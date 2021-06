8 affiches de personnages révélées pour ‘Snake Eyes: GI Joe Origins’

Avec la première de Yeux de serpent : GI Joe Origins un peu plus d’un mois plus tard, un certain nombre d’affiches de personnages ont été publiées pour taquiner l’arrivée du film.

Ces huit affiches de personnages présentent Henry Golding comme Snake Eyes, Andrew Kofi comme Storm Shadow, Úrsula Corberó comme Baroness, Samara Weaving comme Scarlett, Haruka Abe comme Akiko, Takehiro Hira comme Kenta, Peter Mensah comme Blind Master et Iko Uwais comme Hard Master.

Sachant ce que devient Storm Shadow, il est très intéressant de voir son inclusion dans ces affiches de personnages. Je ne peux que supposer que le film aidera à mettre en place la rivalité entre Snake Eyes et Storm Shadow, quelque chose que je suis très heureux de voir se dérouler. De plus, je ne peux m’empêcher de noter que Snake Eyes et Storm Shadow se reflètent dans leur posture (les deux tournent le dos à la caméra).

Snake Eyes: GI Joe Origins met en vedette Henry Golding dans le rôle de Snake Eyes, un solitaire tenace qui est accueilli dans un ancien clan japonais appelé les Arashikage après avoir sauvé la vie de leur héritier présomptif. À leur arrivée au Japon, les Arashikage enseignent à Snake Eyes les manières du guerrier ninja tout en lui offrant quelque chose dont il a toujours rêvé : un foyer. Mais, lorsque des secrets de son passé seront révélés, l’honneur et l’allégeance de Snake Eyes seront mis à l’épreuve, même si cela signifie perdre la confiance de ses proches.

Yeux de serpent : GI Joe Origins arrive en salles le 23 juillet 2021.