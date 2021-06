Netflix propose de plus en plus de contenus originaux de qualité et est également un leader du streaming est devenu l’un des producteurs les plus importants de l’industrie. Cependant, depuis sa création il utilise une astuce que vous ne connaissez sûrement pas : annonce des séries comme les siennes, mais en réalité elles ne le sont pas. Quels sont-ils et pourquoi le fait-il?

Cette stratégie est principalement associée aux débuts de la plateforme en tant que producteur de contenu. Alors que son nombre de créations originales augmentait progressivement, la société N avait besoin d’accords pour ajouter des titres à son catalogue et promouvoir sa bibliothèque. Pour cela, Il a signé des contrats avec diverses sociétés pour pouvoir vendre ses séries comme si elles provenaient de Netflix.

Bien que dans certains pays, cela génère une certaine confusion (car ils incluent toujours le logo sur leurs couvertures), l’idée a servi à la croissance exponentielle du service de streaming ces dernières années et à son positionnement en tant que leader absolu. Les productions qu’il a achetées étaient nombreuses, il connaît donc maintenant les sept plus importantes.

7 séries que Netflix annonce comme des originaux, mais qui ne le sont pas

7-Le Marginal

An: 2016

Saisons: 3

Producteur d’origine : Souterrain (Argentine)

Protagonistes: Juan Minujín, Gerardo Romano, Martina Gusmán, Claudio Rissi, Nicolás Furtado, Daniel Pacheco Bautista, Abel Ayala, Roly Serrano, Esteban Lamothe, Lorenzo Ferro, Alejandro Awada.

Parcelle: Miguel Palacios est un policier qui est emprisonné dans une prison perdue au milieu de nulle part. Un jour, un juge le convoque pour l’aider à résoudre l’enlèvement de sa fille. … Ainsi, le policier devient Pasteur Peña et s’infiltre dans un monde où la moindre erreur peut mettre fin à ses jours.

(Netflix)



6-La fille

An: 2016

Saisons: 1

Producteur d’origine: CMO Producciones (Colombie)

Protagonistes: Ana Maria Estupiñan, Carlos Velázquez, Juan Sebastián Aragón, Laura Perico, Diego Vásquez, Sebastián Eslava, Marcela Benjumea.

Parcelle: La fille raconte l’histoire de Belky, une jeune femme qui vit à la campagne aide aux tâches ménagères et s’occupe de son frère. Belky adore son frère, à tel point que lorsqu’ils l’envoient à la guérilla, elle propose d’aller le chercher, mettant l’épilepsie et la faiblesse de son frère sur son chemin.

(Netflix)



5-Marcella

An: 2016

Saisons: 3

Producteur d’origine: Buccaneer Media (Royaume-Uni)

Protagonistes: Anna Friel, Nicholas Pinnock, Ray Panthaki, Sinead Cusack, Nina Sosanya, Harry Lloyd, Charlie Covell, Jack Doolan, Tobias Santelmann, Jamie Bamber, Imogen Faires, Sophia Brown, Josh Herdman.

Parcelle: Marcella est une détective britannique qui travaille dans la ville de Londres. Lorsque son mari la quitte, Marcella est bouleversée et le cœur brisé. Une série de meurtres incite Marcella à rouvrir une affaire d’il y a dix ans.

(Netflix)



Trek 4 étoiles : Découverte

An: 2017

Saisons: 3

Producteur d’origine : CBS Productions (États-Unis)

Protagonistes: Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Maulik Pancholy, Anthony Rapp, Terry Serpico, Sam Vartholomeos, Michelle Yeoh, Jason Isaacs, Mary Chieffo, Shazad Latif, Christopher Obi, James Frain, Mary Wiseman.

Parcelle: Situé environ dix ans avant la série originale « Star Trek » et sortant de la chronologie du long métrage, « Star Trek: Discovery » suit l’équipage de l’USS Discovery alors qu’il découvre de nouveaux mondes et formes de vie. (FILMAFFINITÉ)

(Netflix)



3-Le bon endroit

An: 2016

Saisons: 4

Producteur d’origine: Universal Pictures Television (États-Unis)

Protagonistes: Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper, Jameela Jamil, D’Arcy Carden, Manny Jacinto, Tiya Sircar, Josh Siegal, Adam Scott, Steve Berg, Bambadjan Bamba, Marc Evan Jackson, Maribeth Monroe.

Parcelle: Cuando Eleanor Shellstrop llega a la otra vida, siente alivio y se sorprende de que haya llegado al Buen Lugar, pero no le toma mucho tiempo en darse cuenta de que ella está en ese sitio debido a un error, por lo que tendrá que cambiar pour rester.

(Netflix)



2-Le pécheur

An: 2016

Saisons: 3

Producteur d’origine : Iron Ocean Films (États-Unis)

Protagonistes: Jessica Biel, Bill Pullman, Christopher Abbott, Nadia Alexander, Jacob Pitts, Patti D’Arbanville, Michael H. Cole, Kathryn Erbe, Robert Funaro, Abby Miller, Eric Todd, Teri Wyble, Dohn Norwood.

Parcelle– Un détective gênant retourne dans sa ville natale pour enquêter sur les raisons pour lesquelles un jeune homme a assassiné ses parents.

(Netflix)



1-Chasseurs d’ombres

An: 2016

Saisons: 3

Producteur d’origine: Constantin Film (États-Unis)

Protagonistes: Katherine McNamara, Dominic Sherwood, Alberto Rosende, Emeraude Toubia, Matthew Daddario, Harry Shum Jr., Isaiah Mustafa, Alan Van Sprang, Stephen R. Hart, Jon Cor, Joel Labelle, Nicola Correia-Damude, David Castro.

Parcelle: Clary Fray apprend qu’elle vient d’une longue lignée d’hybrides homme-ange chasseurs de démons. Le mystérieux Jace et ses compagnons de chasse Isabelle et Alec, aident Clary à entrer dans ce nouveau monde sombre.