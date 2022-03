7 téléphones mobiles sur 10 vendus dans le monde sont des iPhone : ce sont les 3 seuls Android du classement

in

Les trois premières places de ce classement sont occupées par les iPhone 12, iPhone 12 Pro Max et iPhone 13.

Comme chaque année à cette époque, les chercheurs de Counterpoint Research ont publié une liste des 10 téléphones les plus vendus de 2021, qui révèle la domination totale d’Apple, depuis 7 des 10 téléphones de cette liste sont des iPhone et seulement 3 sont des Android.

Lisez la suite et découvrez ce qu’ils sont. les 3 smartphones Android qui empêchent l’entreprise basée à Cupertino de tenir ce classement en entier.

Apple continue de dominer le marché du mobile avec son iPhone

Selon ce rapport de Counterpoint Research, l’iPhone 12 a été le smartphone le plus vendu de 2021devant deux autres terminaux Apple, les iPhone 12 Pro Max et iPhone 13 qui occupent respectivement deuxième et troisième place.

1 mobile sur 5 vendu fin 2021 était un iPhone

Les quatrième et cinquième marches de ce classement sont occupées par deux autres appareils de la firme de Cupertino, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 11 de 2019, respectivement.

Ensuite, on trouve les premiers smartphones Android de cette listeavec le Samsung Galaxy A12 à la sixième place du classement et le Xiaomi Redmi 9A à la septième.

Les huitième et neuvième places de ce classement sont occupées par deux autres terminaux de la compagnie américaine, puisque l’iPhone SE de 2020 était le huitième terminal le plus vendu de 2021 et l’iPhone 13 Pro Max le neuvième.

Finalement, la dixième et dernière place de ce classement Il appartient au troisième mobile Android de cette liste, le Xiaomi Redmi 9.

Ce sont les marques qui vendent le plus de téléphones portables sur le premier marché au monde

Ce rapport Counterpoint Research révèle également que les 10 appareils de cette liste représentaient 19% des ventes mondiales totalesce qui signifie un augmentation de 3 points de pourcentage par rapport aux données de l’année 2020.

