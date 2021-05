8 meilleurs podcasts True Crime sur iTunes et Spotify

Il est difficile de résister à une bonne histoire de crime. Vos cheveux ne se dressent-ils pas lorsque vous entendez les détails d’un horrible meurtre? C’est horrible ce que les gens peuvent faire aux autres – mais pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas en avoir assez. C’est presque comme une dépendance qui vous laisse toujours en vouloir plus.

Pendant longtemps, le vrai crime a été mon plaisir coupable. Je regardais les épisodes des derniers cas froids sur Investigation Discovery et je ne le dirais à personne. Regarder les affaires de crime n’était pas considéré comme populaire ou même normal.

Heureusement pour moi, les choses ont changé depuis. La série de podcasts à succès Serial a ouvert de nouvelles portes au genre et il existe maintenant de nombreux podcasts sur le vrai crime.

Non seulement c’est génial pour une vraie poussée d’adrénaline, mais il s’avère que vous pouvez également en apprendre beaucoup de choses utiles.

Selon des recherches dans le premier numéro de Social Psychological and Personality Science, en comprenant pourquoi un individu décide de tuer, une femme peut apprendre les signes avant-coureurs à surveiller chez un amant jaloux ou un étranger.

Cela signifie qu’écouter un podcast n’est pas seulement divertissant, mais cela pourrait vous aider si, Dieu nous en garde, vous étiez réellement dans ce scénario. Vous saurez quel genre d’homme vous devriez sérieusement éviter et quelles mesures prendre pour vous assurer que vous et votre famille êtes en sécurité. En écoutant le duo comique hilarant de My Favorite Murder, vous pouvez apprendre ce que d’autres survivants ont fait pour échapper à leurs ravisseurs. C’est une excellente tactique de survie! Chaque détail dit dans Criminals peut vous aider à trouver un modèle de comportement psychotique. C’est aussi informatif que déchirant.

Mais il y a toute une mer de podcasts, et certains sont bien meilleurs que d’autres. Nous avons sélectionné le meilleur qui vous permettra certainement de résoudre le problème du crime.

Et si vous êtes nouveau sur la scène du crime, nous avons quelques choix pour vous faciliter dans le monde sombre des criminels et des cannibales. Ce n’est pas pour les âmes sensibles!

Qu’il s’agisse de vrais détails grizzlis sur des cas non résolus ou d’histoires de survie stimulantes, nous vous avons couvert avec les meilleurs podcasts de vrais crimes qui feront battre votre cœur!

1. Meurtres non résolus: histoires de crimes authentiques

C’est un podcast dramatique qui met une touche radio à l’ancienne sur les mystères de véritables affaires froides et de meurtres non résolus. Ils ont des dramatisations des cas avec des acteurs et des actrices qui jouent ces scénarios de meurtre.

C’est extrêmement amusant à écouter et je peux vraiment visualiser chaque cas qui se passe. Les hôtes Carter Roy et Wendy MacKenzie donnent un historique de chaque cas et une description très détaillée. Un nouvel épisode sort tous les mardis.

Où écouter: Spotify ou iTunes.

2. Épée et écaille

L’animateur Mike Boudet met son expérience en ingénierie audio au service de l’émission. La qualité audio du spectacle est exceptionnellement bonne, car il vous plonge dans l’histoire en vous donnant un bon aperçu de chaque détail.

Ce podcast vous laissera paranoïaque avec ses détails captivants et son audio original de la pègre criminelle, des histoires de crime et des cas de personnes disparues. Beaucoup d’efforts et de recherches sont consacrés à chaque épisode. Écouter cela prouvera que parfois les «monstres» sont beaucoup plus proches que vous ne le pensez.