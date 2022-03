8 choses que la famille Cyrus a essayé de cacher aux projecteurs

La famille Cyrus est sous les projecteurs depuis plus de trois décennies, grâce à la carrière réussie de Billy Ray Cyrus et de ses filles Miley et Noah Cyrus.

Cependant, la plupart des membres de la famille ont gagné leurs galons, Billy Ray et Tish Cyrus étant les fiers parents de six enfants au total : Brandi, Trace, Christopher Cody, Miley, Braison et Noah.

Brandi et Trace sont les enfants les plus âgés de Tish issus d’une relation précédente. Comme beaucoup dans la famille Cyrus, ils ont un penchant pour la musique. Trace33, daté antérieurement l’actrice Brenda Song et joue dans le groupe populaire Metro Station, tandis que Brandi est un DJ populaire et co-animateur d’un podcast intitulé « Your Favorite Thing ». Elle a souvent joué aux côtés de Billy Ray et de sa demi-sœur Miley en tournée.

Bien sûr, tout le monde connaît Miley Cyrus grâce à sa brillante carrière – de jouer le rôle de Hannah Montana sur Disney Channel à interpréter des chansons à succès record et primées.

Ensuite, il y a Noah Cyrus, qui a pris de l’importance ces dernières années avec sa propre aventure dans la musique, marquant deux singles à succès à l’âge de seize ans, selon NME.

Alors que la famille Cyrus est restée assez soudée tout au long de sa carrière, elle a essayé de garder certaines choses hors des yeux des médias – et certains des enfants Cyrus ont choisi de ne pas être sous les projecteurs dans leur ensemble.

Voici 8 choses que la famille Cyrus a tenté de cacher aux projecteurs :

1. Miley Cyrus a un demi-frère qui a 7 mois de plus qu’elle.

Sept mois avant la naissance de Miley Cyrus, Christopher Cody, son demi-frère, était arrivé.

Selon Mirror, sa mère, Kristin Luckey, a eu une « brève relation » avec Billy Ray « quand elle était serveuse en Caroline du Sud ». Bien que Billy Ray n’ait pas caché son autre enfant, il n’aurait pas eu beaucoup de rôle dans la vie de Christopher.

« Chris tend la main pour avoir une relation, mais cela fait des mois qu’ils se sont fiancés », a déclaré sa mère. « Chris est un garçon formidable et il gère très, très bien. Il a essayé de garder beaucoup de choses à l’intérieur, mais je sais quand il a mal et qu’il l’atteint vraiment. Personne ne reconnaît son anniversaire ou même Noël pour lui. »

Malgré la relation distante que Christopher entretient avec son père, il a rencontré sa sœur cinq fois et a toujours une haute opinion de Miley, en disant : « Elle est la même qu’avant toute cette célébrité. Elle est toujours ma petite sœur maladroite. »

2. Les problèmes conjugaux entre Tish et Billy Ray.

Comme tout mariage, la relation entre Billy Ray et Tish Cyrus avait été pleine de hauts et de bas.

Mais le premier mauvais signe dans leur relation s’est produit en 2010, lorsque Billy Ray a demandé le divorce après 17 ans de mariage avec Tish, selon Gens.

« Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une période très difficile pour notre famille », a déclaré le couple dans un communiqué commun. « Nous essayons de résoudre certains problèmes personnels. Nous apprécions vos pensées et vos prières. »

Dans une interview avec GQ, Billy Ray a partagé que beaucoup de « questions personnelles » entre lui et Tish avaient à voir avec la gestion d’une famille de show business.

Cependant, Billy Ray a fini par annuler le divorce 5 mois plus tard, selon Gens. « Je veux rassembler ma famille », a-t-il annoncé lors d’une apparition dans « The View », ajoutant : « Les choses sont les meilleures qu’elles aient jamais été. »

Cependant, le bonheur ne sembla pas durer et trois ans après le premier divorce imminent, ce fut au tour de Tish d’essayer de quitter le mariage.

Selon Gens, juste un mois après que Tish a demandé le divorce, le couple a fini par se réconcilier, à nouveau.

