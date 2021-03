8 erreurs que vous faites toujours sur votre smartphone Android

Les erreurs que beaucoup d’entre nous commettent.

Utiliser un smartphone n’est pas vraiment compliqué, surtout pour tous ceux qui sont natifs du numérique. Nous savons tous comment appeler au téléphone, envoyer des SMS sur WhatsApp et même télécharger des applications et des jeux depuis le Google Play Store.

Cependant, nous sommes sûrs que malgré tout cela, beaucoup d’entre vous – nous – vous continuez à faire des erreurs lorsque vous utilisez un appareil intelligent.

Pour tout ça nous voulions collecter les erreurs les plus courantes commises par les utilisateurs d’Android et qu’à notre avis, plus tôt vous arrêtez de les commettre, mieux c’est pour tout le monde.

1. Utilisez des mots de passe et des modèles de sécurité simples

Bien que de nombreux smartphones soient aujourd’hui déverrouillés avec des lecteurs d’empreintes digitales ou avec notre visage, rares sont les appareils qui continuent à utiliser des mots de passe, des broches ou des modèles de sécurité. pour s’assurer que personne ne peut accéder à notre smartphone.

L’erreur de nombreux utilisateurs est de « définir » des mots de passe et des modèles de sécurité qui sont vraiment faciles à déchiffrer et pire encore, n’utilisez aucune mesure de sécurité pour déverrouiller le smartphone.

2. Ne mettez pas à jour le smartphone avec la dernière version du système d’exploitation

Comment mettre à jour Android vers la dernière version sans avoir une mise à jour officielle

L’une des plus grosses erreurs qui peuvent être commises et qui est très répandu parmi les rares spécialistes du domaine. Combien de fois avez-vous pris le téléphone de votre père ou de votre mère et constaté qu’une mise à jour du système d’exploitation était en attente?

Les mises à jour sont essentielles pour corriger les bogues et les erreurs Android, ainsi que les failles de sécurité. Alors n’hésitez pas, mettre à jour chaque fois que vous le pouvez.

3. Installez des applications à partir de sources inconnues

En règle générale, la chose la plus sûre à faire lors de l’installation d’une application sur un téléphone Android consiste à utiliser la boutique officielle de Google. Maintenant, il y a des moments où l’on ne peut pas trouver l’outil souhaité et doit installer des applications en dehors du Play Store.

Eh bien, nous recommandons toujours de le faire à partir de sites Web de confiance ayant une certaine réputation, rien à faire à partir de pages inconnues et sans références.

4. Ne pas lire les autorisations avant d’installer une application

Bien que le Google Play Store soit la méthode la plus «sûre» lors de l’installation d’une application, cela ne signifie pas qu’elle est sans danger. Nous pouvons trouver une multitude d’applications avec des logiciels malveillants, c’est pourquoi l’un des moyens les plus simples de découvrir des applications dangereuses est d’observer les permissions qu’il demande.

Une application de lampe de poche qui souhaite accéder à votre carnet d’adresses? Nous ferions mieux d’en sortir.

5. Utilisation d’accessoires de mauvaise qualité

Un smartphone n’est pas exactement un produit bon marché et bien qu’ils existent dans toutes les gammes et tous les prix, Normalement, nous voulons tous qu’ils durent plus longtemps, mieux c’est.

Alors pourquoi utilisons-nous des accessoires comme des câbles de charge ou des batteries externes de mauvaise qualité ou même de contrefaçon? Ces accessoires peuvent mettre en danger nos appareils, il vaut donc mieux les éviter autant que possible.

6. Ne faites pas de copies de sauvegarde

Notre smartphone est bien plus qu’un téléphone mobile. C’est un appareil dans lequel nous stockons non seulement beaucoup de données personnelles, mais également des centaines de photos, vidéos, moments et souvenirs. Et si nous le perdions tous?

C’est pourquoi la meilleure façon de toujours garder toutes nos données en sécurité est de faire une copie de sauvegarde assez fréquemment. N’oubliez pas de le faire à chaque fois.

7. Ne désinstallez pas le bloatware fourni avec un nouveau smartphone

Qu’est-ce que le bloatware? Disons que ce sont toutes ces applications qui sont livrées en standard sur un nouveau smartphone et qui sont inutiles.

Notre recommandation lors de l’achat d’un nouveau smartphone est que vous restez quelques minutes en supprimant toutes ces applications que vous n’allez pas utiliser et qui ne servent qu’à occuper l’espace de stockage et à consommer de la RAM.

8. N’activez pas l’authentification en deux étapes

Parfois, il ne suffit pas d’avoir un bon mot de passe pour protéger notre appareil mais plutôt vous devez ajouter une sécurité supplémentaire.

Ce «quelque chose» est appelé authentification en deux étapes, également appelée authentification à deux facteurs, qui est un système qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire lors de la connexion avec vos comptes sur différents services Internet, généralement un code à plusieurs chiffres qui est envoyé par SMS ou par e-mail.

