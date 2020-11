8 idoles qui ont le passé et l’histoire de la famille les plus tragiques

Avec tant de paillettes et de glamour autour de la vie des idoles de la K-Pop, il est difficile d’imaginer quelle douleur elles ont derrière les sourires. Ces dix stars coréennes ont eu le cœur brisé à cause de leur famille, mais ont bien caché leurs peines. Lorsqu’ils partageaient leurs histoires très personnelles, les fans ne pouvaient s’empêcher de tomber plus amoureux d’eux pour avoir surmonté de telles difficultés et devenir encore plus forts.

1. Sunmi

Quand Sunmi n’était qu’un élève de quatrième, elle a décidé de devenir une célébrité. Non seulement parce qu’elle avait la passion du spectacle, mais aussi parce qu’elle croyait que devenir célèbre était le moyen le plus rapide de gagner de l’argent. Le père de Sunmi, qui avait élevé Sunmi et ses deux frères en tant que parent seul, est tombé malade de la tuberculose et de complications et a dû être hospitalisé. Pour payer les traitements, la jeune Sunmi voulait gagner de l’argent.

Alors que ses professeurs lui ont suggéré de devenir enseignante, Sunmi a décidé qu’il lui faudrait trop de temps pour réussir et devenir riche en tant qu’enseignante. À seulement 12 ans, elle a commencé à auditionner seule. À 14 ans, Sunmi est devenue stagiaire chez JYP Entertainment. Malheureusement, le père de Sunmi est décédé trois mois avant ses débuts et est devenue une sensation nationale. Sunmi et ses frères ont été accueillis par une autre famille aimante qui soutient ses efforts depuis.

2. Taeyang de BIGBANG

Taeyang est maintenant l’une des idoles K-Pop les plus célèbres au monde, mais pour en arriver là où il est aujourd’hui, il a dû faire face à un grand chagrin. Lorsque Taeyang avait 13 ans, il a décidé de déménager seul pour alléger le fardeau de sa famille qui luttait contre la dure crise économique qui a frappé la Corée pendant son enfance. Taeyang a décidé d’essayer de survivre à Séoul, en auditionnant pour une agence de divertissement.

L’agence était en train de jouer le rôle plus jeune d’un rappeur alors j’ai auditionné pour ce rôle. J’ai été accepté et c’est là que j’ai rencontré le hip-hop pour la première fois et cela m’a donné envie de devenir stagiaire. – Taeyang

Dès lors, Taeyang, bien que complètement seul, a fait son chemin pour devenir une superstar mondiale. Taeyang est passé de n’avoir rien à figurer sur la liste Forbes en 2017, avec de l’argent qu’il gagnait BIG BANG promotions seules.

3. Tiffany de Girls ‘Generation

Tiffany a perdu sa mère alors qu’elle n’avait que 14 ans. Elle « a été perdu » à cause de cette énorme perte, et elle «A trouvé que la musique était la seule solution.» Elle a dû convaincre son père, qui s’opposait à la poursuite de la carrière de chanteuse par Tiffany, pendant cinq jours de la laisser voler seule en Corée pour commencer à s’entraîner. Tiffany a dû prendre des emplois secondaires, comme le tutorat d’anglais, après ses heures de formation afin de pouvoir subvenir à ses besoins pendant qu’elle survivait seule en Corée. Au début, Tiffany n’a pas révélé cette histoire de famille à ses fans, mais sur Chocolat de Kim Jung Eun en 2009, elle a partagé son appréciation pour sa mère. Les fans ne savaient pas que Tiffany avait une histoire familiale aussi douloureuse cachée derrière son sourire, car elle était l’un des membres les plus brillants du groupe.

Même si tu m’as déjà quittée, maman, tu m’as donné huit sœurs et je te remercie Dieu pour cela. – Tiffany

4. Leeteuk de Super Junior

Super Junior Leeteuk a dit une fois que son dévouement à sa carrière et son désir de réussir viennent de son «Enfance malheureuse, quand [his] les parents se battaient tout le temps et même battaient physiquement [him]. » Leeteuk voulait trouver le bonheur, en réalisant son rêve et en réussissant ce qu’il fait. Cela a donc brisé le cœur des fans lorsque la nouvelle a rapporté que le père de Leeteuk avait assassiné ses parents et se suiciderait. Leeteuk faisait son service dans l’armée sud-coréenne lorsqu’il a appris la nouvelle.

En 1998, le père de Leeteuk a divorcé et il a commencé à vivre avec ses parents. Lorsque ses parents ont tous deux reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer et que sa mère a également eu un cancer du poumon, le père de Leeteuk est tombé dans la dépression alors qu’il s’occupait d’eux seul. Une fois que la pression financière est devenue trop lourde, le père de Leeteuk a décidé de placer ses deux parents dans une maison de retraite. Juste un jour avant d’envoyer ses parents dans l’établissement, cependant, le père de Leeteuk s’est suicidé après avoir assassiné ses parents. Le père de Leeteuk a laissé un testament, déclarant qu’il est «Emmener les parents avec [him] », laissant entendre qu’il se sentait coupable d’avoir placé ses parents dans une maison de retraite, mais qu’il n’arrivait plus à s’occuper d’eux.