« Nous nous sommes tous les deux réveillés et avons réalisé que nous nous aimions et avons décidé que nous voulions rester ensemble », ont-ils déclaré dans un communiqué. « Nous avons tous les deux suivi une thérapie de couple, quelque chose que nous n’avions pas fait depuis 22 ans que nous étions ensemble, et cela nous a rapprochés et a vraiment ouvert notre communication de manière incroyable. »

3. Une rumeur de liaison entre Tish Cyrus et Bret Michaels.

Selon US Weekly, un rapport alléguait que Billy Ray avait demandé le divorce de Tish en 2010 après avoir appris qu’elle avait eu une liaison avec la rock star Bret Michaels, ainsi qu’une autre aventure.

Michaels se serait rapproché de la famille après avoir enregistré une chanson avec Miley et s’est engagé plus tard dans une relation avec sa mère. « Billy Ray n’était absolument pas au courant de ce qui se passait », a déclaré une source à US Weekly.

Cependant, Michaels a mis fin à la rumeur, selon People. « Je suis ami avec sa famille depuis toujours », a-t-il déclaré. « Tout a commencé avec Miley et moi, travaillant simplement sur une chanson ensemble. Sa mère, Tish, aime « Every Rose Has Its Thorn », le premier concert que Miley ait jamais vu était Poison, et ils voulaient donc le refaire pour le nouveau disque. «

Il a poursuivi: « Quand j’étais en studio, Miley est entrée et a chanté sur ma chanson et c’était tout. »

4. La tension que le rôle de « Hannah Montana » de Miley avait exercée sur la famille Cyrus.

Lors d’une interview avec GQ, Billy Ray a parlé de l’émission de Disney Channel qui a catapulté sa famille dans la célébrité, et il n’a pas vraiment eu de bonnes choses à dire à ce sujet.

« Je vais vous le dire tout de suite, cette fichue émission a détruit ma famille », a déclaré Billy Ray.

« Et je suis assis là et je dis: » Ouais, tu sais quoi? Certains ont tout donné. C’est ma devise, et devinez quoi ? Je dois manger celle-là. J’ai tout donné, j’ai tout donné pendant que tout le monde allait à la banque. C’est triste. «

Le père de six enfants a déclaré que les choses dans la série avaient commencé à changer après les deux premières saisons, ajoutant que la quatrième et dernière saison avait été la pire.

Il a poursuivi en disant qu’il souhaitait que le spectacle n’ait jamais eu lieu; « J’allais travailler tous les jours en sachant que ma famille s’était effondrée, mais pourtant je devais m’asseoir devant cette caméra », a-t-il déclaré. « Je regarde en arrière et je me dis, comment ai-je pu m’en sortir ? Je dois être un meilleur acteur que je ne le pensais. »

Cependant, Billy Ray a semblé retirer ses commentaires sur l’émission lors de l’émission « Good Morning America », selon People. Il a admis que son divorce avait été la vraie raison pour laquelle il avait été bouleversé.

« J’adore Hannah Montana. J’adore Disney. Je ne changerais rien », a-t-il déclaré.

5. Les regrets de Billy Ray de ne pas être « un meilleur père ».

Alors que Miley et nombre de ses frères et sœurs grandissaient sous les projecteurs, son image en particulier a radicalement changé tout au long de sa carrière, la plaçant dans de nombreuses situations controversées.

Dans l’interview de Billy Ray avec GQ, il a admis que son mantra « Je suis un papa cool » avait été en réponse au fait que Miley avait grandi et essayé d’être plus indépendante. Cependant, dans une interview avec « Good Morning America », selon Gens, il a partagé qu’il y avait eu des moments où il aurait souhaité pouvoir être un père plus fort – et moins ami – pour elle.

« J’ai en quelque sorte abordé le fait d’être un père en tant qu’ami », a-t-il déclaré. « J’étais un excellent camarade de jeu. Je veux dire, pour enseigner [my children] comment camper et faire des feux et conduire des motos et des quads, des chevaux et toutes ces choses amusantes. J’étais vraiment doué pour ça. »

« Pour ce qui est de m’asseoir et de faire de l’algèbre et des sciences, les devoirs, je n’étais pas très doué pour ça », a-t-il ajouté. « Alors j’y repense et je me dis : ‘Tu sais quoi ? Peut-être que j’aurais pu être un meilleur père.' »

6. La prétendue relation de Miley avec une jeune de 20 ans alors qu’elle n’avait que 15 ans.

Selon US Weekly, à l’époque où Miley n’avait que 15 ans, elle avait noué une relation amoureuse avec Justin Gaston, 20 ans, un musicien country et ancien concurrent de l’émission de téléréalité de Billy Ray « Nashville Star ».

