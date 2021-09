Netflix

Si vous êtes fan de ce succès de K-Drama sur la plateforme et que vous attendez de nouveaux épisodes, vous devriez voir cette liste avec des séries similaires qui rendront l’attente plus agréable.

Séries© Netflix7 séries à regarder sur Netflix pour ne pas rater Love Alarm.

Alarme d’amour est devenu l’un des phénomènes les plus populaires du service de streaming Netflix avec sa première saison et a obtenu un résultat similaire avec son deuxième opus sorti en mars de cette année, bien qu’une partie du fandom ait baissé le pouce. La vérité est que la plupart en attendent un troisième, mais pour le moment, il n’y a aucune nouvelle d’un retour.

Bien que le show soit identifié comme un succès sur la plateforme, il n’a pas été renouvelé pour une nouvelle fournée d’épisodes pour une raison : le webtoon sur lequel il est basé se termine comme la saison 2 et il n’y a plus de matériel à adapter. Cependant, sa fin ou son annulation n’a jamais été annoncée, on espère donc qu’il y aura un troisième versement. Pendant, ici, nous vous apportons 7 séries similaires à Alarme d’amour que vous devez voir et vous ne devriez pas aller loin, puisque vous les trouverez sur Netflix. Revoyez la liste !

+7 séries à regarder sur Netflix pour ne pas rater Love Alarm

7- Était-ce de l’amour ?

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Song Ji-hyo, Son Ho-jun, Song Jong-ho

Terrain: Elle n’a pas eu de romance depuis des années, mais lorsque quatre hommes très différents entrent dans sa vie, cette mère célibataire retrouve l’amour… et se redécouvre.

6- Un si bel amour

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Kim Yo-han, So Joo-yeon, Yeo Hoi-hyun

Terrain: Pour une adolescente follement amoureuse de son voisin et ami d’enfance, l’amour est à la fois doux et difficile. Leur relation évoluera-t-elle au fur et à mesure de leur croissance ?

5- Ma romance secrète

Année: 2017.

Saisons: 1

Protagonistes: Sung Hoon, Song Ji-eun, Kim Jae-yeong

Terrain: Le nouveau patron d’une nutritionniste s’avère être le garçon avec qui elle n’a couché qu’une seule fois. Maintenant, tout n’est qu’un malentendu après l’autre.

4- C’est bien de ne pas être bien

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Kim Soo-hyun, Seo Yea-ji, Oh Jung-se

Terrain: L’intersection des vies d’un écrivain antisocial pour enfants et d’un assistant psychiatrique dévoué ouvre la voie la plus improbable vers la guérison émotionnelle.

3- Amoureux à l’envers

Année: 2018

Saisons: 1

Protagonistes: Junchen Guo, Yi Ning Sun, Yi Qin Zhao

Terrain: Contre l’ordre de sa famille, une jeune femme riche se fait passer pour une étudiante ordinaire, où elle rencontre une pop star.

2- Mon premier vrai amour

Année: 2019

Saisons: 2

Protagonistes: Ji soo, Jung Chae-yeon, Jinyoung

Terrain: Par hasard et conséquences, Yun Tae-o ouvre les portes de sa maison à un groupe d’amis. Et les portes de votre cœur aux enchevêtrements de l’amour et de l’amitié.

1- Démarrage

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Bae Suzy, Nam Joo-hyuk, Kim Seon-ho

Terrain: Les jeunes entrepreneurs qui cherchent à concrétiser leurs projets virtuels rivalisent pour réussir personnellement et professionnellement dans le monde féroce de la haute technologie coréenne.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