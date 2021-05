7 séries à suspense françaises à regarder sur Netflix

Le service de streaming Netflix Il se caractérise par avoir plusieurs contenus dans sa grande bibliothèque, qui augmentera à partir de juin avec de nouvelles émissions et plus de films pour les utilisateurs. Parmi ses productions, il existe différents genres idéaux pour tout le monde, et c’est pourquoi Nous préparons ici une liste de 7 séries originaires de France de suspense à ne pas manquer sur la plateforme.

+7 séries de suspense françaises à regarder sur Netflix

– France criminelle

An: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Margot Bencilhon, Laurent Lucas, Stéphane Jobert

Parcelle: Une salle d’interrogatoire, la police parisienne et les suspects; rien de plus. Les secrets et la vérité dansent entre l’ombre et la lumière.







– Glacé

An: 2017

Saisons: 1

Protagonistes: Charles Berling, Julia Piaton, Pascal Greggory

Parcelle: Une découverte macabre sur une montagne des Pyrénées mène l’enquêteur Martin Servaz dans un jeu méchant avec un tueur en série.







– mortel

An: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Carl Malapa, Némo Schiffman, Manon Bresch

Parcelle: Suite à un pacte avec un être surnaturel, deux adolescents sont dotés de pouvoirs extraordinaires et font équipe pour résoudre un meurtre







– Jusqu’à l’aube

An: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Ornella Fleury

Parcelle: Les comédiens les plus drôles de France passent la nuit dans des endroits hantés et partent en mission d’horreur alors qu’ils tentent de se surpasser (et de se tromper).







– Vampires

An: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Oulaya Amamra, Suzanne Clément, Kate Moran

Parcelle: Une adolescente parisienne semi-humaine et semi-vampire fait face à ses pouvoirs naissants et aux difficultés familiales alors qu’elle est poursuivie par une communauté secrète de vampires.







– Zone blanche

An: 2017

Saisons: deux

Protagonistes: Suliane Brahim, Hubert Delattre, Laurent Capelluto

Parcelle: Le chef de la police et le nouveau procureur enquêtent sur une série de meurtres et de phénomènes inquiétants qui se déroulent dans une ville en lisière de forêt.







– Unité 42

An: 2017

Saisons: 1

Protagonistes: Patrick Ridremont, Constance Gay, Tom Audenaert

Parcelle: Un flic veuf responsable d’une unité spéciale de cybercriminalité fait équipe avec un exhacker pour attraper les criminels technophiles qui terrorisent la Belgique.