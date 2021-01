7 séries et films à regarder sur Netflix si vous manquez Anne avec un E

1



Enola Holmes



FILM



Première:



2020.





Durée:



2 h 3 min.





Dirigée par:



Harry Bradbeer.





Protagonistes:



Millie Bobby Brown, Sam Claflin, Henry Cavill et Helena Bonham-Carter.





Terrain:



Enola Holmes, la sœur cadette de Sherlock, découvre que sa mère a disparu et part à sa recherche. Dans sa recherche, il fait ressortir le limier qui coule dans ses veines et tombe sur un complot tournant autour d’un mystérieux seigneur, prouvant que son illustre frère n’est pas le seul talent de la famille.

2



Le bazar de la charité



SÉRIE FRANÇAISE



Première:



2019.





Saisons:



1.





Dirigée par:



Alexandre Laurent.





Protagonistes:



Lucien Dodge, Aaron Fors, Kellen Goff, Leticia Grassi, James Simenc, Erin Yvette, Reba Buhr, John Short, Audrey Fleurot, Julie De Bona, Camille Lou, Gilbert Melki.





Terrain:



Le 4 mai 1897 à Paris, un incendie dévastateur détruisit le bazar de charité et tua 120 personnes qui s’étaient rassemblées pour un événement caritatif. Cette tragédie va bouleverser la vie de trois femmes.

3



Peu orthodoxe



SÉRIE



Première:



2020.





Saisons:



1.





Dirigée par:



Alexa Karolinski et Anna Winger.





Protagonistes:



Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch, Alex Reid, Aaron Altaras, Tamar Amit-Joseph, Ronit Asheri, Dina Doron, Aziz Dyab et David Mandelbaum.





Terrain:



Une jeune femme quitte sa communauté juive ultra-orthodoxe de New York pour se retrouver à Berlin. Et il commence à y parvenir, mais le passé le trouve avant.

4



Gambit de la dame



SÉRIE



Première:



2020.





Saisons:



1.





Dirigée par:



Scott Frank.





Protagonistes:



Anya Taylor-Joy, Johnston Island, Annabeth Kelly, Bill Camp, Christiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie, Marielle Heller, Harry Melling, Patrick Kennedy.





Terrain:



Lorsque vous investissez tout dans la victoire, que vous reste-t-il? «Queen’s Gambit» raconte l’histoire d’une jeune prodige des échecs depuis ses jours d’orphelinat jusqu’à son ascension vers la gloire. Mais le génie a un prix.

5



Les filles du câble



SÉRIE ESPAGNOLE



Première:



2017.





Saisons:



6.





Dirigée par:



Ramón Campos.





Protagonistes:



Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Fernández, Nadia de Santiago, Ana Polvorosa, Yon González, Martiño Rivas, Nico Romero, Borja Luna, Sergio Mur, Concha Velasco, Iria del Río, Ernesto Alterio, Andrea Carballo, Antonio Velázquez.





Terrain:



Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) et Óscar (Ana Polvorosa) ont un dernier combat à gauche, et cette fois ce sera pour tout le monde.

6



Alias ​​Grace



SÉRIE



Première:



2017.





Saisons:



1.





Dirigée par:



Mary Harron.





Protagonistes:



Sarah Gadon, Edward Holcroft, Rebecca Liddiard, Zachary Levi et Kerr Logan.

Terrain:



Alias ​​Grace est basé sur le roman primé de Margaret Atwood. La mini-série de six heures suit Grace Marks, une pauvre jeune immigrante irlandaise et employée de maison du Haut-Canada qui, avec le marié James McDermott, a été reconnue coupable des meurtres brutaux de son employeur, Thomas Kinnear, et de sa maîtresse de Keys, Nancy Montgomery en 1843.

sept



Atypique



SÉRIE



Première:



2017.





Saisons:



3.





Dirigée par:



Robia Rashid.





Protagonistes:



Jennifer Jason Leigh, Keir Gilchrist, Brigette Lundy-Paine, Amy Okuda et Michael Rapaport.

Terrain:



Atypical raconte l’histoire de Sam (Keir Gilchrist), un jeune de 18 ans atteint d’un trouble du spectre autistique qui cherche à trouver l’amour et l’indépendance. Bien que ce voyage de découverte de soi soit amusant et émotionnel pour Sam, sa famille est obligée de faire face au changement de sa propre vie.