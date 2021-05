8 adaptations à venir de Stephen King pour être excité

Sois prêt, Stephen King Ventilateurs. Au cours des dernières années, l’afflux de contenu produit uniquement pour les services de streaming a permis aux auteurs et aux créateurs de voir plus facilement leur travail prendre vie – et aucun auteur n’a jamais été aussi prolifique à voir son travail adapté à l’écran que le roi de l’horreur lui-même.

Depuis que King a publié son premier roman Carrie en 1974, il y a eu près de 100 adaptations cinématographiques et télévisuelles de ses nombreux romans, nouvelles et nouvelles – et si le succès de films et séries récents « tels que Il, It: Chapitre deux, Pet Sematary, château de Pierre, et L’étranger nous a appris quelque chose – c’est qu’il y a une demande certaine pour eux.

Bien qu’il y ait des dizaines d’adaptations de Stephen King actuellement en développement, voici ce que nous savons sur une poignée d’entre elles – dont certaines sont des remakes de films que nous connaissons, et dont certaines sont des matériaux totalement inexploités – mais qui sont tous basé sur le travail de l’un des plus grands écrivains d’horreur des 50 dernières années.

L’histoire de Lisey – Série limitée

Basé sur le roman du même nom de Stephen King en 2006, Lisey’s Story obtient enfin sa propre adaptation sur petit écran, diffusée exclusivement sur Apple TV + en juin. On dit que la série limitée de 8 épisodes apporte les mêmes éléments de romance et d’horreur psychologique que le roman original primé au Bram Stoker Award. King a déclaré que L’histoire de Lisey est son préféré de tous les romans qu’il a écrits, et a même scénarisé l’adaptation télévisée lui-même.

L’histoire de Lisey suit Lisey Landon, la veuve de l’auteur à succès Scott Landon, alors qu’elle se remémore des souvenirs hantés de sa vie et de celle de son défunt mari. En parlant de la nouvelle série, King a déclaré: « Je voulais dire quelque chose sur le mariage, longue le mariage, la célébrité et le côté des vies publiques et le côté des vies privées – et la porte entre ces deux mondes. «

La série est produite par JJ Abrams et présente une distribution stellaire comprenant Clive Owen, Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Sung Kang, Dane DeHaan et Ron Cephas Jones. Julianne Moore incarnera la titulaire Lisey.

En dehors de quelques brefs aperçus, un aperçu complet de la série à venir n’a pas été révélé, mais ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas à attendre longtemps! L’histoire de Lisey sera diffusé en première sur Apple TV + le 4 juin et terminera sa diffusion de 8 épisodes le 16 juillet.

Allume feu – Film

Allume feu est un roman publié par King en 1980, puis adapté en long métrage en 1984. Tous deux suivent mari et femme Andy et Vicky McGee, alors qu’ils courent pour protéger leur fille pyrokinétique Charlie d’une organisation dangereuse connue sous le nom de The Shop. Le film original mettait en vedette David Keith, Heather Locklear, Martin Sheen et Drew Barrymore dans l’une de ses premières performances.

Lors du Festival du film Overlook 2017, Universal, en association avec Blumhouse, a annoncé qu’un redémarrage de Firestarter était en préparation, avec Akiva Goldsman sur le point de réaliser. Goldsman, qui a déjà produit des adaptations de Stephen King La tour sombre et Docteur Sleep, a depuis quitté le projet.

En décembre 2019, il a été annoncé que le réalisateur Keith Thomas interviendrait pour gérer le Allume feu refaire. Thomas s’est récemment imposé dans le genre de l’horreur avec son film La veillée, un film incroyablement effrayant qui a été présenté en première au Festival international du film de Toronto 2019 et qui a reçu des critiques positives.

Jusqu’à présent, peu de détails ont été révélés sur le Allume feu refaire, mais ce que nous savons, c’est que Zac Efron (Extrêmement méchant, terriblement mauvais et vil) et Michael Greyeyes (Vrai détective) ont été choisis pour Andy McGee et John Rainbird, respectivement. Dans un récent tweet, Stephen King a envoyé son amour aux acteurs et à l’équipe alors qu’ils se préparaient à commencer le tournage à Hamilton, en Ontario. Le film sortira probablement dans le courant de 2022.

Négliger – Séries

Bien que n’étant pas techniquement une adaptation de l’un des romans de King, cette série HBO Max produite par JJ Abrams reviendra à l’écran l’hôtel emblématique du classique d’horreur de King de 1977, The Shining.

L’Overlook Hotel est apparu pour la première fois à l’écran dans la version cinématographique de Stanley Kubrick de 1980 Le brillant. Il a été ramené à la vie en 1997 pour une mini-série faite pour la télévision, avant une dernière et triomphante fois en 2019. Docteur Sleep, une suite directe à la vision originale de Kubrick. Depuis lors, l’hôtel fictif est resté les bras croisés en attendant de donner plus de frayeurs.

La nouvelle série a été annoncée en avril 2020, après que HBO Max ait conclu un accord de trois séries avec Abrams et sa société de production, Bad Robot. Un drame policier des années 1970 intitulé Duster, et une adaptation en direct de DC’s Justice League Dark, seraient les deux autres projets actuellement en cours d’élaboration par le Perdu producteur.

