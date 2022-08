8 applications gratuites pour adopter des chiens et des chats

Si vous envisagez d’acquérir un animal de compagnie pour votre maison, n’hésitez pas à jeter un œil à cette liste d’applications pour adopter des chiens et des chats depuis votre mobile.

Les chiens et chats sont les animaux domestiques les plus aimés au monde, cependant, certains cherchent acheter des animaux de race et ils oublient que tous les animaux ont droit à un foyer.

En raison de ce type d’action, ainsi que de la demande croissante, nombreux sont les chiens et les chats abandonnés dans auberges et rues dans le monde entier. Donc, si vous cherchez un animal de compagnie, dans cet article, vous connaîtrez quelques-uns des meilleurs applications pour adopter des chiens et des chats complètement gratuit.

Les meilleures applications pour adopter des chiens et des chats depuis Android

Miwuki Pet Shelter – Adoption de chiens et de chats

KLYGO – Adoptez des chiens et des chats

Adopte moi

MASCOMADE

Chuby – adoptez un chien, un chat et d’autres animaux de compagnie

PeTrace – Retrouver des animaux perdus

amazdog

je vais adopter

Ci-dessous vous pouvez voir une liste de applications gratuites pour adopter des chiens et des chats. Ici vous pouvez découvrir de nombreux auberges près de votre ville et offrir une maison à un animal de compagnie.

Miwuki Pet Shelter – Adoption de chiens et de chats

Si vous êtes fan d’animaux et plus particulièrement de les chats et les chiensensuite Abri pour animaux Miwuki est parfait pour vous. la même chose est très efficace et polyvalentpuisque vous pouvez adopter des chiens, des chats, des cochons, des furets, des lapins ou toute autre espèce domestique qui se trouve au refuge.

Pour ce faire, vous n’aurez qu’à vous inscrire et immédiatement vous aurez accès à tous les animauxchacun comprend un photographie, nom, sexe et âge. Une fois votre décision prise, vous pouvez contacter directement les protecteurs et suivre les instructions.

GooglePlay | Abri pour animaux Miwuki

KLYGO – Adoptez des chiens et des chats

KLYGO est une application qui propose une recherche plus personnalisée et personnelle. Avec cet outil, vous pourrez visualiser la carte de votre pays ou localité et voir les zones disponibles avec des animaux à adopter.

Et si l’un d’entre eux attire votre attention, vous n’avez qu’à cliquez sur le bouton et aussitôt tous les informations nécessaires pour communiquer avec l’auberge ou avec les responsables.

Aussi, vous pouvez utiliser un filtre pour localiser certaines espèces en particulier, et bien sûr vous pouvez utiliser un chat spécial de sorte que la la communication est instantanée et sécurisée. Clairement vous pouvez utiliser l’application si vous voulez mettre quelques animal à adopter.

GooglePlay | KLYGO

Adopte moi

Adopte moi peut être classé parmi les des applications plus simples pour adopter des chiens et des chatsvous n’aurez qu’à vous inscrire et vous connecter et vous aurez déjà accès à tous les animaux qui adoptent, qu’il s’agisse d’un refuge ou d’une personne en particulier.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez voir les informations pertinentes accompagné de photographies, race animaleTaille, âge, ses goûts particuliers et son emplacement. vous pouvez également filtrez l’emplacement à votre convenanceet une fois votre décision prise, vous pouvez contacter le responsable pour un devis personnel.

GooglePlay | Adopte moi

MASCOMADE

Adopter un chien ou un chat c’est la meilleure chose que vous puissiez faire, car cela changera probablement complètement sa vie. Heureusement, vous pouvez le faire depuis votre mobile avec l’aide de MASCOMADE.

Cette application possède une série de fonctionnalités assez intéressantes, dont la possibilité de localiser les animaux perdus grâce à la communauté elle-même.

Gardez à l’esprit que beaucoup de ces animaux sont perdus et animaux abandonnés que vous pourriez sauver sans aucun problème. Chaque animal enregistré aura des informations importantes telles qu’une photographie, type de raceTaille, âge possible et coordonnées (numéro de téléphone et e-mail).

GooglePlay | MASCOMADE

Chuby – adoptez un chien, un chat et d’autres animaux de compagnie

Joufflu est un autre bien application pour adopter chiens et chats Depuis le téléphone. Il est très polyvalent et vous donne l’opportunité de rejoindre une communauté incroyable, que ce soit pour adopter ou simplement pour aider d’autres animaux à trouver un foyer.

Grâce à la plateforme vous pouvez avoir l’animal de compagnie de vos rêves en un rien de temps, filtrez les informations (race, couleur, taille, âge et plus).

Le meilleur de tous, c’est que si votre animal a été perdu, vous pouvez le communiquer via l’application et tout le monde mettra son grain de sable pour aider.

GooglePlay | Joufflu

PeTrace – Retrouver des animaux perdus

Votre animal de compagnie s’est-il perdu ? Ensuite pettrace est l’option parfaite pour vous. Est outil de poche Il est présent partout et est assez actif, il sera donc d’une grande aide en cas de perte de votre animal.

Et comme d’autres applications, vous pouvez afficher le GPS et dans le cas où un chien ou un chat est trouvé à l’adoption, il marquera le emplacement sur la carteil ne reste plus qu’à se rendre sur place et à entrer contactez votre tuteur.

GooglePlay | pettrace

amazdog

Une des applications les plus reconnues par les protecteurs d’animauxabris, fondations et plus est amazdog. C’est un projet créé pour changer le monde des animaux de compagnie dans le bon sens, et c’est grâce à la collecte et protection des animauxoù vous pourrez en adopter un ou ceux que vous souhaitez sans aucun problème.

amazdog fonctionne non seulement comme demande d’adoptionmais contient également des informations intéressantes au cas où vous vous rendriez sur voyager avec votre animal de compagnie. Exemple : hôtels acceptant les animaux, plages, lieux publics et restaurants acceptant les animaux.

GooglePlay | amazdog

je vais adopter

je vais adopter est une application associée à des centaines de refuges pour animaux abandonnés et a une énorme communauté qui aide les animaux de compagnie (chiens, chats et animaux de compagnie adultes) à trouver une nouvelle maison.

Le formulaire d’adoption est assez simple et vous pourrez même apprécier un photographie canine ou félinevotre nom, âgesexe, type de race et le numéro de téléphone de votre protecteur.

GooglePlay | je vais adopter

