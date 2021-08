7 séries mettant en scène des femmes à regarder accompagnées d’un bon whisky

Whisky et femmes. Les femmes et le whisky. Pendant longtemps, une sorte de parti pris masculin s’est créé autour de cette boisson populaire. Il semblait qu’il n’était réservé qu’aux messieurs et, surtout, dans un moment de décharge émotionnelle. La vérité est qu’au fil des ans, cette appréciation a été nourrie par des valeurs culturelles. En fait, dans le monde du divertissement, le whisky a toujours été utilisé principalement dans des scènes avec des hommes.

Heureusement, celui-ci s’est progressivement transformé pour laisser place à un autre regard. Cette décennie accueille l’émergence d’une nouvelle façon de comprendre le whisky. Autrement dit, un whisky plus lié à la vie de tous les jours, pour passer un agréable moment en famille ou entre amis. Un whisky qui a une représentation féminine et qui est inclus dans une sortie féminine dans laquelle différents sujets sont abordés. UNE whisky qu’il n’est pas seulement associé au public adulte, mais plutôt, donnant aux jeunes générations la possibilité de connaître une boisson harmonieuse, intense, oui, mais aussi avec laquelle ils peuvent passer un bon moment de plaisir.

En ce sens, le monde des séries, si à la mode en ces temps de virtualité, peut être une belle occasion d’explorer la nouvelle façon de boire du whisky. En l’occurrence, des séries mettant en scène des femmes fortes et indépendantes qui tentent de rompre avec les préjugés et les dogmes socialement acceptés. Voir ce qu’ils sont et vers la fin nous vous montrons comment servir un bon verre de whisky.

+ Série à regarder avec un verre de whisky

7. Sac à puces







Une des séries révélation de ces dernières années. Phoebe Waller Bridge prend la tête de cette émission de deux saisons en tant que créatrice, productrice et leader. Fleabag est l’histoire d’une jeune femme dans la trentaine qui essaie avec ironie et impudence de faire face à une perte douloureuse. Au cours de ce voyage, elle essaiera de se retrouver et d’apprécier ceux qui l’entourent.

6. Mme Fletcher







Eve est une femme divorcée qui commence à découvrir de nouveaux désirs sexuels et un éveil érotique qui semblait s’être endormi depuis des années. Mettant en vedette Kathryn Hahn et créé par Tom Perotta, il a une saison de 7 heures.

5. Jessica Jones







Basée sur le personnage de Marvel Comics, Jessica Jones est une super-héroïne qui décide de devenir détective privé pour s’éloigner à jamais de ses pouvoirs. Sans aucun doute, l’une des meilleures séries avec une héroïne féminine comme protagoniste, dans ce cas, magistralement interprétée par Krysten Ritter. La série a duré trois saisons et est disponible sur Netflix.

4. Orange est le nouveau noir







C’est une autre production super intéressante qui peut être tranquillement accompagnée d’un bon verre de whisky. Il raconte l’histoire d’une femme qui est sur le point de se marier et qui est arrêtée pour un crime lié à la drogue qu’elle a commis il y a dix ans. La série est basée sur l’expérience réelle de Piper Kerman, qui a passé un an dans une prison fédérale du Connecticut. La série analyse et réfléchit sur le fonctionnement du système pénitentiaire aux États-Unis, la violence institutionnelle et l’abus de pouvoir du point de vue du genre.

3. Des petits feux partout







Elena est une journaliste stricte et organisée de l’Ohio, sa vie change complètement lorsque Mia et sa fille Pearl commencent à vivre dans l’une de ses propriétés en tant que locataires. Car si au début leur relation sera cordiale, au fil des jours elle se transformera en un véritable enfer. Cette série Amazon Prime met en vedette Reese Witherspoon et Kerry Washington.

2. Gros petits mensonges







L’une des séries les plus acclamées sur HBO et avec une distribution principale entièrement féminine. Il suit l’histoire d’un groupe de trois mères, dont la vie apparemment parfaite est paralysée à la suite du meurtre mystérieux d’une personne lors d’un événement scolaire. Ce spectacle fournit une analyse exquise sur la maternité, la sexualité, la violence de genre et les relations amoureuses. Sans aucun doute, visionnement obligatoire.

1. Aigu







Dans cette autre production originale de HBO, Annie est une journaliste qui cherche à grandir dans son métier et qui rit et réfléchit à la gordofobie et aux liens toxiques à travers la comédie. Une série qui casse les schémas et met enfin de côté les stéréotypes de la beauté féminine. C’est un hymne à l’acceptation de soi mais il invite aussi à faire prendre conscience de ces préjugés que la société a à l’égard du corps de la femme.

Comment préparer un verre de Whisky avec Chivas Regal 12

Maintenant que vous savez quelle série vous pouvez regarder avec votre whisky, nous allons vous donner quelques astuces très simples pour servir la boisson et la déguster avec vos amis un soir ou un après-midi devant la télévision.

De quoi avez-vous besoin? Une bouteille d’un bon whisky écossais tel que Chivas Regal 12 pour préparer un cocktail Highball Classique. C’est l’un des plus anciens et des plus emblématiques. Et il reçoit ce nom de sa combinaison avec de l’eau gazeuse, quelque chose qui a émergé au 19ème siècle. Sa façon de servir est super simple et vous pouvez même ajouter un élément décoratif comme la classique tranche de citron ou d’orange.

Alors, mettons-nous au travail. Prendre 50 ml de Chivas 12, 150 ml d’eau gazeuse et décorer les zestes d’orange. La première chose à faire est de verser le whisky dans un verre highball. Ajoutez ensuite 100 ml d’eau gazeuse et placez de la glace jusqu’au bord du verre. Maintenant, ajoutez le reste de l’eau et remuez très bien. Vous pouvez ajouter un peu plus de glace et la dernière chose, alors, est la décoration. De cette façon, vous êtes prêt à boire votre Classic Highball Whisky.