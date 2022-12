7 vs. Wild Saison 2 Making-of : quand les épisodes de Dave’s Behind the Scenes sortent-ils ?

La deuxième saison 7 contre sauvage a été tourné et est maintenant en cours de montage par la production et préparé pour le téléchargement. En plus des conséquences normales, il y aura aussi une Réalisation de séries donner. Les responsables de cette série vidéo ont accompagné l’équipe d’organisation de 7 vs Wild lors des préparatifs. Où et quand Vous pouvez découvrir les conséquences dans cet article.

7 vs Wild : Making of sur la chaîne de Dave

On sait depuis longtemps qu’il y aura un making-of. Pour cela, l’équipe d’organisation a été accompagnée dans les préparatifs de la deuxième saison 7 vs Wild. La sélection de Lieutirant sur élémentsle introduction pour les candidats : nous pouvons nous réjouir de ce contenu.

Le plan initial était que les principaux épisodes seraient diffusés sur la chaîne de Fritz Meinecke et le making-of sur la Fritz Meinecke – chaîne en direct être publié. Quelque chose a changé maintenant. le Vidéos des coulisses sont sur le canal de Dave publié parce qu’il a principalement produit la série.

qui est dave David Henrichs a déjà travaillé pour le première saison 7 contre Wild avec – là, cependant, comme candidat. Comme Niklas on Fire, il est le premier jour abandonné. Le froid et l’humidité de la Suède lui avaient fait des ravages. Sinon il dirige le sien chaîne Youtube avec plus de 450 000 abonnés, sur lesquels il met en œuvre des projets de logement et des tests.

Le making-of se déroule parallèlement aux épisodes normaux

Fritz et Dave se connaissent Instagram a commenté les vidéos des coulisses. Les épisodes seront diffusés sur la chaîne de Dave pendant qu’il produit pour la série. David compte sur la minisérie une dizaine d’épisodes. Ceux-ci vont parallèle aux autres épisodes libéré. Bien sûr, une attention est portée aux spoilers.

Le making-of devrait compter dix épisodes un peu plus court sont considérés comme la série principale. Ici, les producteurs supposent qu’il se situe entre 15 et 20 épisodes pourrait être, selon la longueur.

Diffusion/dates : Dans les coulisses

Le premier épisode de making-of est déjà sorti, le second doit suivre le mercredi 2 novembre 2022 à 18h. La date à laquelle nous pouvons nous attendre aux autres épisodes n’est toujours pas claire.

mises à jour: À l’avenir, les nouveaux épisodes de making-of seront toujours publiés le vendredi à 18 heures.

