7 vs. Wild Saison 2 : Annulation & Acceptation – Qui est là ? Robert Marc Lehmann ou Sascha Huber

Près de Sasha Huber appartenait à l’expert en survie et biologiste marin RobertMarc Lehmann l’un des derniers candidats qui avait été invité par Fritz Meinecke à la 2e saison de 7 vs Wild et qui n’avait encore annoncé ni confirmation ni rejet.

Entre-temps, cependant, les deux candidats potentiels se sont exprimés en direct et ont annoncé leur décision. Dans les lignes suivantes, vous pouvez découvrir qui est impliqué et qui ne participera pas à la deuxième saison.

Aperçu de la saison 2 de 7 contre Wild

Emplacement : île tropicale, plus d’informations suivront

île tropicale, plus d'informations suivront

août/septembre 2022

novembre/décembre 2022 prix en argent: 10 000 euros pour une bonne cause

Sascha Huber annule-t-il également la saison 2 ?

L’Autrichien Sasha Huber Avec 1,51 million (en juin 2022) d’abonnés, est le YouTuber de fitness avec la plus large portée dans la zone germanophone. Le joueur de 29 ans était déjà invité à la première saison de 7 vs Wild de Fritz Meinecke. À l’époque, cependant, Huber n’a pas osé relever un tel défi, c’est pourquoi il a annulé le cœur lourd.

Cependant, lors de la diffusion de la saison 1, il a semblé regretter sa décision, c’est pourquoi il a commencé sa propre auto-expérimentation sur sa chaîne YouTube. Dans ce document, Huber a tenté de survivre dans le « désert » pendant 24 heures avec sept objets et aucune préparation. Vous pouvez regarder le mini-documentaire en trois parties ici.

Sascha Huber participera-t-il à la saison 2 ?

Le 23 juin, Sascha Huber a annoncé dans une story sur Instagram qu’il lancerait une diffusion en direct sur sa chaîne Twitch à 20h. La décision d’annuler ou d’accepter la participation doit être annoncée dans ce contexte.

Bien que ledit flux ne soit pas encore disponible, nous nous attendons à ce que l’enregistrement ou une vidéo distincte soit publié sous peu sur la chaîne YouTube de Sascha Huber. Dans le flux, l’influenceur a officiellement accepté de participer. Ainsi, en août/septembre de cette année, le youtubeur fitness devra survivre sur une île tropicale pendant sept jours et sept nuits. Il devrait être passionnant de voir comment le soldat maîtrise ce défi.

mises à jour: En attendant, Sascha Huber a mis en ligne une vidéo séparée sur sa deuxième chaîne YouTube Sascha Hubert Reactiert, dans laquelle il accepte l’invitation.

Une saison 2 sans Robert Marc Lehmann ?

Le biologiste marin et expert en survie Robert Marc Lehmann était déjà considéré comme le favori de Fritz Meinecke à l’approche de la deuxième saison de 7 contre Wild. Après tout, l’homme de 39 ans est non seulement fortement engagé dans la protection de l’environnement avec son association Mission Erde eV, mais a également exploré de nombreux pays à travers le monde en tant que caméraman et photographe pour divers projets et documentations.

Décision réservée aux membres

Dans une diffusion en direct de trois heures sur sa chaîne YouTube le 23 juin, avec plus de 32 000 téléspectateurs aux heures de pointe, Robert Marc Lehmann a annoncé sa décision concernant 7 contre Wild.

En fin de compte, cependant, la triste nouvelle a suivi que Lehmann ne participerait pas à la deuxième saison. La raison de cette annulation surprenante est son propre projet dans la jungle, que lui et son équipe planifient depuis plus de deux ans. Il regrette de ne pas pouvoir être là, après tout, il est lui-même un grand fan de 7 contre Wild. Pour le moment, vous ne pouvez regarder le flux correspondant que si vous êtes abonné à la chaîne. Il est très probable que Lehmann publiera une vidéo séparée avec sa décision sur YouTube ou sur sa chaîne Instagram.

mises à jour: Robert Marc Lehmann a également mis en ligne une vidéo séparée sur sa décision.

