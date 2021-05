7 séries similaires à Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba à regarder sur Netflix et Crunchyroll

Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba Il est devenu l’un des grands événements de l’anime ces derniers temps, puisque sa série a conduit à la réalisation du film de l’arc Infinity Train, qui est un véritable succès dans le monde entier. C’est pourquoi vous ne pouvez pas manquer ce spectacle animé, ainsi que La liste suivante avec quelques propositions similaires que vous trouverez dans les services de streaming de Netflix et Crunchyroll. Idéal pour tout fan!

+7 séries comme Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sur Netflix et Crunchyroll

– Front de bataille du blocus sanglant

An: 2015

Créé par: Nuisette Yasuhiro

Parcelle: Lorsqu’un fossé dimensionnel s’ouvre à New York qui relie notre monde à l’autre côté, la ville est enveloppée par un épais brouillard qui la change à jamais. Maintenant, la ville est connue sous le nom de Hellsalem’s Lot, un endroit où des êtres étranges et des humains de toutes sortes coexistent et survivent du mieux qu’ils peuvent dans ses rues dangereuses. Leonardo y arrivera, un jeune homme qui cherche à aider sa sœur et qui finira par s’impliquer dans l’organisation de surhumains connue sous le nom de Balance.

Disponible en: Crunchyroll







– Les sept péchés capitaux: la colère impériale des dieux

An: 2019

Créé par: Nakaba Suzuki

Parcelle: Un groupe de tyrans monta sur le trône. Maintenant, la princesse doit chercher un groupe de chevaliers pour l’aider à récupérer le royaume.

Disponible en: Netflix







– Fate / Stay Night

An: 2006

Créé par: Ninoko Nasu

Parcelle: La ville de Furyuki, entourée par l’océan et les montagnes, devient le lieu d’un ancien rituel. Pour matérialiser le mythique Saint Graal, qui est censé exaucer tout souhait à son possesseur, sept Maîtres reçoivent sept esprits héroïques choisis par le Graal … Ces Maîtres vont former un pacte avec leurs Serviteurs et se battre jusqu’à la mort jusqu’à ce qu’un seul reste. un couple … C’est la « Guerre du Saint Graal ».

Disponible en: Crunchyroll







– Invasion dans les hauteurs

An: 2021

Créé par: Tsuina miura

Parcelle: La jeune Yuri se retrouve au sommet d’un gratte-ciel dans un monde étrange, où elle doit survivre aux attaques d’attaquants masqués qui cherchent à tuer leur proie.

Disponible en: Netflix







– Noblesse

An: 2020

Créé par: Ils sont Jae-Ho

Parcelle: Raizel se réveille après un sommeil de 820 ans. Il détient le titre de Noblesse, un Noble pur-sang et protecteur du reste des Nobles. Dans une tentative de protéger Raizel, son serviteur Frankenstein le rejoint à l’Institut Ye Ran, où Raizel s’habitue progressivement à la routine quotidienne du monde humain aux côtés de ses compagnons. Cependant, les humains modifiés de l’Union, une société secrète qui envisage de conquérir le monde, entrent lentement dans la vie de Raizel et menacent ses proches, le forçant à utiliser son grand pouvoir pour les protéger.

Disponible en: Crunchyroll







– L’aventure bizarre de Jojo

An: 2012

Créé par: Hirohiko araki

Parcelle: Plusieurs générations de la famille Joestar (toutes avec le même surnom) font face à des méchants surnaturels à des moments différents.

Disponible en: Netflix







– Shingeki no Kyojin / Attaque sur Titan

An: 2013

Créé par: Hajime isayama

Parcelle: Il y a de nombreuses années, l’humanité était au bord de l’extinction avec l’apparition de créatures géantes qui dévoraient tout le monde. En fuyant, l’humanité a réussi à survivre dans une ville fortifiée aux hauts murs qui est devenue le dernier bastion de la civilisation contre les Titans qui parcourent le monde librement. Maintenant que la paix est sur le point d’être interrompue par une chaîne d’événements qui conduiront à révéler ce que sont les Titans et comment ils sont apparus.

Disponible en: Crunchyroll