8 histoires sur la façon dont Ellen DeGeneres traite les autres célébrités et les membres de son personnel

Animatrice de talk-show, Ellen DeGeneres est à l’antenne depuis 2003 avec son émission «The Ellen DeGeneres Show» et est devenue un incontournable dans les foyers de nombreuses personnes.

Souvent considérée pour son comportement comique et amical, DeGeneres est bien connue pour avoir interviewé des célébrités et des fans de premier plan qui sont devenus viraux sur des plateformes de médias sociaux telles que TikTok et Facebook.

Malgré sa longue carrière et ses hordes de fans aimants, la personnalité de 64 ans n’est pas étrangère aux moments controversés et discutables tout au long de son passage dans l’industrie du divertissement.

Son ascension vers la gloire, notamment en remportant de nombreux Emmys pour son talk-show, ne l’a pas empêchée de faire la une des journaux à de nombreuses reprises, qui consistent parfois en des incidents qui font que les gens se méfient de DeGeneres.

Voici 8 des moments les plus discutables et les plus controversés d’Ellen DeGeneres :

1. Elle a fait pression sur Mariah Carey pour qu’elle révèle sa grossesse avant qu’elle ne soit prête.

Lors d’une apparition en novembre 2008 dans son émission, Carey a été amenée à révéler qu’elle attendait son premier enfant avec son mari de l’époque, Nick Cannon.

Pendant l’émission, DeGeneres a tendu une coupe de champagne à Carey après que la chanteuse ait refusé de dire si elle était enceinte ou non, selon Entertainment Weekly.

Lors d’une interview avec Vulture en août 2020, selon Detroit News, Carey a réfléchi à ce moment en disant: « J’étais extrêmement mal à l’aise avec ce moment, c’est tout ce que je peux dire. Et j’ai vraiment eu du mal à faire face aux conséquences. » Carey a fini par accueillir les jumeaux Moroccan et Monroe avec Cannon en avril 2011. « Je n’étais pas prête à le dire à qui que ce soit parce que j’avais fait une fausse couche. »

Dans le clip, Carey est visiblement mal à l’aise et essaie de refuser poliment le vin. « Je n’arrive pas à croire que tu m’aies fait ça, Ellen. C’est la pression des pairs », a déclaré la chanteuse dans le clip. Elle a ensuite fait semblant de prendre une gorgée, ce qui a fait s’exclamer DeGeneres : « Tu es enceinte ! »

2. Elle est une bonne amie de l’ancien président George W. Bush, malgré son histoire de dénoncer le mariage homosexuel.

En octobre 2019, DeGeneres a été photographié en train d’assister à un match de football Green Bay Packers contre Dallas Cowboys avec l’ancien président George W. Bush, provoquant immédiatement l’indignation, selon CNN.

Immédiatement après que la photo a commencé à devenir virale sur les réseaux sociaux, l’animateur de talk-show a fait l’objet d’attaques verbales et de critiques, de nombreuses personnes soulignant l’opposition publique du politicien au mariage homosexuel et à d’autres problèmes sociaux.

Elle a défendu son amitié avec Bush lors de son talk-show plus tard ce mois-là, disant à ses téléspectateurs : « Je suis amie avec beaucoup de gens qui ne partagent pas les mêmes croyances que moi. »

3. L’influenceuse beauté NikkieTutorials a affirmé que DeGeneres l’avait maltraitée pendant son émission.

NikkieTutorials, de son vrai nom Nikkie de Jager, avait été invitée à l’émission « The Ellen DeGeneres » en janvier 2020 pour discuter de son expérience en tant que femme transgenre après sa sortie plus tôt le même mois.

Cependant, son apparition dans l’émission n’était pas ce qu’elle était, partageant son expérience lors d’une interview dans le talk-show néerlandais « De Wereld Draait Door » en février 2020.

« Laissez-moi dire qu’il y a une grande différence entre cette émission et Ellen DeGeneres, et je dis cela en faveur de cette émission », a déclaré de Jager, qui est néerlandais, à l’animateur Matthijs van Nieuwkerk, selon une traduction de YouTuber Sebastian Williams, de langue maternelle néerlandaise. « C’est bien que tu dises ‘salut’ avant le spectacle. Elle ne l’a pas fait. »

Lorsqu’on lui a demandé si DeGeneres était « froid et distant », de Jager a rapidement accepté.

