8 millions de Texans font bouillir de l’eau après l’explosion hivernale

Huit millions de Texans faisaient bouillir leur eau pour la rendre potable mardi tandis que des pelotons de plombiers et d’ingénieurs luttaient pour réparer les dommages causés à d’innombrables maisons et entreprises par une cruelle tempête hivernale.

De nombreux Texans ont également été confrontés à des pénuries alimentaires alors que les épiceries essayaient de rester approvisionnées, d’énormes foules sont descendues dans les garde-manger et la pandémie a continué de menacer un État où, selon les dernières données de NBC News, près de 43000 personnes sont mortes des COVID-19 et 2.6. millions de personnes ont été infectées.

Quelque 24 000 personnes se trouvaient sans eau courante mardi après que les systèmes d’eau publics sur lesquels ils dépendent ont été rendus «non opérationnels» par l’explosion hivernale anormalement froide, a rapporté la Commission du Texas sur la qualité de l’environnement.

Des membres de la Garde nationale du Texas aident à charger les voitures lors de la distribution de l’après-midi de la banque alimentaire de San Antonio le 23 février 2021. Suzanne Gamboa / NBC Nouvelles

Et dans certains endroits où l’eau a été récemment restaurée, ce qui sortait du robinet laissait beaucoup à désirer.

« L’eau elle-même, elle sort vraiment toute jaune », a déclaré la mère de San Antonio, Evelyn Esquivel, à NBC News.

Mais au moins, Esquivel avait de l’eau. Le service de l’eau dans les zones rurales est rétabli à un rythme beaucoup plus lent, ont déclaré des responsables.

«Il est sûr de dire que nous n’avons littéralement jamais rien vu de tel», a déclaré Toby Baker, directeur exécutif de la commission de la qualité de l’environnement, à la filiale de NBC News dans la capitale de l’État, Austin. «Nos bureaux régionaux essaient donc systématiquement de tendre la main et d’être proactifs pour essayer d’atteindre ces petits réseaux d’eau ruraux pour dire: ‘Hé, de quoi avez-vous besoin?’»

Pourtant, la commission a signalé que des progrès considérables avaient été accomplis depuis samedi, lorsque 1 445 réseaux d’eau publics ont signalé des interruptions de service dues au froid, affectant 14,4 millions de Texans dans 190 comtés.

De plus, alors que l’électricité avait été rétablie dans une grande partie du Texas après que le réseau électrique de l’État se soit déformé face à des températures historiquement basses, de nombreuses personnes ont également été frappées par des factures d’électricité massives parce que la rareté de l’électricité signifie des prix plus élevés dans le système de marché de l’État.

Le gouverneur Greg Abbott, un républicain champion du marché libre, a déjà promis de protéger les consommateurs contre les «factures déraisonnables».

« Les Texans qui ont souffert pendant des jours de froid glacial sans électricité ne devraient pas être soumis à des factures d’énergie qui montent en flèche en raison d’une flambée du marché de l’énergie », a déclaré Abbott dimanche.

Le représentant d’État Rafael Anchía, un démocrate de Dallas, a déclaré mardi à NBC News que «cette situation n’est pas terminée de loin».

«Nous avions des millions de Texans qui souffraient déjà d’une récession assez profonde causée par la pandémie COVID-19», a déclaré Anchía. «Nous avions des gens déjà dans un état fragile, et quand vous aggravez cela avec la pire tempête hivernale et catastrophe dans tout l’État. . les gens qui tenaient à peine sont complètement anéantis.

Des bénévoles distribuent de la nourriture et de l’eau sur un site de distribution de nourriture au volant de la banque alimentaire de San Antonio le 19 février 2021. Eric Gay / AP

Mais après avoir tourmenté le Texas pendant une semaine, Dame Nature donnait maintenant un coup de main. Il faisait 70 degrés et ensoleillé à Houston mardi, bien loin des températures inférieures à zéro que certaines régions du Texas ont connues il y a à peine quelques jours.

