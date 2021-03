7 séries que vous devriez regarder sur Netflix si vous avez aimé Sky Rojo

Ciel rouge a eu sa première mondiale vendredi dernier sur le service de streaming Netflix et il est déjà devenu l’un des contenus les plus consultés en raison de l’attente d’être une nouvelle création de Alex Pina, qui est derrière Le braquage d’argent. Bien qu’il y ait eu des réactions différentes et même reçu des critiques accusant le machisme, beaucoup ont apprécié le programme.

La fiction espagnole est en vedette Lali Espósito, Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Yany Prado et Enric Auquer. Il raconte l’histoire de trois prostituées qui fuient le club où elles vivaient après avoir laissé leur proxénète gravement blessé et partent en voyage pour éviter d’être frappées par des tueurs à gages. Si vous êtes déjà fan, vous devez continuer avec ces séries au sein de la plateforme, en attendant la deuxième saison. Voir!

+7 séries similaires à Sky Rojo sur Netflix:

– Perdu

An: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Daniel Grao, Carolina Lapausa, Melani Olivares

Terrain: Sur les traces de sa fille kidnappée, Antonio parvient à le faire emprisonner en Colombie et déclenche ainsi une série d’événements qui touchent de nombreuses personnes.







– Borderliner

An: 2017

Saisons: 1

Protagonistes: Tobias Santerlmann, Ellen Dorrit Petersen, Benjamin Helstad

Terrain: Un détective détourne une enquête pour meurtre pour protéger sa famille, mais lorsque son collègue devient méfiant, il est pris dans un dangereux dilemme.

– Le goût des margaritas

An: 2018

Saisons: 1

Protagonistes: María Mera, Santi Prego, Noelia Castano

Terrain: En enquêtant sur la disparition d’une adolescente dans une ville galicienne, un agent de la Garde civile révèle des secrets liés à une perte trop proche.







– Tu ne peux pas te cacher

An: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Blanca Soto, Eduardo Noriega, Iván Sánchez

Terrain: Ils se sont échappés du Mexique pour Madrid. Mais leur passé les hante partout.







– Le club

An: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Alejandro Speitzer, Minnie West, Jorge Caballero

Terrain: Vendre de la MDMA semble facile … jusqu’à ce que les trafiquants de drogue découvrent votre entreprise.







– Lignes blanches

An: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Laura Haddock, Nuno Lopes, Marta Milans

Terrain: Zoe Walker quitte sa vie tranquille pour enquêter sur la disparition de son frère à Ibiza, où elle suit bientôt un chemin dangereux et décadent.







– Hache

An: 2019

Saisons: deux

Protagonistes: Adriana Ugarte, Eduardo Noriega, Marc Martínez

Terrain: Dans la Barcelone des années 60, Helena gagne la confiance (et le cœur) d’un dangereux patron de la drogue en attendant le moment de frapper.