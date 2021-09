7 séries similaires à The Squid Game que vous devriez voir si vous avez aimé le dernier hit Netflix

in

Netflix

Si vous avez aimé la série Netflix furor, vous devriez donner l’opportunité à ces propositions que nous vous apportons dans la liste suivante. Passez en revue ces séries similaires!

Séries © Netflix7 séries similaires à The Squid Game que vous devez voir si vous avez aimé le dernier hit Netflix.

Ça ne fait aucun doute que Le jeu du calmar C’est déjà un succès de plus dans le catalogue des services de streaming Netflix, voyant seulement que la semaine dernière, il a été le plus regardé sur la plate-forme, dépassant Éducation sexuelle. Si vous avez aimé cette nouvelle fiction coréenne, ici, nous vous apportons une liste de 7 séries similaires que vous ne pouvez pas manquer. Découvrez ceux que vous devez voir!

Si vous ne l’avez pas vu, cette émission tourne autour d’un groupe de personnes en difficulté financière à qui on confie un mystère pour jouer à un jeu qui leur rapportera plus de 45 millions de won. Les concurrents participent à des jeux d’enfants macabres à l’intérieur d’un espace clos, mais ceux qui restent sur le chemin perdent la vie et un seul gagnera.

+7 séries similaires à The Squid Game à ne pas manquer

7) Alice au pays des frontières

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Tao Tsuchiya, Aya Asahina, Kento Yamazaki

Terrain: Arisu, un jeune homme apathique, sans emploi et obsédé par les jeux vidéo, se retrouve soudainement dans une version étrange et vide de Tokyo où lui et ses amis doivent s’affronter dans des jeux dangereux pour survivre. Dans ce monde étrange, Arisu rencontre Usagi, une jeune femme qui navigue seule dans les jeux.

6) La société

Année: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Kathryn Newton, Jack Mulhern, Kristine Froseth

Terrain: Un groupe d’adolescents est mystérieusement transporté dans une version identique de leur riche ville. La seule différence est que, dans la réplique, leurs parents ont disparu et les adolescents doivent créer leur propre société pour survivre.

5) Jeu de menteur

Année: 2007

Saisons: 2

Protagonistes: Shota Matsuda, Erika Toda, Kosuke Suzuki

Terrain: Un drame sur un jeu fictif appelé « Liar Game Tournament » où les participants sont encouragés à tricher et à mentir. Le grand prix pour le gagnant est de 10 milliards de won. Les concurrents incluent Cha Woo Jin, un escroc de génie, et Nam Da Jung, un étudiant naïf qui est très honnête. Par un coup du sort, elle se mêle au jeu.

4) L’OA

Année: 2016

Saisons: 2

Protagonistes: Brit Marling, Jason Isaacs, Emory Cohen

Terrain: Prairie Johnson est une femme aveugle qui disparaît mystérieusement. Sept ans plus tard, il refait surface et sa vue a été restaurée.

3) Douce maison

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Song Kang, Lee Do-hyun, Lee Si-young

Terrain: Alors que les humains se transforment en monstres sauvages, un adolescent troublé et ses voisins tentent de survivre et de conserver leur humanité.

2) Les étrangers de l’enfer

Année: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Lee Dong-wook, Im Si-wan, Kim Ji Eun

Terrain: Un jeune homme emménage dans un appartement bon marché et doit partager une cuisine et une salle de bain avec des résidents étranges et méfiants.

1) Les 3%

Année: 2016

Saisons: 4

Protagonistes: Blanca Comparato, Rodolfo Valente, Veneza Oliveira

Terrain: Dans un avenir pas trop lointain, les citoyens luttent pour faire partie du groupe des privilégiés et ainsi éviter de sombrer dans la dévastation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