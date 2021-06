71% des sponsors ont augmenté leur investissement dans l’eSport en 2021

En 2022, 64% des marques devraient également augmenter leur soutien au secteur des sports électroniques en Espagne.

Il y a de plus en plus de téléspectateurs d’eSports, et cela signifie que toute l’industrie qui entoure ce phénomène mondial s’est développée ces dernières années. Après l’augmentation de la consommation de sports électroniques, via des plateformes telles que Twitch, YouTube ou Instagram, l’industrie est aujourd’hui confrontée à une transformation importante où les sponsors jouent un rôle fondamental.

Au cours de cette 2021, 71% des marques liées à l’eSport en Espagne ont augmenté leur investissement dans les différentes équipes et compétitions, et en 2022 cette croissance devrait être de 64%, selon le baromètre GES 21. Ces données ont été obtenues grâce à une enquête auprès des responsables sponsoring et des équipes professionnelles eSports.

L’audience mondiale des sports électroniques, selon le cabinet de conseil Newzoo, est de 655’92 millions de téléspectateurs, et on s’attend à ce qu’en 2021, le nombre d’adeptes augmente de 10 %. Cela a évidemment attiré l’attention de marques comme Nike, Samsung ou Adidas, qui sont désormais sponsors d’équipes ou de compétitions eSports.

D’autres types d’entreprises qui, dans le passé, n’étaient liées qu’aux sports traditionnels, comme les bookmakers, ont également gardé un œil sur l’eSport, et proposent désormais des prévisions pour les différents championnats. C’est le cas de nouveaux bookmakers comme Mr. Green ou Betsson, qui ont ajouté l’eSport parmi leur offre de cotes au même niveau que les compétitions traditionnelles de football ou de basket.

En Espagne, des chaînes de télévision comme celles incluses dans Movistar ont proposé, au cours des derniers mois, des compétitions FIFA, League Of Legends ou CS:GO, démontrant que les plateformes traditionnelles veulent aussi donner de la concurrence aux chaînes de streaming comme Twitch. Le fait que les principaux créateurs de contenu du pays comme Ibai Llanos aient été liés d’une manière ou d’une autre à l’eSport contribue également à accroître la popularité de ce phénomène dans le pays.

En fin de compte, les sports électroniques deviennent un phénomène de masse aussi ou plus puissant que les sports traditionnels, en particulier dans les segments de public les plus jeunes. C’est pour la même raison que les marques déjà présentes dans l’eSport souhaitent accroître l’utilisation de leur image auprès des athlètes et des équipes les plus importantes du moment.