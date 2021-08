Ces dernières années, le monde du divertissement a changé sa façon de voir un secteur de la société, en générant un contenu approprié qui peut transmettre un message important sur les stéréotypes de la beauté. L’industrie du cinéma et de la télévision a arboré ce drapeau aux côtés de ses membres, et c’est pourquoi ici, nous vous apportons quelques exemples que vous aimerez sûrement. Revoyez ces 7 séries !

+7 séries qui défient les canons de beauté actuels

-Filles

Année: 2012

Saisons: 6

Protagonistes: Lena Dunham, Allison Williams, Adam Driver

Terrain: Une écrivaine en herbe et ses trois amies, toutes dans la vingtaine, tentent ensemble de donner un sens à la vie et à ce qui les attend après avoir vécu deux ans à New York. Ils ne sont pas sûrs de ce qu’ils veulent et l’image ne s’éclaircit pas. Hannah pense qu’elle a ce qu’il faut pour être une écrivaine à succès, si elle vient d’écrire quelque chose, elle veut un petit ami mais ne fait pas face à ce qu’il faut pour avoir une relation sérieuse et elle veut un travail où elle n’a pas à travailler ; Marnie qui a un type de personnalité « A », est plus responsable et a des objectifs fixés ; Jessa est une personne insouciante et risquée qui manque apparemment de peur et cache ses insécurités et sa cousine Soshanna est une étudiante de l’Université de New York qui aimerait faire l’expérience du style de vie « Sex and the City ».







-Dietland

Année: 2018

Saisons: 1

Protagonistes: Joy Nash, Julianna Marguiles, Robin Weigert

Terrain: Un nègre travaillant pour un magazine de mode essaie de s’accepter alors qu’elle essaie de se frayer un chemin dans un monde superficiel, obsédé par les images, criblé de vide et parsemé de scandales sexuels et de crimes.







-Chewin Gomme

Année: 2015.

Saisons: 2

Protagonistes: Michaela Coel, Robert Lonsdale, Danielle Walters

Terrain: Tracey Gordon, une religieuse de 24 ans obsédée par Beyoncé, découvre que plus elle en apprend sur le monde, moins elle comprend.







-Éducation sexuelle

Année: 2019

Saisons: 3

Protagonistes: Emma Mackey, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa

Terrain: Otis a toujours une réponse concernant le sexe. Otis s’associe à son amie Maeve pour ouvrir une clinique de sexothérapie à l’école.







-Pose

Année: 2018

Saisons: 3

Protagonistes: Billy Porter, Indya Moore, Dominique Jackson

Terrain: Légendes, icônes et mères de la culture underground new-yorkaise, un mouvement qui s’est imposé pour la première fois dans les années 1980.







-La vie après la graisse

Année: 2013

Saisons: 1

Protagonistes: Tamara Michelle Shephard, Meagan Foy, Kristen Seavey

Terrain: Life After Fat est une série Web de comédie dramatique tournée à New York et centrée sur Maddie, une vendeuse de friperie de 24 ans qui perd 90 livres en un an. Pour la première fois de sa vie, elle se sent remarquée et attirante, ce qui finit par être bien plus compliqué qu’elle ne le pensait. Mais plus les choses s’effondrent, plus vous vous rapprochez de votre véritable estime de soi. La vie après la graisse n’est pas sur la façon dont il est inspirant de perdre beaucoup de poids, ni un message pour tout le monde de s’aimer exactement comme ils sont. Au lieu de cela, c’est une exploration des changements que nous effectuons et pourquoi nous les faisons, autant qu’une déclaration sur la folie souvent ridicule que c’est d’être une vingtaine profondément confuse vivant dans une ville massive.







-Vis à Vis

Année: 2015.

Saisons: 4

Protagonistes: Najwa Nimri, Alba Flores, Maggie Civantos

Terrain: Macarena est une jeune femme fragile et innocente qui entre en prison en attendant d’être jugée pour un délit de détournement de fonds. En prison, elle entrera dans un monde dangereux, complètement différent de ce qu’elle a connu, qui l’obligera à évoluer.