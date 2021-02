7 séries animées similaires aux Simpsons à regarder sur Netflix

un



(Désenchantement



Première:



2018





Créé par:



Matt Groening

Saisons:



3





Terrain:



Chaque princesse a ses devoirs, mais ce que Bean veut vraiment, c’est se saouler. Et avec un elfe et un démon comme partenaires, rendre le roi fou sera une tâche facile.

Netflix Original



2



Rick et morty



Première:



2013





Créé par:



Justin Roiland et Dan Harmon.

Saisons



: 4





Terrain



: Après avoir été porté disparu pendant près de 20 ans, Rick Sánchez arrive de façon inattendue à la porte de la maison de sa fille Beth et part vivre avec elle et sa famille, utilisant le garage comme son laboratoire personnel.

3



Cavalier BoJack



Première:



2014





Créé par:



Raphaël Bob-Waksberg

Saisons:



6





Terrain:



BoJack Horseman est un acteur oublié qui a vécu ses jours de gloire grâce à une comédie télévisée, et qui fait face aux crises existentielles et aux addictions les plus dures tout en essayant de revenir dans la cour des grands.

4



Assez proche



Première:



2020





Créé par:



JG Quintel

Saisons



: un





Terrain:



Dans cette série animée pour adultes, un couple marié essaie de rester cool alors qu’ils passent de fêtards dans la vingtaine à des parents dans la trentaine.

5



Grande bouche



Première:



2017



Créé par:



Nick Kroll Saisons:



4



Terrain



: Des amis discutent des mésaventures de la puberté et des expériences vécues par des adolescents de la banlieue de New York.

6



Paradis PD



Première:



2018





Créé par:



Waco O’Guin et Roger Black.

Saisons:



2





Terrain



: Une recrue rejoint le service de police dirigé par son père alors qu’il tente de protéger sa petite ville.

sept



Espace final



Première:



2018





Créé par:



Olan Rogers.

Saisons:



2





Terrain:



L’astronaute Gary et son assistant de destruction de planète, Mooncake, voyagent dans l’espace pour trouver la fin de l’univers.