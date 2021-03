8 courts métrages à regarder sur Netflix quand vous n’avez presque pas le temps du tout

Netflix est la principale plateforme de streaming de contenu avec plus de centaines de millions d’abonnés dans le monde. De cette manière, les habitudes de consommation des séries et des films ont complètement changé depuis leur arrivée sur le marché.

Désormais, il est très facile de trouver de plus en plus de personnes qui ont leur histoire préférée et qui attendent avec impatience la première annoncée par l’application. Les fonctions de l’entreprise ont évolué au fil des ans, et aujourd’hui son catalogue est très étendu.

Par conséquent, si vous n’êtes pas resté sans savoir quoi voir ce week-end, ne vous inquiétez pas. Si le contenu long n’est pas votre truc, ces courts métrages cachés sur Netflix ils vous intéresseront sûrement. Ils durent tous moins de deux heures.

Des courts métrages à regarder sur Netflix lorsque vous n’avez pas beaucoup de temps

Filles perdues







Dirigée par Liz Garbus, ce film est une adaptation du livre Lost Girls: Un mystère américain non résolu De l’écrivain Robert Kolker. Il raconte l’histoire d’une mère cherchant désespérément sa fille disparue. Sans l’aide de la police, la femme entreprend une enquête qui l’amène à résoudre une série de crimes survenus à Long Island.

Gabo, la magie du réel

(Photo: IMDb)



Ce documentaire aborde la vie du prestigieux écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez et son lien avec la politique, le journalisme et la littérature, à travers des entretiens avec ses amis, collègues et admirateurs.

Moi, Daniel Blake

(Photo: IMDb)



Pour ceux qui aiment les drames sociaux, c’est un film spectaculaire pour. Réalisé par rien de plus et rien de moins que par les Britanniques Ken Loach, l’histoire tourne autour d’un charpentier du nord de l’Angleterre, qui après avoir subi une crise cardiaque doit se tourner vers l’aide sociale pour aller de l’avant.

La femme

(Photo: IMDb)



Glenn Close incarne l’épouse parfaite d’un écrivain adoré par la critique, jouée par Jonathan Pryce. Cependant, au milieu de la cérémonie du prix Nobel de littérature, la femme décide de révéler son secret le plus précieux.

Nous dans la nuit

(Photo: IMDb)



Robert Redford Oui Jane Fonda, ils jouent deux veufs qui décident de commencer une relation pour échapper à la solitude, mais pourraient enfin s’épanouir en amour.

La vie avant lui

(Photo: IMDb)



Il s’agit d’une production originale de Netflix sortie fin 2020 et nominée aux Oscars. Dans ce film qui représente le retour du mythique Sophia Loren À l’écran, l’actrice incarne une survivante de l’Holocauste qui décide de s’occuper d’un enfant qui lui a volé. Ensemble, ils construiront un lien d’amitié inattendu.

L’artiste désastre

(Photo: IMDb)



James Franco un film est donné à l’homme aussi excentrique et bizarre que son propre personnage principal Tommy Wiseau, le réalisateur du pire film de l’histoire.

Entre vin et vinaigre

(Photo: IMDb)



Amy Pohler réalise ce film qui raconte l’histoire d’un groupe d’amis qui décident de se rendre dans la Napa Valley pour parcourir la route des vins et fêter le cinquantième anniversaire de l’un d’entre eux.