Une autre interview a fait surface où de Jager a déclaré à &C Magazine que l’atmosphère amicale et accueillante qui est décrite aux téléspectateurs n’est pas la réalité du studio.

« Peut-être que je suis naïf, mais je m’attendais à ce qu’ils m’accueillent avec des confettis : bienvenue au ‘The Ellen DeGeneres Show’ ! » elle a dit « Mais à la place, j’ai été accueillie par un stagiaire en colère, qui était un peu surmené. Je m’attendais à un spectacle de Disney, mais j’ai eu un » Teletubbies « après la tombée de la nuit. »

Selon de Jager, elle n’a pas reçu le même traitement que de nombreux autres invités célèbres, pas même en mesure d’avoir ses propres toilettes privées.

« Chaque client d’Ellen avait des toilettes privées, mais pas moi », a-t-elle déclaré, faisant référence à une salle de bain. « Je ne pouvais même pas utiliser les toilettes les plus proches de moi car elles étaient réservées aux frères Jonas. »

4. Ellen DeGeneres a suscité l’indignation lorsqu’elle a comparé s’isoler dans son manoir à « être en prison ».

Au début de la pandémie, Ellen DeGeneres avait filmé son émission dans le confort de sa maison, mais lors de son émission du 6 avril, DeGeneres a comparé l’auto-isolement dans son manoir californien à être en prison, selon The Wrap – quelque chose que les gens n’ont pas tardé à l’appeler.

« Une chose que j’ai apprise en étant en quarantaine, c’est que les gens – c’est comme être en prison, c’est ce que c’est », a déclaré DeGeneres, ajoutant: « C’est principalement parce que je porte les mêmes vêtements depuis 10 jours, et tout le monde ici est gay. »

DeGeneres n’a pas semblé trouver quoi que ce soit de mal à la blague, souriant et riant ensuite avant de dire : « Les blagues que j’ai. »

Cependant, de nombreuses personnes ne partageaient pas le même sentiment, et après le partage du clip sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont estimé qu’elle était insensible aux détenus réels qui couraient un risque accru de contracter le virus au début de la pandémie.

De nombreuses personnes ont souligné que les célébrités riches, comme DeGeneres, n’étaient pas aussi à risque d’attraper le virus par rapport au nombre élevé de détenus dans le système carcéral.

5. D’anciens employés allèguent une culture de travail toxique dans l’émission d’Ellen DeGeneres.

Selon BuzzFeed News, le point de vente a parlé à un employé actuel et à 10 anciens employés de « The Ellen DeGeneres Show », qui ont tous choisi de rester anonymes, dans lesquels ils ont parlé de la culture de travail toxique dans le studio.

Les employés ont déclaré avoir été licenciés après avoir pris un congé de maladie ou des jours de deuil pour assister à des funérailles familiales. Une employée a même partagé qu’elle avait quitté le travail après avoir reçu des commentaires sur sa race.

En avril 2020, de nombreux employés étaient furieux du manque de communication sur leur salaire pendant la fermeture du coronavirus, selon Variety.

Le point de vente a cité deux sources anonymes, affirmant que l’équipe de scène principale du talk-show de longue date – qui se compose de plus de 30 employés – n’avait reçu aucune communication sur l’état de leurs heures de travail ou de leur salaire et que les producteurs ne s’étaient pas renseigné sur leur santé mentale et physique.

De nombreux anciens employés de l’émission ont blâmé les producteurs exécutifs et d’autres cadres supérieurs pour la toxicité de leur environnement de travail, mais un ancien employé a déclaré qu’en fin de compte, c’est le nom d’Ellen dans l’émission et « elle doit vraiment assumer plus de responsabilités ».

DeGeneres a abordé les allégations d’un environnement de travail toxique lors du retour de son émission en septembre 2020 après son retour des vacances d’été.