Selon The Weather Channel, les prévisions pour vendredi, lorsque le président Joe Biden devait se rendre à Houston, la plus grande ville du Texas, pour vérifier les efforts de récupération, étaient un maximum hivernal plus typique de 64 degrés avec des conditions nuageuses.

Néanmoins, il restait encore beaucoup de travail à faire pour ramener le Texas à la normale.

«Près de la moitié des habitants de l’un des plus grands États des États-Unis connaissent une catastrophe de plomberie en raison de l’éclatement de tuyaux à cause de températures glaciales et de pannes de courant importantes», a déclaré George Greene IV de Water Mission, une organisation d’ingénierie chrétienne basée en Caroline du Sud. travaille normalement dans les pays en développement sur des projets de développement communautaire d’eau salubre et d’assainissement, et intervient en cas de catastrophe où un accès d’urgence à l’eau potable est nécessaire.

«Ne pas avoir d’eau à la maison signifie que vous ne pouvez pas tirer la chasse d’eau, prendre une douche ou laver vos vêtements», a déclaré Greene.

Water Mission élabore un plan d’action pour effectuer des réparations qui prendront des semaines, voire des mois, à terminer et a demandé à une organisation partenaire, Plombiers sans frontières, d’appeler 1600 bénévoles agréés pour aider à l’énorme travail de réparation, a déclaré le porte-parole du groupe. Gregg Dinino.

Michael Ybarra, à droite, avait essayé de faire ses courses pendant la tempête mais sa voiture est tombée en panne. Il prenait de l’eau distribuée par la banque alimentaire de San Antonio. Suzanne Gamboa / NBC Nouvelles

À San Antonio, la circulation était dense à la principale banque alimentaire de la ville, où des membres de la Garde nationale du Texas et des bénévoles d’une église mormone aidaient à distribuer des fournitures et une file de voitures s’étendait à environ trois kilomètres du parking lorsqu’un journaliste de NBC News est venu mardi.

Louie Guzman, directeur du développement à la banque alimentaire, a déclaré que la plupart du temps, ils voyaient environ 150 personnes. Depuis la tempête, les chiffres sont passés à environ 400 par jour.

«Nous assistons à une plus grande participation les jours que nous ne prévoyons pas», a déclaré Guzman. «Dans l’après-midi ici, ils prévoient normalement de 150 à 200, mais nous en avons vu le double à cause de la tempête.»

Esquivel, 38 ans, a déclaré qu’en plus de son mari et de leurs trois enfants, elle avait ses parents et deux frères chez elle. Et même si les experts médicaux ont mis en garde contre le fait d’avoir trop de personnes dans la maison pendant une pandémie, Esquivel a déclaré qu’elle ne pouvait pas les refuser.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Obtenez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.

«Honnêtement, je n’ai pas pensé à COVID, c’était ma dernière chose», dit-elle. «J’essayais simplement de survivre et de rester au chaud parce qu’il faisait froid. C’était froid. »

Esquivel a déclaré que son courant était rétabli mais que l’eau sortant du robinet était d’un jaune maladif et qu’elle la faisait bouillir. Elle a dit qu’elle était venue à la banque alimentaire parce que son mari avait du mal à trouver un emploi dans la construction et parce que son épicerie locale avait été en grande partie nettoyée.

«Il n’y avait pas d’eau du tout, pas de lait, juste des pâtes et des trucs», dit-elle.

Ayant peu d’expérience avec les tempêtes de neige, Esquivel a déclaré qu’il ne lui était pas venu à l’idée de s’approvisionner en agrafes à l’avance.

«Nous avons survécu», dit-elle. «Nous pouvons dire que nous sommes bénis et que nous avons survécu.»

Michael Ybarra s’est approvisionné avant la tempête, mais après la coupure de courant, il n’y avait que suffisamment de place dans le coffre isolé, il s’est caché dehors dans la neige pour la viande qu’il avait achetée. Donc, le lait et les œufs gâtés.

« Cette situation est plutôt mauvaise », a déclaré Ybarra, 40 ans. « Nous avons perdu beaucoup de nourriture et d’autres choses. »

Gamboa a rapporté de San Antonio, et Siemaszko de Montclair, NJ Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.