Les autres membres Super Junior de Leeteuk l’ont aidé à traverser les funérailles. Cette tragédie est devenue tout un problème et a suscité des discussions sur la façon dont le gouvernement devrait travailler plus dur pour protéger la population âgée qui reçoit un diagnostic de maladie d’Alzheimer et d’autres maladies.

5. UI

UILa famille de la famille allait bien jusqu’à ce qu’une dette qu’elle avait contractée change la donne et les conduise dans une pauvreté extrême. Tandis que les parents d’IU réglaient la situation, IU et son frère sont allés vivre avec leur grand-mère. Au début, les trois vivaient dans une petite pièce pleine de cafards. Ensuite, ils ont emménagé dans la maison d’un parent, où IU a dû supporter les violences verbales du parent. Ce parent de sexe masculin, en rentrant ivre à la maison et en voyant IU, son frère et sa grand-mère, a commencé à crier qu’IU ne réussirait jamais en tant que chanteuse et qu’elle devrait donc étudier au lieu de pratiquer. IU se souvient avoir fait semblant de dormir alors qu’elle subissait ces violences verbales. Elle a décidé à ce stade qu’elle ferait de son mieux pour devenir une chanteuse à succès.

Même après être devenue stagiaire, IU n’a pas eu la tâche facile. Alors qu’il cherchait des auditions pour entrer, le jeune IU a été escroqué en envoyant une grosse somme d’argent à une agence pour la formation et apparaître dans des programmes télévisés. IU avait le cœur brisé car l’argent venait de sa grand-mère qui économisait petit à petit en vendant de petits accessoires.

6. Yunho de TVXQ

Yunho et sa famille a été confrontée à d’énormes difficultés lorsque le père de Yunho a déposé son bilan. À peine âgé de 12 ans, Yunho a dû intervenir et commencer à travailler pour rembourser ses dettes et soutenir l’éducation de sa sœur. Les parents de Yunho occuperaient tous les deux plusieurs emplois pour remettre la famille sur les rails.

Je pensais que mon père avait une liaison parce qu’il quittait la maison à 4 heures du matin tous les matins. Un jour, j’ai décidé de le suivre pour me rendre compte qu’il livrait des journaux pour créer des revenus secondaires. – Yunho

Lorsque Yunho a décidé de s’entraîner avec SM Entertainment pour devenir chanteur, il n’avait aucun soutien financier de sa famille qui désapprouvait sa carrière dans la K-Pop. Sans argent, le jeune Yunho n’avait d’autre choix que de dormir dans les stations de métro jusqu’à sa rencontre Junsu Quoi qu’il en soit, Yunho admire son père, «parce qu’il avait un incroyable sens des responsabilités.» Son père a motivé Yunho à réussir et à redonner à sa famille, exactement comme son père l’a fait.

7. Yenny (anciennement de Wonder Girls)

Yenny, de Wonder Girls et également connu sous le nom de HA: TFELT, a été choquée et paniquée quand son père, Révérend Park Young Kyun, a été arrêté pour fraude de plus de 18 000 000 USD. Alors que les parents de Yenny se sont séparés quand elle était jeune et qu’elle n’a eu aucun contact avec son père biologique pendant des années, son père a utilisé la renommée et la réputation de Yenny pour approcher les participants de son église pour de l’argent. Le révérend a demandé des investissements pour son nouveau centre de recherche construit sous son église et a promis des dividendes à ceux qui soutiennent les fonds. Lorsque ses cibles se sont méfiées de la destination de l’argent, il les a convaincues en vendant le nom de Yenny.

Je n’ai pas 18 millions de dollars à rembourser. Je ne sais pas quoi faire. – Yenny

8. Jaejoong de JYJ

Jaejoong a été adopté à l’âge de trois ans, sans savoir qu’il avait des parents biologiques différents. Sa mère biologique a expliqué dans une interview au magazine qu’elle n’avait pas d’autre choix.

Mon mari a perdu tout son argent à cause d’une fraude. Nous nous sommes séparés en 1989. J’avais l’habitude de servir dans un restaurant de 10h à 23h. Je ne pouvais pas m’occuper de Jaejoong. Il n’y avait pas de garderies prolongées ni de jardins d’enfants à l’époque. Et j’ai dû lui donner les restes du restaurant. Les choses n’étaient pas bonnes. Une de mes connaissances m’a suggéré de l’abandonner pour adoption. Elle avait un frère aîné qui avait huit filles et pensait que la famille prendrait grand soin de Jaejoong en tant que plus jeune fils. – La mère biologique de Jaejoong

En 2004, la mère biologique de Jaejoong a pris conscience de l’endroit où se trouvait son fils alors qu’il faisait ses débuts avec TVXQ et essayait de tendre la main. Jaejoong a pris conscience de son histoire familiale à ce stade. En 2005, lorsque Jaejoong a tenté de s’enrôler dans l’armée pour faire son devoir militaire, il a dû nettoyer son registre de famille – sur papier, il appartenait à la fois à ses parents biologiques et à ses parents adoptifs. La mère biologique de Jaejoong a donc dû intenter une action en justice pour vérifier qu’il était son fils biologique, tandis que ses parents adoptifs devaient répondre à l’affaire et vérifier qu’ils étaient en détention pendant la majeure partie de sa vie. Bien que la nature de cette affaire ne soit pas hostile, elle a suscité de nombreuses rumeurs sur Jaejoong et ses deux familles. Jaejoong a parlé du problème et a déclaré qu’il était resté inébranlable.