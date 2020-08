77 Chromebooks à ne pas acheter: pourquoi les dates d’expiration de Google sont importantes

Si vous êtes du genre à regarder la date d’expiration des cartons de lait ou à presser le pain avant de l’acheter, vous ne voudrez probablement pas acheter ces 77 Chromebooks.

En effet, après avoir examiné chaque appareil Chrome OS répertorié dans la base de données de Google, nous en avons trouvé une bonne quantité, à peu près aussi fraîche qu’un beignet vieux de trois jours.

Google publie ici les dates d’expiration des Chromebooks sur son site d’assistance. Mais plutôt que d’explorer chaque fabricant d’appareils Chrome OS pour savoir si un seul Chomebook expirait, nous avons compilé une liste de chaque appareil, puis l’avons triée par date d’expiration.

Nous avons trouvé 51 appareils expirés, 35 autres avec seulement un an de support. 29 autres avaient encore deux ans de «vie» et 13 autres moins de trois ans. Franchement, c’est beaucoup de Chromebooks que vous pourriez potentiellement acheter et qui ne recevront plus de mises à jour très peu de temps après leur achat. Au total, sans compter les Chromebooks déjà expirés, il y en a 77 que vous voudrez peut-être éviter pour le moment. Nous énumérerons ces ordinateurs portables ci-dessous.

IDG En août 2020, voici combien d’appareils ChromeOS sont sur le point d’expirer et quand.

Mon Chromebook expire?!

Le concept d’un ordinateur expiré en lui-même n’est pas nouveau, mais Chrome OS a pris de la chaleur pendant des années. Étant donné que les Chromebooks sont essentiellement du matériel à faible coût exécutant un système d’exploitation Linux très léger en tant que navire du navigateur Chrome, peu de gens s’attendaient à ce qu’ils expirent.

Ce qui est un peu différent avec les Chromebooks, c’est que le matériel lui-même expire. Avec un «ordinateur portable Windows 7 expiré», par exemple, vous pouvez simplement acheter Windows 10 et continuer à utiliser l’ordinateur portable plutôt que d’en acheter un nouveau. Avec un Chromebook, il n’est pas possible d’acheter une version mise à jour de ChromeOS. La seule solution pour continuer à recevoir des mises à jour de Google est d’en acheter une nouvelle.

La politique de fin de vie de Google (comme on l’appelait avant la «politique de mise à jour automatique» moins sonore) proposait pour la première fois 5 ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité. Google l’a changé plus tard à 6,5 ans, et maintenant c’est 8 ans.

En quelque sorte.

IDG Avec un Chromebook, le système d’exploitation n’expire pas, c’est le cas du Chromebook actuel et vous ne recevez plus du tout de mises à jour.

Ce n’est pas vraiment “8 ans” sur les nouveaux Chromebooks

Même les «8 ans» que le dernier Chromebook est censé durer ne sont pas nécessairement 8 ans entre vos mains. Le verrou de vie de chaque Chromebook est lié à une fenêtre d’introduction et, comme le lait sur une étagère, il fonctionne même si personne ne l’a acheté.

Par exemple, un Lenovo Chromebook Duet annoncé en mai et sorti en juin a une date d’expiration de juin 2028. Si vous l’achetez aujourd’hui, vous obtiendrez environ 8 ans. Si vous avez acheté ce même Chromebook Duet en juin 2021, vous bénéficierez de 7 ans de mises à jour. Achetez un tout nouveau Duo jamais touché en 2025 et vous n’obtiendrez que 3 ans.

Nous pensons que la date limite de juin 2028 sera valable pour la majorité des Chromebooks annoncés au cours des 12 prochains mois. En regardant la liste des appareils Chrome OS de Google, ils ont également tendance à expirer en juin ou en août.

IDG Le service de jeu en streaming GeForce Now de Nvidia est arrivé sur les Chromebooks, mais il nécessite la version 77 et plus de ChromeOS, que les Chromebooks abandonnés n’ont peut-être pas.

Qu’arrive-t-il à un Chromebook expiré

Une fois qu’un Chromebook expire, vous ne recevez plus de mises à jour. Période. Déjà. C’est différent de Microsoft, qui a mis à jour Windows 7 le dernier jour. Intel a même récemment publié une mise à jour de sécurité pour les PC exécutant Windows 7, 8 et 10, vous obtenez donc une assistance.

La sécurité est la principale raison de mettre à jour votre PC, Mac ou Chromebook aujourd’hui. Tous les ordinateurs sont constamment attaqués et leur mise à jour est la première ligne de défense. Avec un Chromebook expiré, vous perdez cette défense.

