7 séries à regarder sur Netflix si vous manquez Sex Education

‘Éducation sexuelle’ est l’une des séries les plus populaires et appréciées du service de streaming Netflix, et attend actuellement sa troisième saison. Des photos récemment divulguées de son tournage étaient connues, qui ont repris en septembre après des mois sans marcher sur le plateau d’enregistrement en raison de la pandémie de coronavirus. Nous savons que vous l’attendez et que vous ne pouvez plus attendre, en attendant Divulgacher nous préparons cette liste avec des fictions similaires que vous devriez voir.

+7 séries que vous devriez regarder sur Netflix si vous manquez Sex Education: