

Le démocrate s’est également engagé à protéger les personnes LGBT + contre la discrimination, à mettre fin à «l’épidémie de violence» contre la communauté transgenre, à élargir l’accès aux soins de santé pour les personnes LGBT + et à garantir un traitement équitable des personnes LGBT + dans le système de justice pénale.

4. Joe Biden a partagé un moment personnel avec la mère d’un jeune enfant trans.

En octobre, Joe Biden a partagé un moment personnel avec une mère qui a un jeune enfant transgenre.

Mieke Haeck, physiothérapeute et «fière maman» d’une fille transgenre de huit ans, a interrogé Biden sur les attaques de l’administration Trump contre les droits des trans lors de l’événement de la mairie.

«Comment allez-vous, en tant que président, inverser ce programme dangereux et discriminatoire et vous assurer que la vie et les droits des personnes LGBTQ sont protégés par la loi américaine?» A demandé Haeck.

Interrogé par une mère d’un enfant transgenre sur ce qu’il va faire pour protéger les droits LGBTQ, l’ancien VP Biden dit: « Je vais carrément changer la loi. » #BidenTownHall pic.twitter.com/0YCjM5Og4I – Lame de Washington (@WashBlade) 16 octobre 2020

«Je vais carrément changer la loi», a répondu Biden sans hésitation. «Éliminez ces décrets, numéro un.»

Il a poursuivi: «L’idée qu’un enfant de huit ans ou de 10 ans décide, vous savez, ‘j’ai décidé que je voulais être transgenre. C’est ce que j’ai décidé que j’aimerais être. Cela me faciliterait la vie. » Il ne devrait y avoir aucune discrimination.

«Et ce qui se passe, c’est que trop de femmes transgenres de couleur sont assassinées, elles sont assassinées.»

5. Nous avons tous regardé Anderson Cooper expérimenter un feu de benne à combustion lente en temps réel.

Alors que Donald Trump s’est évadé et que les normes démocratiques ont brûlé, il y avait toujours un homme au moins encore légèrement attaché à la réalité: l’ancre de CNN et papa de bonne foi Anderson Cooper.

L’ancre a fait de son mieux pour nous garder tous attachés à un sentiment de normalité tout au long de la période électorale, qu’il réfute calmement les affirmations de Donald Trump sur le coronavirus, démystifie calmement les affirmations de Donald Trump sur les démocrates ou réfute calmement les affirmations de Donald Trump sur le trucage électoral. Qui n’aime pas un homme avec de la portée?

Bien sûr, les choses deviennent parfois un peu difficiles, même pour un animateur de télévision chevronné, comme cela semblait pour Cooper lorsque Donald Trump a choisi de jouer «Macho Man» lors d’un rassemblement pour la énième fois.

Le visage d’Anderson Cooper quand il entend qu’ils jouent « Macho Man » à @realDonaldTrump rallye. 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/1SK23Z6yeR – BookofJonah (@BookofJonah) 13 octobre 2020

6. Les Trump ont lancé un plaidoyer désespéré et chaotique pour les votes homosexuels.

Après quatre années solides à chercher à saper les droits LGBT + à chaque tournant, certaines parties de la campagne Trump ont apparemment réalisé que les personnes LGBT + constituent une partie substantielle de l’électorat et qu’il devrait y avoir une sorte de tentative de les courtiser.

Le résultat n’était guère à gorge déployée, Donald Trump étant trop occupé à laver ses cheveux – ou, du moins, à les faire nettoyer à sec – pour se rendre à un seul événement organisé sous la bannière de la Trump Pride.

Au lieu de cela, l’ancien ambassadeur gay Richard Grenell a été expulsé, gagnant rapidement le surnom de «Gaslight Grenell» pour sa volonté de faire échouer toutes les actions anti-LGBT + prises sous l’administration Trump, ainsi que pour vanter à plusieurs reprises une campagne mondiale menée par les États-Unis pour dépénaliser l’homosexualité que toutes les preuves suggèrent n’existe pas réellement.

Alors que de nombreux membres du clan Trump sont connus pour leur animosité envers certaines parties de la communauté LGBT +, les événements peu fréquentés de Grenell ont été abordés par certains des membres les plus étrangers de la famille, y compris la fille cadette du président Tiffany Trump et sa belle-fille. Lara Trump.

Tiffany Trump a pris un départ chaotique en promettant un «remède contre le sida», se vantant d’avoir des «meilleurs amis homosexuels», de se tromper sur l’initialisme LGBT + et d’essayer d’aérographier le long dossier de son père portant atteinte à l’égalité des droits.

7. Les électeurs LGBT + ont massivement opté pour Joe Biden le jour du scrutin.

Alors que la campagne Trump cherchait à capitaliser sur le vote gay, les sondages suggèrent que les électeurs LGBT + ont majoritairement favorisé Joe Biden le jour du scrutin.

Un sondage à la sortie mené par Edison Research pour le National Election Pool a révélé que Biden conservait une avance considérable parmi les électeurs LGBT +, mais les hétéros et les cis étaient plus également divisés.

Parmi ceux qui se sont identifiés comme LGBT +, 61% ont déclaré voter pour Joe Biden, tandis que 27% seulement ont opté pour Donald Trump.

En revanche, les répondants non LGBT + ont été répartis entre les deux candidats, le sondage ayant révélé que 51% avaient opté pour Biden et 47% pour Trump.

8. Au bout du compte, les candidats LGBT + sont entrés dans l’histoire.

Alors que la nuit électorale était tendue en haut du billet, il y avait beaucoup à célébrer alors qu’une nouvelle vague arc-en-ciel de victoires LGBT + émergeait à travers le pays.

Mondaire Jones et Ritchie Torres sont devenus les premiers membres LGBT + noirs et afro-latinos du Congrès, augmentant le nombre de personnes LGBT + siégeant dans la chambre.

Pendant ce temps, Sarah McBride est devenue la première femme transgenre élue sénatrice d’État de l’histoire des États-Unis, tandis que la musulmane queer Mauree Turner est devenue la toute première législatrice d’État non binaire de l’histoire des États-Unis.

Dans le Tennessee, les législateurs LGBT + ont été élus pour la première fois dans l’histoire de l’État, tandis que la députée transgenre du Colorado Brianna Titone a été réélue malgré le lancement par les républicains de viles publicités transphobes dans le but de la renverser.