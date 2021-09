7 séries annulées par Netflix qui méritent une autre chance

Le service de diffusion en continu Netflix Il est actuellement le plus grand au monde avec environ 204 millions d’abonnés, donc les mouvements au sein de son catalogue ont souvent un impact sur son audience. La plateforme s’est chargée ces deux dernières années de fermer brutalement plusieurs séries importantes, qui devraient avoir une nouvelle opportunité. Comment allez-vous 7 que nous vous apportons aujourd’hui!

+ Série annulée par Netflix qui mérite une autre chance

– La fin du monde du Fxxxing

Après deux saisons, il a été annoncé qu’il n’allait pas avoir de suite, puisque son scénariste, Charlie Covell, a assuré qu’il n’avait pas l’intention de faire un troisième opus. Sur Rotten Tomatoes, il a un taux d’approbation de 93%, donc dès le début, il a eu l’approbation positive des critiques, ainsi que du public, qui était avide de plus d’aventures avec James et Alyssa.







– Tuca et Bertie

Lisa Hanawalt, l’une des créatrices de BoJack Horseman, s’est lancée dans un nouveau projet d’animation avec un spectacle de style Girls, bien que beaucoup plus acide et critique. Un produit de ce style est toujours nécessaire dans l’humour, mais il a finalement été décidé de l’annuler. Cependant, les fans en demandaient plus, car c’était une production féminine, sur des personnages féminins, avec des créatrices, et c’était considéré comme fondamental au sein du catalogue.







– Monarque

L’une des séries mexicaines les plus acclamées de ces dernières années s’est terminée après deux saisons avec son histoire inachevée. Jusqu’à présent aucune explication n’a été donnée, mais la vérité est que les téléspectateurs se sont virtuellement mobilisés via les réseaux sociaux pour demander un retour qui ne semble pas possible.







– L’héritage de Jupiter

Il est arrivé sur la plate-forme étant l’une des grandes promesses de l’année, et en fait il a réalisé les attentes avec le bon accueil du public et de la presse. Cependant, le créateur de la bande dessinée sur laquelle il est basé, Mark Millar, a déclaré que les prochaines étapes étaient complètement différentes de ce que pensait Netflix, et c’est pourquoi elle a été annulée.







– La société

Ce spectacle de science-fiction consiste en un univers dans lequel tous les adultes d’une ville disparaissent et les adolescents doivent prendre les commandes d’un mystère paranormal. En principe, il y avait un plan pour une deuxième partie en raison de ses bonnes notes, mais COVID-19 et ses problèmes sur le plateau d’enregistrement ont mis fin à l’histoire d’un moment à l’autre.







– Briller

Tout comme Tuca et Bertie ont conquis le cœur du public féminin, Glow l’a sans aucun doute également fait en présentant un groupe d’actrices qui font partie d’un spectacle de catch. La principale raison de son annulation est due à la pandémie de Coronavirus, puisque Netflix n’a pas pu se permettre les dépenses de tournage de la quatrième saison.







Peut-être que si nous recherchons le nom sur un réseau social aujourd’hui, nous aurons de nouveaux messages de fans demandant son retour. Anne With an E est l’un des jeux les plus douloureux, puisque son histoire avait captivé une grande partie du public à travers le monde, mais pour des raisons contractuelles entre le streaming et le réseau de télévision canadien dont elle était à l’origine, il a été décidé d’atteindre un fin brutale. S’il existe des versions d’un éventuel renouvellement, il n’y a pour l’instant rien d’officiel.