Bien que les détails de l’intrigue plus spécifiques soient encore secrets, Oveuh servira de préquelle à Stephen King’s Le brillant, et on dit qu’il comporte plusieurs «personnages emblématiques» du roman de King. Reste à savoir si cela signifie que les fans pourront voir une version plus jeune de la famille Torrance ou certains des anciens employés fantomatiques de l’hôtel.

La moitié sombre – Film

Au fil des ans, de nombreux réalisateurs acclamés et cultes d’horreur ont adapté les différents romans de Stephen King. Stanley Kubrick réalisé Le brillant, John Carpenter a réalisé Christine, David Cronenberg, La zone morte. En 1993, George A. Romero, le directeur de Nuit des morts-vivants, Aube des morts, et Spectacle d’horreur, a tenté d’adapter le roman de King de 1989 La moitié sombre. Cependant, le film n’a jamais été à la hauteur du statut des autres œuvres de Romero.

En 2019, il a été annoncé que MGM, avec le réalisateur Alex Ross Perry, gérerait une adaptation contemporaine du roman de King. L’histoire suit l’auteur à succès Thad Beaumont, qui a écrit sous le pseudonyme de George Stark pendant plusieurs années. Lorsque Thad décide de tuer son alter ego, Stark prend sa propre vie et se lance dans une série de meurtres vengeurs. Alex Ross Perry est également prêt à diriger le prochain long métrage Arrêt de repos, basé sur la nouvelle de King du même nom.

Chapelwaite – Séries

Basé sur la nouvelle de King Lot de Jérusalem (ne pas se tromper avec Lot de Salem), Chapelwaite est une prochaine série de 10 épisodes mettant en vedette Adrian Brody dans le rôle du capitaine Charles Boone, qui déménage avec ses enfants dans la morne petite ville de Preacher’s Corners après la mort de sa femme en mer, pour y découvrir une sombre histoire de famille. Chapelwaite est censé se dérouler dans le Maine des années 1850 et sera présenté en première sur Epix.

Emily Hampshire (Ruisseau Schitt) jouera aux côtés de Brody dans le rôle de Rebecca Morgan, une jeune écrivaine rentrant chez elle à Preacher’s Corners après l’université. La production de la série d’horreur a commencé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en juillet 2020, une date de sortie devrait donc être annoncée prochainement.

À partir d’une Buick 8 – Film

Une adaptation cinématographique du roman de King sur une Buick Roadmaster de 1953 qui sert de porte d’entrée vers une autre dimension est en pourparlers depuis 2005, lorsqu’il a été annoncé que George A. Romero reviendrait à la tête du film. En 2007, Tobe Hooper, surtout connu pour avoir réalisé des classiques d’horreur Le massacre à la tronçonneuse du Texas et Esprit frappeur, a remplacé Romero. Cependant, le projet s’est heurté à des barrages routiers après barrages routiers et n’a jamais réussi à obtenir un financement.

Une adaptation grand écran de À partir d’une Buick 8 serait toujours en développement, cette fois du réalisateur Jim Mickle, avec Thomas Jane sur le point de jouer. Bien que le projet semble toujours au point mort, car aucune nouvelle n’est apparue depuis août 2020. Aurons-nous un jour l’occasion de voir le Roadmaster vintage faire des ravages dans l’ouest de la Pennsylvanie?

Le Talisman – Séries

Le Talisman est un roman écrit par Stephen King et Peter Straub en 1984, sur un garçon de douze ans nommé Jack Sawyer qui s’aventure dans un monde étrange habité par des loups-garous et des pistolets afin de sauver sa mère mourante. En 2001, King et Straub ont publié une suite de Le Talisman intitulé Maison noire. On dit maintenant qu’un troisième roman est en route, concluant la trilogie qui s’étend sur des décennies.

Le Talisman est un roman de King que les fans veulent voir adapté depuis un certain temps. Avec un monde fantastique à explorer et deux (bientôt trois) romans d’une valeur de matériel, Le Talisman est un morceau de littérature qui ne demande qu’à être vu à l’écran. Eh bien, après des années de spéculation, cela se produit enfin. Récemment, il a été annoncé que Le Talisman sera adaptée en série originale Netflix, avec Amblin Partners et Choses étranges créateurs The Duffer Brothers en développement. Choses étranges Le producteur Curtis Gwinn servira de showrunner.

Lot de Salem – Film

Lot de Salem est le deuxième roman jamais publié par Stephen King. Frappant les étagères en 1975, Lot de Salem serait plus tard adapté en 1979 dans une mini-série télévisée en deux parties dirigée par Tobe Hooper. L’histoire suit Ben Mears, qui retourne dans la ville endormie de Lot à Jérusalem après plusieurs années, pour découvrir que les habitants sont en train d’être transformés en vampires. Bien que la série de Hooper s’écartait légèrement du matériel source original, elle a tout de même reçu beaucoup de succès, et le roman de King reste une œuvre d’horreur surnaturelle très appréciée.

En 2019, New Line Cinema a confirmé qu’elle développerait une nouvelle adaptation de long métrage de Le Lot de Salem, avec Annabelle rentre à la maison réalisateur Gary Dauberman. Dauberman a déjà co-écrit les deux Il, et Ça: Chapitre deux, et est un collaborateur fréquent avec James Wan, créateur de La conjuration série de films. Wan servira de producteur sur Dauberman’s Le Lot de Salem remake, et dirigera même une future adaptation du roman de Stephen King de 1987 Les Tommyknockers. Détails entourant Les Tommyknockers et Le Lot de Salem les remakes doivent encore être annoncés.