Petit à petit, les plateformes numériques commencent à élargir leur contenu afin de sortir de l’ordinaire et de rendre visibles, à travers des séries ou des films, certains problèmes de l’agenda social. C’est pour ça que, l’égalité des sexes est l’une des voitures auxquelles ils ont commencé à prêter attention.

Bien que les différents services de streaming aient leur empreinte identitaire et cherchent toujours à suivre le même chemin, ils ont tous ce fait en commun: beaucoup de leurs séries sont mises en vedette par des femmes fortes et indépendantes qui sont un exemple d’autonomisation des femmes. Mais parmi eux, il y a sept séries qui sont les plus remarquables de chaque plate-forme et vous pouvez en profiter ce week-end.

7 séries féministes à suivre ce week-end.

1. Fleabag:

C’est une comédie dramatique qui est venue à Vidéo Amazon Prime D’Angleterre. Il raconte l’histoire de Fleabag (Phoebe Waller – Bridge), une jeune femme en colère, confuse et sexuellement vorace. Au lendemain de la mort de sa meilleure amie, cette trentenaire doit apprendre à vivre avec le chagrin parallèlement à une crise de travail, mais pour sortir de tout ce malaise, elle passe son temps à avoir des relations sexuelles avec toutes les personnes disponibles.







Cette série rompt non seulement avec le quatrième mur (le protagoniste parle à la caméra), mais ce faisant, elle fait participer les téléspectateurs à ce que sont ses souhaits et à ce qu’elle pense. Sans aucun doute, une fiction qui est là pour rester.

2. Mamans qui travaillent:

J’arrive à Netflix en 2019 de la télévision canadienne. Quatre femmes terminent leur congé de maternité et doivent retourner au travail pour s’occuper des patrons, des amours et bien sûr de leurs enfants.







Dans cette série, il n’y a pas d’intrigue principale qui jette tous les chapitres, mais les personnages forts sont ces quatre mères qui, avec leur personnage, accrochent le public non seulement à cause de leur interprétation, mais aussi à cause de la teinte féministe qu’elles donner. Des postes de direction dans des entreprises ou des emplois généralement masculins, ils dépassent tout le monde.

3. Emily à Paris:

C’est l’une des plus récentes séries de Netflix. Emily (Lily Collins) est une jeune de vingt ans qui s’installe à Paris pour apporter le point de vue américain à une société de marketing française. Mais, vivant dans une société tamisée, pour le patron d’Emily, ses pensées sont farfelues et le choc des cultures commence. Quelque chose auquel vous devrez vous adapter, en jonglant avec votre carrière, vos nouveaux amis et votre vie amoureuse.







4. Peu orthodoxe:

C’est une mini-série publiée en Netflix en mars de l’année dernière. Esther Schwartz (Shira Haas) est une jeune fille de 19 ans qui fuit son mariage arrangé et sa communauté juive ultra-orthodoxe pour rechercher son propre sens de l’identité.







Autant cette décision représente un grand danger pour elle, autant elle déménage à Berlin où elle rencontre un groupe d’étudiants en musique, où elle trouve son refuge. Cependant, malgré le fait qu’elle imagine sa liberté, la force ne suffit pas lorsque son futur mari la cherche encore et est sur le point de la retrouver.

5. Les filles du câble:

C’est une série originale de Netflix. Il raconte comment les femmes vivaient dans l’ombre des hommes en Espagne en 1928, l’année où une entreprise de télécommunications a commencé à opérer à Madrid et le métier d’opérateur téléphonique est devenu femme puisque les hommes n’ont pas su s’adapter.







La série raconte le tournant que prend la vie de quatre des opérateurs, qui se sentent liés de différentes manières à leur famille, à leurs amours et à leur passé. Des faits qui ne les laissent pas réussir.

6. Coisa mais linda:

Il est d’origine brésilienne disponible en Netflix. La série raconte l’histoire de Malu (Maria Casadevall), une femme riche de São Paulo qui déménage à Rio de Janeiro pour ouvrir un restaurant avec son mari, mais à son arrivée, elle découvre que ce qu’elle croyait être son grand amour l’a laissée avec tout son argent.







Cependant, Malu parvient à prendre de l’avance et à montrer qu’elle n’a pas besoin d’un homme pour réussir. Malgré le temps (1959), elle a clairement indiqué qu’elle n’avait rien à perdre à être une femme.

7. Pose:

C’est l’une des séries qui combine le mieux le drame avec la culture afro-américaine et latine LGTBQ à New York. Situé entre 1987 et 1990, il parvient à briser les stéréotypes de toute fiction.