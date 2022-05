8 acteurs qui ont le même nom de famille mais qui n’ont aucun lien de parenté

CÉLÉBRITÉS

Le cinéma regorge de familles reconnues, même si ce n’est pas toujours le cas. Passez en revue la liste des célébrités qui, bien qu’il semble, ne sont pas des parents.

© GettyCélébrités qui partagent un nom de famille et ne font pas partie de la famille.

A travers l’écran de cinéma et télévision, nous avons vu des dizaines de frères, parents et enfants ou des familles complètes d’artistes. Souvent, le talent coule dans le sang et tout le monde parvient à devenir célèbre et à devenir des figures de l’industrie. Mais tant d’autres les célébrités ne portent le même nom que par coïncidence. Passez en revue dans Spoiler les noms de 8 célébrités qui se ressemblent beaucoup mais qui n’ont rien à voir les unes avec les autres.

+ Acteurs qui partagent un nom de famille et ne sont pas de la famille

-Michael Keaton et Diane Keaton

Des rôles iconiques faits de Michel Keaton un acteur de renom, même gagnant d’un Golden Globe.Avec une énorme expérience dans les franchises de super-héros avec des rôles tels que Batman ou le Vautour dans homme araignée, est devenu l’un des plus populaires de l’industrie. Cependant, son vrai nom est Michael John Douglas et il a opté pour un nom de scène qui le distingue du célèbre Michael Kirk Danielovitch, dont le nom de scène est michel douglas. C’est pour cette raison que cela n’a rien à voir avec Diane Keaton.

– Dwayne Johnson et Dakota Johnson

Bien que nous le connaissions sous le surnom rocherson vrai nom est Dwayne Douglas Johnson. Tout au long de sa carrière, il s’est avéré être un lutteur professionnel important, ainsi qu’un des artistes préférés du public. Son nom de famille correspond à celui de Dakota Mayi Johnsonconnue pour son rôle d’Anastasia dans la trilogie de Cinquante ombres. Bien que les deux partagent la fin de leur nom, en réalité, ils ne sont pas du tout liés.

-Demi Moore et Mandy Moore

Amanda Leigh « Mandy » Moore Elle est l’une des artistes les plus populaires de la dernière fois. Il a travaillé comme chanteur, joué dans des classiques comme Une marche inoubliableelle s’est mise dans la peau de Raiponce pour Emmêlé et aujourd’hui est une figure de NBC avec son rôle principal dans C’est nous. Son importante carrière pourrait facilement être une histoire de famille. Cependant, il n’est pas lié à Demi-Moorepuisque l’actrice de Fantôme ça s’appelle en fait Demetria Gene Guynes.

-Michael Jordan et Michael B. Jordan

Même si Michael Jeffrey Jordan est considéré comme le meilleur basketteur de tous les temps, il a aussi eu son expérience au cinéma lorsqu’en 1996 il a joué dans Space Jam, le film Warner Bros. qu’il a partagé avec des personnages animés comme Bugs Bunny et Daffy Duck. Son nom ressemble beaucoup à Michael Bakari Jordaniel’acteur qui a participé à Panthère noire Oui croyez. Quoi qu’il en soit, c’est une coïncidence.

