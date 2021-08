7 séries espagnoles méconnues à réserver

Le vol d’argent, Velours, Élite, L’innocent, Vivre sans autorisation Oui Vis à vis ils peuvent être une grande découverte pour beaucoup. Mais pour ceux qui sont déjà entrés dans le monde de série espagnole disponible sur les plateformes diffusion, ce n’est plus une nouveauté. Si vous cherchez quelque chose de nouveau à voir, nous vous listerons sept options afin que vous ajoutiez à votre liste que vous êtes sûr d’aimer.

+ Sept séries espagnoles à regarder

-Poison

Avec le débarquement de HBO Max dans Amérique latine, est venue cette série sortie en 2020 qui raconte les souvenirs de Cristina Ortiz, connue en Espagne sous le nom Le poison. Dans les années 90, cette femme transsexuelle est devenue célèbre et s’est fait remarquer pour ses moments controversés et drôles à la télévision. Mais derrière l’éclat et ce qui semble être un succès, se cache une histoire difficile. Dirigée par les javis (Javier Ambrossi et Javier Calvo), la série met en vedette Daniela Santiago, Lola Rodríguez, Isabel Torres et Jedet, donnant à la communauté LGBT une grande visibilité.







-Sous suspicion

Si le vôtre est le suspense et que vous aimez police, C’est la série qu’il faut voir oui ou oui. Bien qu’elle soit sortie il y a six ans, cette production d’Antena 3 avec Yon González, Blanca Romero et Lluís Homar est plus actuelle que jamais. Au cours de ses deux saisons, vous rencontrerez sûrement des acteurs que vous avez déjà vus : Pedro Alonso (Berlin en Le vol d’argent), Georgina Amorós (Cayetana en Élite), David Solans (Bruno dans Merli) et Concha Velasco (Carmen en Les filles du câble).

La série met en vedette Yon González, Blanca Romero et Lluís Homar (Antena 3).



-Embarquement

Vous avez aimé Elite et vous vouliez en voir plus ? Ensuite Embarquement c’est pour vous. Ce drame se déroule à Laguna Negra, un internat où le suspense ne manque pas en milieu scolaire. Il est sorti en 2007, vous verrez donc des acteurs qui sont des célébrités depuis leur plus jeune âge aujourd’hui. Ana de Armas, Yon Gonzalez, Blanca Suárez, Martiño Rivas et Marta Hazas ne sont que quelques-uns d’entre eux. Cette année, il a été lancé L’internat : les hauts sommets, une redémarrer disponible en Amazon Prime Vidéo.







-Merli : Sapere Aude

La fin de Merli Il a laissé tous ses téléspectateurs excités par son intrigue, mais aussi parce qu’il était temps de dire au revoir à ces personnages bien-aimés. Mais l’histoire de Pol Rubio (Carlos Cuevas) est toujours dans un retombées produit par Movistar +. Cette série, qui a débuté sa deuxième saison en avril de cette année, présente l’étudiant préféré de Merlí sur son chemin en tant qu’étudiant de la faculté de philosophie.







-Le temps entre les coutures

Tu m’aimes Grand Hôtel, Velours Oui Les filles du câble et vous ne savez pas quoi faire ensuite? Les séries vintage sont votre truc et c’est pourquoi vous devez voir Le temps entre les coutures. C’est une adaptation du roman de Maria Dueñas qui se déroule en 1934, peu avant le coup d’État de 1936. Il suit l’histoire d’une jeune couturière interprétée par Adriana Ugarte qui a longtemps travaillé dans un atelier de haute couture.







-Paquita Salas

Également créé par les javis, cette courte série de trois saisons est une pure comédie et amusante. Avec un humour très particulier, la production de Netflix présente Paquita Salas (Brays Efe), une représentante des artistes abandonnée par son actrice la plus connue. Afin de ne pas perdre sa principale source de travail, elle entreprend la recherche d’un nouveau talent, accompagnée de son assistant Magüi.







-Mer plastique

Disponible en Netflix, avec deux saisons et 26 épisodes au total. C’est comme ca Mer de plastique, la série sortie en 2015 qui se situe dans la province d’Almería, dans le sud de l’Espagne, et qui montre l’enquête sur le meurtre d’Ainhoa ​​​​Sánchez, fille du maire d’une ville fictive. Les tensions raciales entre les travailleurs des serres et les conflits d’intérêts surviennent rapidement dans ce drame policier chargé de mystère.