Pour les personnes habituées à Windows et MacOS, cela pourrait suffire à vous faire penser qu’un Chromebook expiré devrait être rayé de la liste. Mais pour être honnête, les Chromebooks sont toujours l’un des ordinateurs portables grand public les plus sécurisés du marché, et vous pourriez affirmer qu’un Chromebook expiré pourrait même être plus sécurisé que les ordinateurs portables Windows ou MacOS mis à jour. En 10 ans, seuls 55 exploits de sécurité ont été documentés pour ChromeOS. L’OSX d’Apple a 2212 vulnérabilités répertoriées de 1999 à aujourd’hui et Microsoft Windows en a 6 814 depuis 1999.

Mais ce n’est pas seulement une question de risques pour la sécurité. Un navigateur non pris en charge signifie que vous êtes également laissé pour compte par les sites Web. Par exemple, sur le Chromebook Google Pixel original de 1300 € (qui a expiré en 2018), la version de Chrome qu’il exécute ne vous permettra plus de regarder Netflix. Pour un consommateur typique qui ne va pas ouvrir l’ordinateur portable, déverrouiller la protection en écriture du système d’exploitation et installer CloudReady, le seul moyen de regarder un film Netflix est d’acheter un nouveau Chromebook. Disney + a également rejeté le Pixel 2013.

Le cœur brisé dans tout cela est que nous pouvons vous garantir que vous pouvez regarder Netflix ou Disney + sur un PC Windows ou un MacBook de l’ère 2013. Et oui, le service de streaming de jeux GeForce Now astucieux de Nvidia nécessite ChromeOS 77 et plus, qui a été publié à la fin de l’année dernière. Si vous utilisez une ancienne version, vous ne pouvez pas utiliser GeForce Now, point final. Au fil du temps, vous pouvez parier que plus de Chromebooks sur la liste seront également abandonnés.

Netflix Le Chromebook Google Pixel d’origine est toujours un ordinateur portable très performant, mais comme sa dernière mise à jour du système d’exploitation remonte à 2018, il ne peut même plus regarder de films sur Netflix.

Les Chromebooks presque arrivés à expiration sont toujours vendus

Le désordre non déclaré dans tout cela est que vous pouvez toujours acheter de nombreux Chromebooks qui approchent de la fin de leur vie. Oui, vous pouvez trouver des modèles vieillissants assis sur les étagères des magasins. La bonne nouvelle est que nous avons effectué des vérifications ponctuelles sur les anciens modèles et constaté qu’il est généralement assez difficile d’acheter un très vieux Chromebook sans le chercher. Pour la plupart, les Chromebooks expirés ont au moins cinq ans, de sorte que vos chances d’en acheter un nouveau qui est coupé de la boîte sont très minces. Ses ne pas impossible, mais ce n’est pas courant.

Ce que vous trouverez, cependant, est beaucoup utilisé Les Chromebooks que nous considérons comme étant sur la liste des Chromebooks vendus. De nombreux Chromebooks peuvent être trouvés dans les magasins en ligne avec des dates d’expiration de juin 2022.

Par exemple, nous avons trouvé que le Chromebook 14 CB3-431-C99D d’Acer se vendait 300 € ou plus. Le prix élevé est probablement dû au fait que les parents et même les districts scolaires se précipitent pour acheter un Chromebook pour se préparer à l’apprentissage à distance. Nous savons que c’est une période difficile pour les acheteurs de Chromebook, mais 300 € signifieraient seulement 18 mois de mises à jour avant d’être poussés par-dessus bord par Google.

Amazone Nous avons trouvé de nombreux Chromebooks d’occasion à vendre avec moins de deux ans de support du système d’exploitation.

Comment acheter un nouveau Chromebook

Pour obtenir un Chromebook dont vous savez qu’il bénéficiera d’une assistance à plus long terme, vous devez d’abord consulter notre liste sur la deuxième page de cet article et déterminer à quel point vous le souhaitez. Si, par exemple, 300 € pour un Chromebook avec trois ans de mises à jour vous conviennent, vous pouvez en choisir un comme le Chromebook Flip C101PA d’Asus et acheter ce Chromebook spécifique avec la certitude que vous avez août 2023 avant que le système d’exploitation ne soit visité par Valkyries. Nous ne vous conseillerions pas d’acheter un Chromebook avec moins de trois ans de mises à jour restantes si vous pouvez l’aider.

Vous pouvez également trouver un Chromebook, puis consulter la page d’assistance officielle de Google pour voir combien de temps il durera. Étant donné que notre liste sur la page suivante a été compilée fin août 2020 et que d’autres Chromebooks y seront ajoutés, c’est une bonne idée de visiter la liste officielle une fois que vous avez une idée de ce que vous voulez Chromebook.

Page suivante: Notre liste de Chromebooks expirés et expirant par date

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