7 vs Wild Saison 2 Concurrents – Ces deux-là ont déjà confirmé

spécialiste du plein air Fritz Meineke fait dans une vidéo sur YouTube a officiellement annoncé la 2e saison du format 7 contre Wild. Peu de temps après, l’annonce qu’il y aura un joker à gagner. Vous pouvez maintenant postuler pour participer.

Dans une troisième vidéo, Fritz Meinecke les participants ont annoncé, que lui et son équipe aimeraient avoir avec eux. Il est important de souligner que l’invitation de Meinecke n’a pas encore été approuvée par les candidats potentiels doit être accepté et confirmé. Dans un délai d’une semaine, ils peuvent répondre publiquement dans une vidéo ou un flux en direct et indiquer s’ils souhaitent accepter.

mises à jour: Nous mettrons régulièrement à jour cet article et vous informerons si un autre participant a accepté l’invitation de Fritz Meinecke.

Aperçu de la saison 2 de 7 contre Wild

Emplacement : île tropicale, plus d’informations suivront

: île tropicale, plus d’informations suivront production : août/septembre 2022

: août/septembre 2022 charisme : novembre/décembre 2022

: novembre/décembre 2022 prix en argent: 10 000 euros pour une bonne cause

Tous les concurrents de la saison 2 de 7 contre Wild

Mais quels concurrents sont susceptibles de figurer dans la saison 2 de 7 contre Wild ?

Fritz Meineke: Aventurier, YouTube, Explorateur urbain (approuvé) RobertMarc Lehmann: biologiste marin, photographe, caméraman, écologiste, auteur « Sabrina Outdoor » Camlott: Youtubeur de survie Jens « Knossi » Knosalla: artiste allemand, YouTuber, streamer, modérateur (approuvé) Sasha Huber: YouTubeurs de fitness Antonia « Starletnova »: Streamer Twitch (approuvé) caractère générique: Est causée

candidat 1: Fritz Meineke

Sans surprise, les créateurs du format et les participants de la première saison commencent la liste des participants : Fritz Meineke. Dans d’innombrables vidéos sur le thème du plein air et de la survie, le joueur de 33 ans a non seulement pu divertir sa communauté, mais également fournir des conseils utiles et utiles.

Le fait qu’il ait été l’un des trois derniers survivants de la première saison ne fait que confirmer que Meinecke ne doit pas manquer non plus dans la saison à venir.

candidat 2

Le deuxième du groupe est le YouTuber et biologiste marin RobertMarc Lehmann, qui, selon Meinecke, est l’un des participants les plus expérimentés. Lehmann est un plongeur expérimenté, photographe et cameraman et également un biologiste marin.

candidat 3

Dans sa vidéo, Meinecke explique qu’il était important pour lui et l’équipe d’organisation d’avoir au moins une femme avec eux lors de la deuxième saison. Pour cette raison, le choix de sabrina plein air être tout à fait approprié. La jeune femme possède son propre bout de forêt et explique des sujets liés à la survie et à la nature dans diverses vidéos sur sa chaîne YouTube.

mises à jour: Bien que Sabrina Outdoor ait déjà publié sur sa chaîne YouTube une vidéo exclusivement consacrée à la 2ème saison de 7 vs. Wild, elle se termine par un cliffhanger décent. Votre participation devrait également être confirmée sous peu.

candidat 4: Jens « Knossi » Knosalla

Le streamer est susceptible d’être la plus grande surprise dans le champ potentiel des participants Jens « Knossi » Knosalla représenter. Après tout, à première vue, le joueur de 35 ans ne rentre pas vraiment dans un format de survie comme 7 contre Wild. Mais Knossi avait déjà demandé à participer à l’avance et, selon sa propre déclaration, était vraiment partant. Selon Meinecke, Knossi pourrait principalement fournir des divertissements lors de la deuxième saison.

La participation réelle de Knossi n’a pas encore été confirmée. Sur Instagram en story, le streamer a pourtant déjà demandé à son fils s’il devait survivre sur une île pendant une semaine. La réponse a été positive, maintenant seul papa doit dire oui.

mises à jour: Pendant ce temps, Knossi a pris sa décision en direct dans un stream annoncé et révéler si le à 7 contre Sauvage Saison 2 sera là.

candidat 5

Cela continue avec l’un des YouTubers de fitness les plus connus : Sasha Huber. Quiconque s’occupe de santé, de fitness ou de musculation devrait difficilement pouvoir éviter le sympathique autrichien sur YouTube. Huber a déjà été sollicité pour la première saison, mais a refusé de participer. Après avoir suivi le format, cependant, il a commencé sa propre expérience et est allé dans la forêt pendant 24 heures avec seulement l’équipement le plus nécessaire.

Sa participation n’a pas encore été confirmée.

candidat 6: StarletteNova

En plus de Sabrina Outdoor, le streamer Twitch serait StarletteNova la deuxième femme dans les rangs des participants. Comme Meinecke l’explique dans sa vidéo, StarletNova faisait partie des Boy Scouts, elle s’intégrerait donc bien au format. StarletNova a promis une réponse à l’invitation pour le dimanche 19 juin.

mises à jour: StarletNova a désormais également l’invitation dans un flux en direct dans une vidéo séparée sur YouTube officiellement adoptée.

candidat 7

Finalement on va caractère générique tombola, c’est pourquoi on ne sait pas encore avec qui la troupe sera complétée. Toutes les informations à ce sujet et comment vous pouvez postuler, nous les avons résumés pour vous dans ce post.

Aperçu 7 vs Wild Saison 1

La saison 1 7 contre Wild se compose de 16 épisodes au total, chaque épisode durant entre 32 et 74 minutes. Elle a été diffusée du 6 novembre au 29 décembre 2021 sur la chaîne YouTube de Fritz Meinecke. Chaque épisode a reçu au moins 2,9 millions de vues, faisant de l’émission l’un des formats YouTube les plus populaires.

Les sept participants étaient Fritz Meinecke, Martin « Survival Mattin » Rudloff, David « Dave » Henrichs, Niklas « Niklas on fire » Röder, Pascal « Bommel » Bommert, Fabio Schäfer et Christian « RELOADIAK » Nosty.

Avec un total de 42 points, Fritz Meinecke a remporté son propre format puis a reversé ses gains de 10 000 euros au projet Mission Earth de Robert Marc Lehmann. Chris et Martin ont partagé la deuxième place en raison du même score.