7 vs. Wild Saison 2 : goût amer dans l’application joker, symbolisme nazi et uniforme de la Wehrmacht

La deuxième saison du format YouTube imaginé par Fritz Meinecke devrait débuter à la fin de cette année 7 contre sauvage début. Au cours des dernières semaines, il y a déjà eu beaucoup d’informations sur le participants, les règles aussi bien que Emplacement connu. Intéressant: Cette année, la septième place dans le domaine des participants à un caractère générique tiré au sort. Donc, si vous voulez survivre sept jours et sept nuits sur une île tropicale, vous pouvez vous inscrire avec une vidéo de huit minutes sous le hashtag #7vscarte sauvage en faire la demande.

Aperçu de la saison 2 de 7 contre Wild

Emplacement : île tropicale, plus d'informations suivront

production : août/septembre 2022

charisme : novembre/décembre 2022

prix en argent: 10 000 euros pour une bonne cause

Il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes aient suivi l’appel de Meinecke et produit la vidéo d’application requise. Même Phil Laude (alors Y-Titty), qui avec sa chaîne YouTube a largement dépassé le nombre maximum d’abonnés (10 000 est la limite), en a un pas tout à fait sérieux vidéo publiée.

par ailleurs signalé aujourd’hui, lundi 4 juillet 2022, à propos de la « probablement meilleure application » à ce jour pour la deuxième saison de 7 vs. Wild. Mais cette fois par aucun influenceur.

Fritz Meinecke devrait mieux se distancer de cette candidature

Cela vient de Willi H., qui a mis en ligne une vidéo de huit minutes sur sa chaîne UrlagEntertainments, dans laquelle il entreprend une expédition avec du matériel tel qu’il était utilisé en 1922. Les réactions des téléspectateurs dans le flux en direct de Fritz Meinecke à cette vidéo ont été assez claires. 87 pour cent aimerait voir le jeune homme comme le septième concurrent de la deuxième saison de 7 contre Wild.

Jusqu’à présent, il n’est pas clair si Fritz Meinecke suivra la demande de sa communauté. La date limite de dépôt des candidatures (30 juin 2022) est quant à elle passée, c’est pourquoi une décision ne devrait pas tarder à venir. Cependant, si l’expert en plein air choisissait Willi H. comme participant, cela pourrait nuire à l’image par ailleurs très positive du format au-delà de la bulle. Mais pourquoi?

Fête folklorique avec symbolisme nazi

Nous avons reçu des informations d’un lecteur selon lesquelles Willi H. a été tué en 2016 par le Affichage du symbolisme nazi lors d’un défilé dans le village saxon Colmnitz fait la une des journaux pour la première fois. A cette époque, de nombreux grands sites tels que n-tv, Zeit Online, Focus, le Tagesspiegel et d’autres ont rendu compte de la petite ville de la Suisse saxonne.

Un défilé a eu lieu le 29 mai 2016 pour célébrer la première mention de la communauté en 1346. La Wehrmacht et la croix gammée étaient également là.

L’organisateur du « Festival de l’école et de la patrie » était Heimatverein Colmnitz e. V. Un participant portait un uniforme de la Wehrmacht une valise avec une croix gammée. D’autres participants voyageaient également dans des véhicules de couleur camouflage avec des mitrailleuses factices attachées.

Après que le sujet a été repris par les médias et a provoqué toutes sortes d’indignations parmi la population, la police a finalement commencé à enquêter sur l’utilisation présumée de plaques d’immatriculation par des organisations anticonstitutionnelles.

Dans ce contexte, le Leipziger Internet-Zeitung fait référence au fait que l’habitant le plus connu de Colmnitz à l’époque était un chef SS de haut rang. Horst Böhme est considéré comme en partie responsable du massacre et de la destruction de la ville tchèque Lidice 1942, au cours de laquelle 184 personnes ont été abattues. Près de 200 femmes ont été emmenées dans des camps de concentration et leurs enfants dans des camps de réinstallation.

L’affaire s’est terminée par l’exonération de l’homme à la valise par les enquêtes du ministère public, car la croix gammée « non punissable dans le cadre du défilé historique » a été. Cependant, tout le sujet a laissé un arrière-goût fade. Un porte-parole du parquet a souligné que l’appréciation légale du défilé « pas de passe gratuit‘ pour les apparitions d’amis de la technologie militaire. « Nous examinerons chaque cas individuel. »

Déjà lors de la Journée de la Saxe 2012 à Freiberg, il y avait des problèmes à cause des « Amis de la technologie militaire de Saxe » en uniformes de la Wehrmacht. Depuis lors, du moins à Freiberg, « tout ce qui est militaire de la période entre 1933 et 1990 est interdit – qu’il s’agisse de la Wehrmacht, de la Russie ou de l’ANV. »

Selon les informations du SZ, Willi H., que l’on aperçoit clairement sur l’une des photos, appartient à un groupe de « amis de la technologie militaire vaguement organisés » sur. Ils voulaient dépeindre la Seconde Guerre mondiale avec des véhicules et en uniformes.

Le club recevant de Colmnitz a pris ses distances « clair du comportement des acteurs du tableau historique ». Ceux-ci ont, grâce à l’utilisation du symbolisme « a publiquement discrédité tout le défilé »comme indiqué dans un communiqué quelques jours plus tard.

C’était la fin du sujet pour le moment, mais cette affaire aurait dû montrer que des sujets aussi sensibles devaient être traités de la manière la plus responsable possible. Principalement parce que les incidents xénophobes en Saxe ces dernières années ont provoqué choc et indignation. En 2015, par exemple, un groupe terroriste d’extrême droite a mené des attaques contre des logements de réfugiés à Freital. Dans ce contexte, les défilés dans lesquels des uniformes de la Wehrmacht sont portés ne devraient pas être autorisés en premier lieu.

On peut donc au moins se demander si Fritz Meinecke voudrait offrir à une personne comme Willi H., qui pendant son temps libre se promène en uniforme de la Wehrmacht avec une valise à croix gammée ou produit des courts métrages sur la Seconde Guerre mondiale comme celui-ci, un si grand étape que la deuxième saison de 7 vs Wild devrait inévitablement représenter.