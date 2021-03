7 séries que vous devez regarder si vous manquez déjà WandaVision

1



Les garçons



deux



Une série d’événements malheureux



3



Le monde caché de Sabrina



NETFLIX



Première:



2016

Le genre:



Drame

Saisons:



4

Créé par:



Roberto Aguirre-Sacasa.

Protagonistes:



Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Tati Gabrielle, Gavin Leatherwood, Adeline Rudolph, Richard Coyle et Miranda Otto.

Terrain:



moitié sorcière, moitié mortel. Sabrina (Kiernan Shipka) fête ses 16 ans et doit décider entre le monde des sorcières avec sa famille et celui des humains avec ses amis. Aux côtés de ses tantes (Miranda Otto, Lucy Davis), de son chat Salem et de son petit ami Harvey Kinkle (Ross Lynch), elle affrontera les atrocités et les aventures de la mystérieuse ville de Greendale.