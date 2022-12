8 astuces pour l’application mobile HBO Max

in

Dans ce guide, nous vous proposons les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti de l’application HBO Max sur votre mobile Android.

HBO Max pour Android propose une série de fonctionnalités qui valent la peine d’être connues

nous vous apportons le meilleures astuces pour l’application mobile HBO Max. Les connaître vous aidera à tirer le meilleur parti de cette plateforme de streaming sur votre mobile et à visualiser son catalogue complet plus confortablement. Découvrez quelles sont les fonctionnalités les plus intéressantes que ce service inclut sur Android.

Notre objectif est de vous aider Commencez avec l’application HBO Max et révéler certains des secrets qu’il cache. Plus précisément, nous nous référons à 8 fonctions de l’application mobile qui ne sont pas en vue et qui vous aideront à tirer le meilleur parti de la plate-forme sur votre appareil Android.

Modifier l’apparence des sous-titres

Si vous visualisez du contenu depuis votre mobile dans un espace public et que vous n’avez pas d’écouteurs, vous serez sûrement intéressé par l’activation des sous-titres. Vous serez heureux de savoir qu’il est possible de personnaliser son apparence. Il vous suffit d’accéder aux paramètres de l’application et d’appuyer sur Paramètres des sous-titres. Là, vous verrez ces options :

changer la police . HBO Max propose plusieurs polices.

. HBO Max propose plusieurs polices. couleur de la police . La plupart sont des tons de couleurs très vives, pour améliorer la visualisation.

. La plupart sont des tons de couleurs très vives, pour améliorer la visualisation. Taille de police . Sélectionnez une option de Très petit à Grand.

. Sélectionnez une option de Très petit à Grand. opacité de la police. Contrôle la transparence des textes.

En plus de ces paramètres, vous disposez également d’options pour l’arrière-plan des textes. Au sommet est offert prévisualisez les modifications au fur et à mesure que vous les déployez. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de lire un contenu pour voir le résultat.

Empêcher HBO Max de vous envoyer des e-mails marketing

L’intention des e-mails HBO Max est de vous informer des nouvelles qui arrivent sur la plateforme. Mais si vous considérez que ces emails sont des spams, il vous est très facile de les désactiver. Visitez la rubrique notifications des paramètres et désactiver l’option E-mails de HBO Max et de ses affiliés. Si vous touchez le bouton notifications d’applicationvous pouvez déterminer le comportement des publicités sur votre mobile.

Gérer les appareils auxquels vous êtes connecté

L’un des avantages de l’application Android HBO Max est que permet de gérer les appareils sur lesquels une session a été ouverte. Aller à la rubrique Dispositifs préférences et consultez la liste.

Si vous ne reconnaissez aucune des équipes qui apparaissent ici, cliquez sur le bouton croix pour la supprimer. Lorsqu’ils sont tombés en désuétude, le plus normal est que dans la section dernière utilisation le nombre de jours est très élevé.

Pensez à vous rendre dans cette section des paramètres si vous pensez avoir laissé votre compte activé sur un appareil public, comme une télévision d’hôtel par exemple. Dans le cas où vous n’identifiez pas avec certitude de quel appareil il s’agit, appuyez sur Déconnectez-vous de vos appareils. Cela dissocie tous les lecteurs et téléphones à la fois.

Modifier la qualité des téléchargements

Le contenu HBO Max peut être facilement téléchargé pour une lecture hors ligne ou pour réduire l’utilisation des données mobiles. Ce que vous ne saviez probablement pas, c’est qu’il existe un moyen de modifier la qualité du téléchargement. Allez simplement dans les paramètres et appuyez sur téléchargements. Appuyez ensuite sur Qualité de téléchargement. Si vous sélectionnez téléchargements plus rapides, le poids des fichiers sera moindre, ainsi que la qualité. jouer sur Meilleure qualitévous augmenterez la taille des épisodes et des films téléchargés.

Télécharger du contenu uniquement par Wifi

Et puisque vous êtes dans la section téléchargements des paramètres, profitez-en pour activer l’option Télécharger uniquement avec Wi-Fi. Cela empêchera l’application de télécharger du contenu via le réseau mobile. Il est clair que, si l’intention des téléchargements est de réduire l’utilisation des données mobiles, cela n’a pas beaucoup de sens de les utiliser pour télécharger du contenu.

Changer la langue de l’application et du contenu

Faites-vous partie de ceux qui préfèrent voir le contenu dans la version originale ? Vous préférez utiliser une langue différente de celle de votre appareil ? Alors, rendez-vous dans les paramètres et appuyez sur langue d’affichage. En modifiant cette valeur, les paramètres audio du contenu seront également modifiés.

Explorez le catalogue par producteur de contenu

Ce qui est intéressant dans l’application HBO Max, c’est qu’elle a plusieurs producteurs qui fournissent du contenu. Cela vous permet de regarder du contenu de HBO, Max Originals, Warner Brothers, DC, Cartoon Network, Looney Tunes, Scooby-Doo et ses amis, et Cartoonito. Mais est-il possible de voir le contenu de chaque marque ? La vérité est que oui, et d’une manière très simple.

Cliquez simplement sur les trois lignes horizontales qui apparaissent dans le coin supérieur gauche de l’écran. Ainsi, dans le menu principal, sélectionnez le producteur que vous préférez. Rapidement, tout son contenu apparaîtra.

Démarrer une lecture aléatoire

Dans HBO Max, ils ont déterminé qu’il existe des séries qui la plupart des utilisateurs reviennent regarder pour passer un bon moment. Pour cette raison, un bouton apparaît dessus. lecture aléatoire. En appuyant dessus, l’application sélectionnera un épisode de n’importe quelle saison au hasard et commencera à le jouer. Ce bouton est disponible en série comme Amis ou Le Bureau.

