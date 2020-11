7 téléphones encore moins chers le Black Friday de Phone House

N’oubliez pas de consulter ces super rabais Phone House pour le Black Friday.

C’est le Black Friday et tous les magasins ont mis leurs plus beaux vêtements sous forme d’offres pour que vous puissiez y trouver la bonne affaire de l’année. Il est vrai qu’il y en a de toutes les couleurs et saveurs, mais en Maison de téléphone nous en avons trouvé une poignée qui sont vraiment intéressantes.

Pour rendre votre recherche aussi simple que possible, nous avons sélectionné le 7 offres que nous avons trouvées les plus attractives, soit pour son prix, pour l’appareil ou pour un mélange des deux.

Les sept meilleures offres de smartphone sur Phone House

Xiaomi Mi 10 Lite 5G: Le Mi 10T Lite est l’un des téléphones les plus attrayants de Xiaomi pour son excellent rapport qualité-prix. Cela a des spécifications telles que le processeur Qualcomm Snapdragon 750G 5G, Écran Full HD + de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, caméra arrière quad, 6 Go de RAM et 64 ou 128 de ROM, ou une batterie de 4 820 mAh avec une charge rapide de 33 W, entre autres avantages.

OPPO A9 2020: Ce terminal OPPO dispose d’un processeur Snapdragon 665, d’une batterie 5000 mAh avec charge rapide, 4 Go de RAM et 128 de ROM, triple caméra arrière avec un capteur principal de 48 MP et un énorme écran HD + de 6,5 pouces où vous ne perdrez pas les détails. Il est disponible chez Phone House avec une remise incroyable de plus de 50% de son prix de vente conseillé

Samsung Galaxy A41: Ce terminal Samsung dispose d’un écran Super AMOLED de 6,1 pouces avec une résolution Full HD +, 4 Go de mémoire RAM et 64 de ROM extensibles avec carte microSD, Processeur MediaTek Helio P65, batterie 3500 mAh avec charge rapide de 15 W et triple caméra arrière. Il est disponible chez Phone House avec une bonne remise de plus de 100 euros sur son PVC

Iphone XR 64 Go: L’iPhone XR a fait sensation à sa sortie, avec un engagement sur un seul appareil photo qui doutait des plus sceptiques mais qui, avec le temps, conquit tout le monde. Il n’est pas habituel de voir de grandes réductions dans les terminaux Apple, mais chez Phone House nous Nous économiserons 70 euros sur votre PVC Certaines de ses caractéristiques les plus remarquables sont ses Puce A12 Bionic, à quel point sa batterie est optimisée, le superbe design premium et la grande performance de sa lentille arrière unique qui ne vous fait pas manquer supplémentaire.

iPhone SE 2020 64 Go: Nous trouvons également chez Apple un prix hautement recommandé pour le mobile Apple bon marché, en particulier 100 euros de moins. Ce terminal rappelle énormément ceux d’antan en raison de sa taille d’écran de 4,7 pouces, mais à l’intérieur il cache la ** très puissante puce A13 Bionic d’Apple qui le fait littéralement voler.

OPPO Find X2 Lite: Dans l’analyse de ce téléphone OPPO, nous vous avons déjà dit qu’il ressemblait à autre chose qu’à une version allégée. Il a 8 Go de RAM et 128 de ROM, caméra arrière quad avec un capteur principal de 48 MP, Batterie de 4025 mAh avec charge rapide de 30 W, lecteur d’empreintes digitales sur l’écran, processeur Snapdragon 765 5G et un grand écran Full HD + de 6,4 pouces accrocheur. Chez Phone House, vous trouverez une réduction de 200 euros sur votre PVC

Redmi Note 8 Pro: Le dernier terminal que nous recommandons parmi les remises Phone House est le puissant best-seller de Xiaomi, le Redmi Note 8 Pro. Il dispose d’une batterie de 4000 mAh, 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de ROM, Écran de 6,55 pouces avec résolution Full HD +, processeur MediaTek Helio G90T, lecteur d’empreintes digitales arrière, Radio NFC ou FM entre autres avantages. Il peut être trouvé chez Phone House à un prix très serré de 169 euros.