Billy Ray avait même essayé de minimiser l’importance de la relation en disant : « Je vais vous dire quoi, ce sont de super amis et ils forment une bonne équipe. Ils écrivent beaucoup de chansons ensemble et ils chantent, c’est incroyable », selon Potins d’Hollywood.

Cependant, dans une interview à la radio avec Ryan Seacrest, Miley a parlé de son petit ami supposé. Lorsqu’on leur a demandé s’ils sortaient ensemble, la star de « Hannah Montana » a timidement répondu : « Peut-être, peut-être pas. »

Elle a ensuite proclamé que « je suis totalement jaillissante en ce moment! » alors qu’elle parlait des talents musicaux de Gaston, de sa beauté et du fait qu’il était « un chrétien vraiment génial ».

7. Craint que la renommée de Miley ne la mette dans une situation dangereuse.

Lors de son entretien avec GQ, Billy Ray a fait des commentaires exprimant son inquiétude au sujet de sa fille Miley et a insinué qu’elle pourrait être dans la même situation que Kurt Cobain, Anna Nicole Smith et Michael Jackson.

« Kurt était l’un de ces gars. C’est pourquoi je m’inquiète pour Miley. Je pense que son monde tournait si vite et qu’il avait tellement de gens autour de lui qui ne l’aidaient pas », a déclaré Billy Ray à GQ. « Comme Anna Nicole Smith, on pouvait voir arriver cet accident de train. J’essayais en fait de tendre la main à Anna Nicole Smith, parce que je n’arrêtais pas de dire à Tish et à tout le monde autour de moi : « C’est une catastrophe. » »

Lorsqu’on lui a demandé de développer ses inquiétudes pour Miley et s’il s’inquiète vraiment pour sa sécurité en tant qu’interprète de renommée mondiale, Billy Ray a poursuivi en disant à GQ : « Je ne sais pas. Je suis son papa alors peut-être que je Je suis un peu sensible à cela, mais c’est maintenant le bon moment pour m’assurer que tout va bien. Mieux vaut prévenir que guérir. »

Cependant, lors d’une apparition sur « Good Morning America », selon Gens, Billy Ray a tenté de clarifier encore plus les commentaires après que des informations aient révélé que ses commentaires précédents avaient bouleversé Miley.

« Ce que je voulais dire, et ce que j’espère avoir dit, c’est que la célébrité peut être un animal dangereux », a déclaré Billy Ray. « Et c’est une chose délicate. Vous savez, quand vous entrez dans cette industrie et que vous frappez si fort pour ce moment. Mais la célébrité est dangereuse. »

8. La dysmorphie corporelle et les crises d’angoisse de Miley pendant le tournage de « Hannah Montana ».

En 2015, lors d’une interview pour Marie Claire, Miley a parlé du processus exténuant auquel elle a été confrontée lors du tournage de son émission sur Disney Channel et de sa croissance sous les projecteurs.

« Depuis que j’avais 11 ans, c’était : ‘Tu es une pop star ! Ça veut dire que tu dois être blonde, et que tu dois avoir les cheveux longs, et que tu dois mettre quelque chose de serré scintillant' », a-t-elle dit. la publication. « Pendant ce temps, je suis cette petite fille fragile qui joue une adolescente de 16 ans avec une perruque et une tonne de maquillage. C’était comme Toddlers & Tiaras. »

Elle a ouvert sa dysmorphie corporelle qui était née d’être extrêmement jeune à la télévision.

« On m’a dit pendant si longtemps ce qu’une fille est censée être dans cette émission. On m’a fait ressembler à quelqu’un que je n’étais pas, ce qui a probablement causé une dysmorphie corporelle parce que j’avais été jolie tous les jours pendant si longtemps , et puis quand je n’étais pas dans cette émission, c’était comme, putain, qui suis-je? »

Elle a poursuivi en disant qu’elle avait eu des crises de panique pendant cette période. « J’avais des crises d’angoisse. J’avais des bouffées de chaleur, j’avais l’impression d’être sur le point de m’évanouir ou de vomir. Cela arrivait souvent avant les spectacles et je devais annuler. »

« Puis l’anxiété a commencé à venir … Je serais avec mes amis, pensant que je devrais m’amuser tellement. Vous entrez dans ce trou dont vous ne pourrez jamais sortir. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.