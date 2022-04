in

Ce sont les meilleures séries originales Disney + que vous apprécierez sûrement ce week-end.

Si vous êtes abonné à Disney+ et que vous ne savez pas quelle série regarder parmi la grande variété d’options que propose son catalogue, ne vous inquiétez pas car, à cette occasion, nous sommes là pour vous recommander 7 séries Disney+ exclusives parfaites pour ce week-end.

7 séries originales Disney+ parfaites pour ce week-end

tu penses surement quelle série pouvez-vous regarder au cours des deux prochains jours sur Disney + et pour vous faciliter la tâche, nous venons aujourd’hui vous recommander 7 séries originales de la plateforme de streaming qui appartiennent à deux des sagas cinématographiques les plus populaires, Marvel et Star Wars:

chevalier de la lune

livre de boba fett

Loki

Sorcière écarlate et Vision (Wandavision)

Le Mandalorien

Faucon et le soldat de l’hiver

Star Wars: Le mauvais envoi

chevalier de la lune

Moon Knight est la série la plus récente de l’univers Marvel et la seule des séries que nous recommandons qui sont encore diffusées. Bien qu’un nouveau chapitre soit publié chaque mercredi, vous pouvez maintenant profiter de 4 des 6 chapitres qui le composent.

Cette série met en vedette Oscar Isaac et raconte l’histoire du super-héros Moon Knight, qui est l’avatar de la divinité égyptienne Khonshu, le dieu de la lune et de la vengeance et l’alter ego de Marc Spector, un ancien tueur à gage ramené à la vie par ce dieu en échange de faire tout ce qu’il te dit de faire.

Mais ce n’est pas tout, car Marc Spector devra non seulement se battre contre les ennemis de Khonshu mais aussi contre son autre personnalité, Steven Grant, un employé de musée égyptien qui découvre que ce qu’il pensait être un rêve est en fait son autre moi.

livre de boba fett

Le livre de Boba Fett est la dernière série de Lucas Filmsest sorti en exclusivité sur Disney+ à Noël dernier et déjà vous pouvez le voir en entier ce week-end.

Cette série raconte les aventures du le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand dans la région de Tatooine, où ils retournent récupérer le territoire précédemment gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime.

Loki

Une autre des séries Marvel que nous vous recommandons de regarder ce week-end est Loki, une série mettant en vedette Tom Hiddleston qui nous raconte comment Le frère de Thor et dieu de la tromperie est attrapé par l’agence de variation temporelle (AVT)une organisation bureaucratique qui existe en dehors du temps et de l’espace, et obligée de travailler pour elle s’il ne veut pas être éloigné de la réalité.

Sorcière écarlate et Vision (Wandavision)

Scarlet Witch and Vision a été la première série originale de Marvel Studios et celle qui a commencé la phase 4 de l’UCM (Marvel Cinematic Universe).

Cette série raconte l’histoire de Wanda Maximoff, la sorcière écarlate, qui après avoir perdu Vision, tuée par Thanos, crée une réalité alternative dans laquelle il mène une vie normale avec lui dans une petite ville appelée Westview.

Le Mandalorien

Sans aucun doute, la série Disney + la plus populaire de ces derniers temps est The Mandalorian, une série de l’univers Star Wars avec Pedro Pascal qui raconte l’histoire de un guerrier mandalorien qui travaille comme chasseur de primes jusqu’à ce qu’il reçoive l’ordre de tuer un enfant ressemblant étrangement au mythique Jedi Yoda, qui il sauve pour en faire son apprenti.

Faucon et le soldat de l’hiver

Falcon and the Winter Soldier est une série de l’univers Marvel qui suit les traces de Sam Wilson, Falcon et Bucky Barnes, le soldat de l’hiveraprès les événements d’Avengers : Endgame.

Cette série nous raconte comment ces deux personnages, qui ne se sont jamais entendus puisque la seule chose qu’ils avaient en commun, c’est qu’ils étaient amis de Steve Roger, Captain America, ils doivent lutter ensemble contre une nouvelle menace tout en faisant face à leurs luttes internes respectives.

Star Wars: Le mauvais envoi

Star Wars : The Bad Remittance est la dernière série animée de l’univers Star Wars qui se déroule juste après la Guerre des Clones et nous raconte les aventures de un groupe de clones génétiquement défectueux appelé La Remesa Mala dont les capacités spéciales en font de grands soldats et le meilleur choix de l’Empire pour mener à bien des missions suicides.

