7 vs. Wild Saison 2 : Orages & pluie continue ? Quel temps fait-il sur l’île tropicale ?

Il y a quelques jours, les participants de la deuxième saison de 7 contre sauvage partir passer sept jours et sept nuits sur une île tropicale avec quelques articles survivre.

Il y a actuellement des spéculationsque les candidats devaient passer leur première journée en isolement le mardi 6 septembre 2022. Mais quel temps fait-il sur l’île tropicale et comment vont Knossi, Fritz Meinecke et Cie ?

Où se situe l’île ?

Si l’on veut spéculer sur la météo à laquelle les sept candidats sont actuellement exposés, il faut d’abord connaître le lieu exact. Bien que ni Fritz Meinecke ni l’équipe organisatrice n’aient encore annoncé le lieu exact, il existe déjà de nombreuses indications que sur quelle île pourrait avoir lieu le tournage de la 2ème saison.

Il est maintenant clair que l’île tropicale doit être au large des côtes du Panama. De quelle île il s’agit exactement n’est pas officiellement confirmé, mais l’équipe organisatrice devrait être à peu près sûre de l’île San José être logé. Apporter la preuve de cette affirmation les images des objetsqui peuvent être emmenés sur l’île par les candidats.

Les sept participants, en revanche, auraient été abandonnés sur l’île de Bayoneta, au nord de San Jose.

Prévisions météo pour les jours à venir

Sur la base de cet emplacement spéculé, ils peuvent météo et conditions actuelles pour les jours à venir – et évidemment ça va être pas mal humide ! Ce n’est pourtant pas une grosse surprise puisque la saison des pluies au Panama s’étend de mai à novembre. De fortes averses sont à prévoir durant cette période.

Cependant, cela ne signifie pas qu’il pleuvra toute la journée sur l’île des participants, mais au moins quelques heures par jour. Néanmoins, malgré la saison des pluies, il peut généralement y avoir quelques jours où il ne pleut pas du tout.

Quelle est la situation météo actuelle ? Aujourd’hui, mercredi 7 septembre 2022, les conditions météorologiques sur l’île de Bayoneta sont décrites comme étant assez variables. la Les températures oscillent entre 24 et 27 degrés, où la température perçue est supérieure de quelques degrés dans chaque cas. Quelques fortes averses de pluie et un orage en développement sont prévus.

Et les jours à venir promettent des températures similaires avec une humidité très élevée, de fortes averses régulières et des orages en développement constant.

Ces conditions météorologiques sont-elles un problème pour les candidats ?

Les conditions météorologiques semblent tout sauf agréables, mais au moins les sept participants ne devraient pas manquer d’eau compte tenu des fortes pluies. Après tout, la récupération de l’eau de pluie est le moyen le plus simple et le plus sûr d’obtenir de l’eau potable.

Sans averses occasionnelles, la recherche d’eau risque d’être beaucoup plus difficile et épuisante. Les participants inexpérimentés comme Knossi pourraient avoir du mal à faire face à un manque d’eau persistant en peu de temps. En général, le manque d’eau devrait être la principale raison pour laquelle quelqu’un met fin prématurément au projet. Cependant, cela ne devrait pas conduire à un problème sérieux pendant la saison des pluies.

Comme les températures sont assez élevées en même temps, les masses d’eau qui tombent du ciel ne doivent pas être une raison pour rester dans l’abri que vous avez construit vous-même ou sous la bâche que vous avez apportée avec vous.

Cependant, le mauvais temps persistant pourrait peser sur l’esprit des participants et les amener à relever moins de défis. De plus, sous la pluie et la tempête, il peut ne pas être facile d’allumer un feu ou de le maintenir allumé, ce qui est également un facteur important pour le faire durer tout le temps.