« J’ai appris que des choses se sont produites ici qui n’auraient jamais dû se produire. Je prends cela très au sérieux », a commencé DeGeneres. « Je veux dire que je suis tellement désolé pour les personnes qui ont été touchées. »

« Je sais que je suis dans une position de privilège et de pouvoir. Et j’ai réalisé que cela s’accompagne de responsabilités », a-t-elle poursuivi. « Et j’assume la responsabilité de ce qui se passe dans mon émission. C’est ‘The Ellen DeGeneres Show’. »

6. Un ancien garde du corps de DeGeneres a partagé son expérience négative avec l’animateur du talk-show.

Tom Majercak, qui avait été embauché pour protéger DeGeneres, sa mère et sa femme, Portia de Rossi, alors qu’ils assistaient à la 86e cérémonie des Oscars en 2014, un événement organisé par DeGeneres, a partagé son expérience négative tout en travaillant.

Selon une interview que Majercak a eue avec Fox News en mai 2020, il a déclaré que son expérience avec DeGeneres était « un peu humiliante ».

« Je leur tiens la main et je les guide à travers des individus et de grands groupes de personnes. Ellen est la seule personne à qui j’ai été affectée – et j’ai été affectée à pas mal de célébrités – qui n’a jamais pris le temps de dites-moi bonjour », a déclaré Majercak.

Majercak a poursuivi en disant que de Rossi était « très agréable » tout au long de la soirée et « a entretenu une conversation », mais les choses ont pris une tournure lorsque de Rossi l’a présenté à DeGeneres.

« Ellen m’a à peu près jeté un coup d’œil de côté et n’a même pas dit » bonjour « ou » merci de nous protéger ma mère, ma femme et moi « », a déclaré Majercak, ajoutant: » Il faisait très froid et c’était très sournois et c’était en fait assez humiliant dans la façon dont elle traite les gens autres que ceux qui sont dans son entourage. »

7. Un ancien producteur a déclaré que DeGeneres avait appelé directement Steve Jobs pour se plaindre de son iPhone.

Selon le New York Post, une ancienne productrice, qui est restée anonyme, aurait appelé le fondateur d’Apple, Steve Jobs, alors qu’elle travaillait pour DeGeneres, après avoir découvert un problème avec son iPhone.

L’appel est venu après que DeGeneres ait perdu ses lunettes et n’ait pas pu lire un SMS sur son téléphone.

« Elle a tout arrêté et a passé un appel. La prochaine chose que nous savons, nous avons littéralement entendu Steve Jobs décrocher et dire: » Salut, Ellen « … Ellen lui a dit que l’iPhone devrait avoir une police plus grande « , a déclaré le producteur.

« C’est elle », a poursuivi l’ancien producteur. « Ce n’est pas qu’elle soit un démon. Elle vit juste dans une bulle incroyablement privilégiée et est déconnectée du monde réel. »

8. Un animateur de radio australien a affirmé qu’il avait reçu pour instruction de ne pas regarder ni parler à DeGeneres lorsqu’il travaillait avec elle.

Selon Neil Breen lors d’un segment de son émission de radio « 4BC Breakfast », il a partagé qu’il avait travaillé comme producteur exécutif sur l’émission australienne « Today » à l’époque, et avait été impliqué dans une interview diffusée entre la télévision australienne présentateur Richard Wilkins et DeGeneres.

Selon Breen, l’implication de DeGeneres dans l’épisode « a été édulcorée » de la co-animation à une interview à Melbourne, où Breen et son équipe ont dû voler, « à nos propres frais », pour enregistrer le segment .

Lorsque Breen et son équipe sont arrivés, ils ont été confrontés à un ensemble de règles assez spécifiques à suivre lorsqu’ils travaillaient avec DeGeneres.

« Parce que c’est ‘The Ellen Show’, ils contrôlaient tout », a expliqué Breen. « Ils contrôlaient les sièges d’interview, les lumières, comment cela fonctionnerait, tout. »

L’équipe de DeGeneres aurait dit: « » Neil, personne ne peut parler à Ellen. Tu ne lui parles pas, tu ne l’abordes pas, tu ne la regardes pas. Elle va entrer, elle va s’asseoir, elle va parler à Richard, puis Ellen va partir », une demande qu’il a trouvée « bizarre ».

« Neil, personne ne peut parler à Ellen. Tu ne lui parles pas, tu ne l’approches pas, tu ne la regardes pas. Elle entrera, elle s’assiéra, elle parlera à Richard, puis Ellen partiront. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.