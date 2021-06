7 très bonnes séries à regarder sur Netflix

Tablette Tactile Android 10.0 - MEBERRY Tablettes 10 Pouces HD avec 4 Go RAM 64 Go ROM - Processeur à Octa-Core | 8000mAh | WI-FI | Bluetooth | GPS | Type-C(5.0+8.0 MP Caméra) - Bleu

【THE LATEST ANDROID 10.0 SYSTEM】Il a un système d'exploitation Android 10.0 jusqu'à 1,6GHz et un processeur CPU Octa-Core 64 bits stable, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. La tablette MEBERRY M7 garantit que vous pouvez télécharger rapidement les applications dont vous avez besoin et fournir une expérience de jeu super fluide, comme YouTube, Netflix, Whatsapp, etc. Il a une meilleure compatibilité. 【EXQUISITE DESIGN】 La Tablette Tactile 10 Pouces MEBERRY M7 adopte un écran en verre trempé G+G, le ratio d'écran le plus élevé est de 21.5:13.5. C'est un corps mince avec une conception de corps en métal. Le corps en métal offre une apparence exquise et un toucher confortable. Vous pouvez emmener le M7 (avec fonction GPS) à l'endroit où vous voulez aller. La tablette Android seulement prend en charge le WiFi. 【DUAL CAMERAS】Tablette MEBERRY Android 10.0. Il a une résolution HD 800 * 1280 de 10,1 pouces, ce qui est très approprié pour naviguer sur le Web et jouer à des jeux, lire des livres et des magazines dans les cafés et les bibliothèques. Dans le même temps, il y a une caméra frontale 5MP et un dos 8MP pour faciliter le chat photo et vidéo, et capturer le moment idéal pour la famille ou les amis. 【ENJOY MORE ENTERTAINMENT】 Cette tablette Android est équipée d'une batterie de 8000 mAh, qui peut être utilisée jusqu'à 7 heures. Avec 64 Go d'espace de stockage, en outre, la tablette M7 prend en charge une carte microSD extensible jusqu'à 128 Go, ce qui vous permet de stocker davantage de votre musique, photos et applications préférées. C'est le meilleur compagnon de voyage.C'est le meilleur cadeau pour la Saint Valentin.-Choisir MEBERRY ne vous laissera pas tomber 【EXCELLENT CUSTOMER SERVICE】 MEBERRY dispose d'une équipe de service solide et professionnelle, nous nous engageons à fournir aux clients une expérience de magasinage satisfaisante. Après avoir acheté notre tablette, vous pouvez profiter d'un service de haute qualité de 12 mois. Notre service client répondra à tout problème 24h