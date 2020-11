8 choses à savoir avant d’allumer votre PlayStation 5

Avec l’arrivée de PlayStation 5 en Italie, la neuvième génération de jeux vidéo commence officiellement pour nous aussi. Pour ceux qui jouent, c’est un moment très important: il y a cette envie de découvrir toutes les fonctionnalités de la nouvelle console pour avoir un avant-goût du futur des jeux vidéo. Voici une série de suggestions répertoriées par le portail Kotaku pour tirer le meilleur parti du potentiel de la PlayStation 5, également utile pour ceux qui viennent de PlayStation 4 et déjà familiers avec l’écosystème créé par Sony.

1. Comment naviguer dans le tableau de bord PlayStation 5

La première approche est d’abord avec le tableau de bord, l’écran principal divisé en deux sections, c’est-à-dire Jeux et médias. Dans le premier cas, il y a tous les titres téléchargés plus les applications associées, telles que la galerie multimédia où sont stockés les écrans ou les vidéos de vos jeux, capturés à l’aide du bouton Partager sur le contrôleur. Media, en revanche, est l’endroit où se trouvent tous les services de streaming pouvant être utilisés sur la console tels que Netflix, Prime Video, Disney Plus, etc. Pour accéder au tableau de bord, vous n’avez plus besoin d’appuyer sur le bouton PS de la manette, désormais lié au Centre de contrôle pour disposer des différents paramètres de la console. Pour revenir à l’écran principal, il suffit d’appuyer sur le bouton d’accueil qui caractérise le nouveau DualSense.

2. Jouez à des jeux PlayStation 4 sur PlayStation 5

L’une des fonctionnalités les plus attendues de PlayStation 5 est la rétrocompatibilité, c’est-à-dire la possibilité de prendre en charge les titres PlayStation 4 sur la nouvelle console.Un discours qui concerne à la fois la version physique avec le disque et le numérique. Dans ce dernier cas, vous devez d’abord vous connecter avec votre Réseau PlayStation. Ensuite, vous devez accéder à la bibliothèque de jeux (indiquée par l’icône à droite dans l’écran des jeux), pour voir tous les titres associés à votre compte. Ensuite, sélectionnez simplement celui que vous voulez, appuyez sur le bouton Options et téléchargez tous les jeux vidéo auxquels vous voulez jouer sur PlayStation 5.

Dans ce cas, la nouvelle console de Sony montre sa puissance, car les temps de téléchargement sont incroyablement courts, même si cela vient en partie de votre connexion. Ensuite, il y a des titres bi-génération, comme Call of Duty: Black Ops Cold War et Assassin’s Creed: Valhalla, donc disponible à la fois sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Plusieurs exposants de la presse spécialisée ont remarqué que ceux-ci démarrent automatiquement sur la nouvelle console avec les performances de l’ancienne génération. Pour éviter cela, suivez simplement le guide pratique d’Activision.

3. Jouez à la salle de jeux d’Astro

Au lancement, PlayStation 5 propose trois exclusivités majeures telles que le remake de Demon’s Souls, Marvel’s Spiderman: Miles Morales et Sackboy: A Great Adventure. Cependant, la console a déjà un jeu pré-installé à l’intérieur, qui ne nécessite aucun achat: il est Salle de jeux d’Astro. C’est une plateforme 3D pleine de références à Histoire PlayStation. Un jeu amusant avec beaucoup de défis. Surtout, la salle de jeux d’Astro est le test parfait pour tester toutes les nouvelles fonctionnalités de DualSense, y compris les déclencheurs adaptatifs. Cependant, s’il ne convient pas à vos besoins, le titre peut être supprimé pour économiser de l’espace dans la mémoire de la console (environ 11 gigaoctets).

4. Comment économiser de l’énergie

La PlayStation 5 propose certaines mesures pour réduire la consommation d’énergie. En profiter est un avantage, tant pour l’environnement que pour la facture d’électricité. Pour ce faire, vous devez aller dans les paramètres, ouvrir le menu « Système » et accéder à la section « Économie d’énergie ». Vous pourrez y gérer la durée pendant laquelle la console reste active pendant les périodes d’inactivité. Le DualSense dispose également de minuteries dédiées à l’économie d’énergie. Vous pouvez également activer les deux commutateurs dans le sous-menu «Fonctions disponibles en mode repos» pour tirer le meilleur parti des téléchargements automatiques, qui seront abordés plus loin.

5. Personnalisez les paramètres DualSense

L’une des fonctionnalités les plus intrigantes et innovantes de la PlayStation 5 est certainement le DualSense susmentionné, un contrôleur révolutionnaire qui remplace l’emblématique DualShock. Les déclencheurs se rigidifient en fonction des actions à effectuer, tandis que les la vibration est plus dynamique, donnant différentes sensations tactiles. Cependant, ces caractéristiques peuvent être atténuées ou en tout cas personnalisées selon vos besoins. Pour ce faire, vous devez toujours vous rendre dans les paramètres pour accéder au menu Accessoires. Il existe un sous-menu «Controller», dans lequel vous pouvez régler l’intensité de la vibration du pad. Vous pouvez également calibrer la luminosité, à la fois du DualSense et du DualShock 4 (compatible avec PS5) pour ceux qui aiment jouer dans le noir ou ne veulent pas ennuyer leurs colocataires, y compris les animaux domestiques.

6. Vérifiez vos statistiques de jeu

Enfin, la possibilité de pouvoir consulter vos statistiques de jeu, comme les heures passées sur un jeu spécifique, arrive également sur la PlayStation 5. Dans ce cas, il vous suffit d’accéder à votre compte (toujours à partir des paramètres), puis d’ouvrir « Profil » pour sélectionner l’onglet Jeux. Une fonctionnalité recherchée par les anciens fans de PlayStation, maintenant une réalité.

7. Activer les mises à jour automatiques

Une autre étape pratique à suivre dans les paramètres consiste à autoriser les mises à jour automatiques. Assurez-vous d’activer les deux options disponibles, l’une liée au téléchargement automatique, l’autre à l’installation automatique en mode repos. De cette façon, vous aurez tous les titres toujours mis à jour, sans risquer d’avoir à télécharger rapidement le dernier patch sorti pour le jeu du moment.

8. Arrêtez correctement la PlayStation 5

Auparavant, pour éteindre la PlayStation 4, vous pouviez maintenir le bouton PS du DualShock enfoncé et sélectionner l’option appropriée. Avec PlayStation 5, cette étape est devenue un peu plus fastidieuse, mais ne vous inquiétez pas. Encore une fois, vous devez appuyer sur le bouton PS pour ouvrir le centre de contrôle, puis parcourir les options jusqu’à ce que vous trouviez l’icône avec le bouton d’alimentation à droite. Sinon, il y a la méthode classique, c’est-à-dire en appuyant sur le bouton d’alimentation directement depuis la console, tout comme toutes les autres consoles Sony précédentes.