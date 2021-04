8 applications pour apprendre l’électronique et l’électricité avec votre mobile, téléchargez-les sur Google Play

8 excellentes applications qui faciliteront votre apprentissage de l’électronique et de l’électricité.

Si vous êtes une personne qui aime utiliser votre mobile pour apprendre de nouvelles choses tous les jours, comme apprendre à programmer ou apprendre la physique, nous vous apportons 8 excellentes applications pour vous permettre de commencer à étudier l’électronique et l’électricité depuis votre mobile.

Que vous soyez étudiant universitaire en électronique ou simplement autodidacte, ces applications seront très utiles.

Meilleures applications pour apprendre l’électronique et l’électricité

Toutes les applications de la liste ont d’excellentes fonctionnalités qui, lorsque vous aurez fini de lire l’article en entier, vous aurez sûrement installé au moins l’un d’entre eux. 8 super applis.

Cours d’électricité

Nous commençons avec une application qui propose un excellent cours d’électricité qui va du plus basique au plus avancé. Ici, vous pouvez étudier des sujets tels que qu’est-ce que le photovoltaïque? Grandeurs électriques, types de câbles électriques, quel est le multimètre pour le débit? Tout sur l’ampèremètre, le voltmètre et plus.

Apprendre l’électronique

Maintenant, nous allons avec un autre cours, mais pour apprendre l’électronique. Cette application a un cours très complet pour les personnes qui n’ont aucune connaissance de l’électronique.

Ici vous pourrez apprendre de nombreux concepts de base comme, quelles sont les grandeurs électriques, la loi d’Ohm, le courant alternatif et le courant continu, les circuits série et parallèle, les codes de couleur des résistances, entre autres. De plus, vous pouvez passer des tests qui mettront à l’épreuve tout ce que vous avez appris.

Électricité facile

Application Électricité facile en plus de vous apprendre le principes de base de l’électricité, vous permet de simuler un grand nombre de de vrais scénarios pour tester toutes vos connaissances. De cette façon, vous apprendrez non seulement la partie théorique, mais vous acquerrez également facilement de l’expérience.

Manuel de l’électricien

Application Il est divisé en 3 catégories, théorie, schémas et calculatrices, il devient donc un excellent outil de travail pour les professionnels ou amateurs de la région.

Avec ses plus de 35 articles Vous apprendrez de nombreux concepts importants et nécessaires pour travailler en tant qu’électricien, et avec le 7 calculatrices disponible, vous pouvez effectuer des mesures exactes avant d’effectuer tout travail.

Cours d’électronique

Si vous recherchez une application qui couvre tous sujets électroniques de base et avancés, c’est votre meilleur choix, il n’a peut-être pas de fonctions pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris comme les applications précédentes, mais il n’y a guère de thème électronique que vous n’obteniez pas ici.

Electrodoc

L’application la plus populaire de la liste avec plus de 10 millions de téléchargements, et cela est dû à son interface conviviale. En un seul clic, vous pouvez ouvrir un calculateur de résistances SMD, diviseur résistif, rapport de résistance, entre autres. Aussi vous pouvez trouver les détails techniques des différents ports comme le port USB, parallèle, DVI, HDMI et plus encore. Bien qu’il s’agisse d’une application gratuite, si vous souhaitez l’utiliser sans publicité, vous devrez payer pour la version PRO.

Composants électroniques

C’est une application idéale pour trouver des informations sur tout composant électronique dont un amateur ou même un ingénieur en électronique peut avoir besoin. Calculs fastidieux comme Les filtres Butterworth, Sallen-Key, Chebychev et Bessel sont simplifiés avec cette application.

EveryCircuit

Cette application élève la simulation de circuit à un niveau beaucoup plus professionnel. Vous pouvez créer n’importe quel circuit que vous imaginez et voir son comportement en appuyant sur le bouton de lecture, vous verrez une animation dynamique de la tension, du courant et de la charge, de cette façon, vous pouvez ajuster tous les paramètres nécessaires avant de le faire dans le monde réel.

