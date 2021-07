7 séries simples et amusantes que vous pouvez regarder à tout moment de la journée

Actuellement, nous avons d’innombrables titres à regarder sur divers services de streaming, qui mettent en évidence les drames qui peuvent avoir une intrigue plus convaincante. Cependant, parfois, nous voulons juste voir quelque chose de simple et d’amusant, pour nous vider la tête après le travail ou les études. C’est pourquoi nous avons préparé cette liste avec des séries de ce type que vous trouverez sur Netflix, Amazon Prime Video et HBO Max. Ne le manquez pas!

+7 séries simples et amusantes à regarder à tout moment de la journée

-Le bureau

An: 2004

Saisons: 9

Protagonistes: Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer

Parcelle: ‘The Office’ suit la vie quotidienne de quelques travailleurs excentriques de la société Dunder Mifflin, d’une manière fraîche et amusante, et avec l’apparence d’un pseudo-documentaire.

Disponible en: Amazon Prime Vidéo







-Brooklyn Neuf-Neuf

An: 2013

Saisons: 8

Protagonistes: Andy Samberg, Melissa Fumero, Stéphanie Beatriz

Parcelle: Les détectives Jake Peralta, Amy Santiago, Rosa Diaz et le sergent Terry Jeffords sont des flics talentueux, insouciants et avec le meilleur dossier d’arrestation, jusqu’à ce que le nouveau chef Raymond Holt arrive au poste de police.

Disponible en: Netflix







-La théorie du Big Bang

An: 2007

Saisons: 12

Protagonistes: Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki

Parcelle: Leonard et Sheldon sont deux cerveaux privilégiés qui peuvent peut-être en dire à tout le monde plus qu’ils ne veulent en savoir sur la physique quantique, mais qui n’ont aucune idée des relations sociales, en particulier lorsqu’il s’agit de femmes. Cependant, l’arrivée d’une nouvelle voisine nommée Penny dans l’immeuble modifie la vie amoureuse de Leonard et les obsessions de Sheldon.

Disponible en: Vidéo HBO Max / Amazon Prime







-Amis

An: 1994

Saisons: dix

Protagonistes: Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc

Parcelle: Trois jeunes hommes et trois jeunes femmes sont les meilleurs amis et vivent dans le même complexe d’appartements. Ils affrontent la vie et l’amour à New York et s’impliquent dans les affaires personnelles des autres, où ils échangent parfois même des petits amis ou des petites amies, ce qui crée parfois des situations que les gens ordinaires ne connaissent peut-être jamais, surtout pendant les ruptures.

Disponible en: HBO Max







-Famille moderne

An: 2009

Saisons: Onze

Protagonistes: Sofia Vergara, Julie Bowen, Sarah Hyland

Parcelle: Racontée du point de vue d’un documentariste qu’on ne voit jamais, la série offre un regard honnête et drôle, souvent sur la vie d’une famille. Les parents Phil et Claire aspirent à une relation honnête et ouverte avec leurs trois enfants, mais c’est un énorme défi en raison de leur personnalité, un adolescent essayant de grandir trop vite, l’autre trop intelligent pour son propre bien, et le plus jeune fils turbulent . . . Jay et sa femme Gloria, qui est beaucoup plus jeune que lui, élèvent son fils ensemble, mais les gens le prennent souvent pour le père de sa femme. Pendant ce temps, le couple Mitchell et Cameron a adopté une fille du Vietnam, ce qui crée divers défis.

Disponible en: Netflix







-Malcolm au milieu

An: 2000

Saisons: 7

Protagonistes: Frankie Muniz, Bryan Cranston, Erik Per Sullivan

Parcelle: Les Cleavers sont une famille particulière. La mère est un chronomètre radical hurlant, le père est un drôle d’homme chauve, le fils aîné, Francis a fui la famille à un jeune âge, Reese est un criminel, Dewey est un cadet de l’espace et le jeune Jamie est un bouc émissaire. Le garçon au milieu est Malcolm (qui est en charge de la narration comme divertissement sur son clan dérangé), c’est un génie qui ne veut pas être épuisé par son intelligence.

Disponible en: Amazon Prime Vidéo







-Communauté

An: 2009

Saisons: 6

Protagonistes: Joel McHale, Alison Brie, Gillian Jacobs

Parcelle: Lorsqu’un avocat qui parle vite (Joel McHale) découvre que son diplôme a été révoqué, il est contraint de retourner à l’université. Espérant marquer des points avec une belle élève, il invente un groupe d’étude et l’invite à le rejoindre. Il est choqué quand il se rend compte qu’elle n’est pas la seule à se présenter au groupe supposé demander de l’aide en espagnol, puisqu’elle prétend être une tutrice certifiée et bien qu’elle ne parle pas vraiment la langue, le groupe finit par se rencontrer. . et ils apprennent beaucoup les uns des autres.

Disponible en: Netflix