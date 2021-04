Disney + est venu dans l’industrie du streaming pour lutter contre le leadership de Netflix et en seulement 16 mois atteint 100 millions d’utilisateurs, tel que rapporté par la société officiellement en mars. Bien qu’il se distingue actuellement par son contenu original Marvel ou Star Wars, l’un de ses différentiels avec la concurrence est les productions animées classiques. Le catalogue regorge de titres qui ont traversé les années pour devenir des jalons. Parmi ces options, il y a série qui a marqué votre enfance et que peut-être vous ne vous en souvenez pas. Passez en revue le top 7!

7 séries animées qui ont marqué votre enfance à voir sur Disney +

DOUG

An: 1996-1998

Créé par: Jim jinkins

Saisons: 3

Parcelle: Doug Narinas est un garçon qui tient un journal. Dans sa ville natale de Cuentington, il utilise son imagination pour naviguer dans les épreuves de l’amitié, de l’amour, de l’école et de la croissance.







GARGOLAS

An: 1994-1996

Créé par: Frank Paur, Greg Weisman.

Saisons: 3

Parcelle: En Ecosse, en 994 après JC, Goliath et son clan de gargouilles jurent de défendre un château médiéval. Goliath a été trompé par les humains et découvre que tout son clan a été détruit. Lui et les gargouilles restantes sont maudits pour dormir pendant 1000 ans. Le milliardaire, David Xanatos, achète le château et le déménage à New York, ce qui en fait son quartier général. Lorsque le château est attaqué et que les gargouilles se réveillent, elles sont découvertes par le détective Elisa Maza et David Xanatos. Les gargouilles essaient d’être discrètes lorsqu’elles combattent des ennemis anciens et nouveaux. Pierre le jour, guerriers la nuit, nous sommes des gargouilles.

PUCEZ ET ALLEZ AU SAUVETAGE

An: 1989

Créé par: Frank Paur, Greg Weisman.

Saisons: 1

Parcelle: Chip et Dale dirigent une petite équipe excentrique de personnages animaux qui protègent non seulement le règne humain, mais aussi le règne animal, résolvant toutes sortes de mystères qui surgissent. Les sauveteurs travaillent sur des cas qui passent inaperçus.







FURIEUX

An: 1993

Créé par: Mark Watters, Stephen James Taylor.

Saisons: 1

Parcelle: raconte l’histoire de Bonkers, un policier qui a résolu des affaires avec son partenaire Lucky Piquel, qui est ensuite emmené au FBI et remplacé par Miranda Wright, une autre policière.







LE CANARD DARKWING

An: 1991-1993

Créé par: Tad Stones.

Saisons: deux

Parcelle: raconte les aventures d’un super-héros qui se bat pour de bon dans la ville fictive de San Canario, aidé par son assistant Joe McQuack et sa fille adoptive Gosalyn, qui s’immisce constamment dans ses affaires, malgré le fait que Darkwing essaie constamment de l’empêcher.







LES AVENTURES DES OURS GUMMI

An: 1985-1990

Créé par: Michael Eisner, Art Vitello, Jymn Magon.

Saisons: 6

Parcelle: les ours gommeux sont des êtres presque magiques qui vivent dans un grand arbre près d’un royaume fantastique, ils vivront toutes sortes d’aventures avec leurs amis humains le jeune apprenti chevalier Cavin et la princesse Cala, ils devront aussi affronter le diabolique duc Ightorn et la sorcière Lady Bane.







LES SIMPSONS

An: 2017-2018

Créé par: Matt Groening.

Saisons: deux

Parcelle: Bien que Disney + n’ait que les saisons 29 et 30 de la série emblématique, c’est un titre qui a marqué l’enfance de toutes les générations depuis ses débuts en 1989.