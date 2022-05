7 règles que Kourtney Kardashian a fait suivre à Scott Disick

1. Scott ne peut pas être impliqué dans la vie amoureuse de Kourtney

Comme cela deviendra un peu un modèle, de nombreuses règles de Kardashian sont basées sur les comportements passés de Disick, comme la règle qui exige qu’il n’interfère pas avec la vie amoureuse de Kardashian.

Dans un épisode de 2017 de « Keeping Up With The Kardashians », Kardashian a révélé qu’elle avait dû baisser les bras après les tentatives répétées de Disick d’intervenir dans sa vie amoureuse.

Elle a partagé qu’elle s’était déchaînée et lui avait dit qu’elle avait un petit ami mais qu’elle voulait qu’il reste en dehors de ça.

Dans un épisode ultérieur, elle a dû réitérer le sentiment après que Disick ait menacé son nouvel homme, Younes Bendjima.

« Il me menace maintenant. Il est comme, ‘Votre petit ami va se faire battre tous les jours quand nous serons là-bas.’ Il va, ‘Amusez-vous. En vous promenant, vous feriez mieux de surveiller vos arrières. « »

« J’ai dit: » En fait, je ne te parlerai plus jamais avec tes menaces, espèce de psychopathe « », a-t-elle partagé. « ‘Si vous me menacez moi et mes amis, c’est fini. »

Disick ne l’a pas bien pris lorsque Kardashian a commencé à sortir avec son petit ami actuel et après plusieurs incidents où Disick s’est déchaînée, Kardashian a baissé le pied et a exigé qu’il reste en dehors de son entreprise.

2. Scott doit être impliqué en tant que père

Avant et depuis leur rupture, Kardashian a clairement indiqué qu’il voulait que Disick soit un père formidable.

Il n’y aurait pas de demi-mesure selon Kourtney Kardashian, si Disick voulait être dans la vie de ses enfants, alors il devait s’impliquer à 100%.

Kardashian veut que Disick soit là pour ses enfants et le maintient à un niveau élevé.

3. Les nouvelles copines ne peuvent pas voir les enfants

Kardashian et Disick se sont disputés lorsque Disick a voulu amener sa petite amie de l’époque, Sofia Richie, voir leurs enfants et Kardashian n’en avait rien.

Selon un initié, Kourtney Kardashian a établi une nouvelle règle après la dispute sur les futures petites amies de Disick, « Elle insiste sur le fait que Scott doit être dans une relation sérieuse pendant au moins six mois avant de présenter une petite amie aux enfants. »

Richie semble plus tard avoir obtenu l’approbation de Kardashian et a même rejoint l’ancien couple et leurs enfants en vacances pendant le tournage de leur émission de télé-réalité.

4. Scott doit participer à des vacances familiales amicales

Étant donné que les deux parties ont l’intention de coparentalité leurs trois enfants, elles doivent souvent être l’une autour de l’autre lorsqu’elles sont avec les enfants.

Une partie de leurs responsabilités, selon Kardashian, est qu’ils doivent tous les deux passer des vacances familiales amicales où ils passent du temps à élever leurs enfants.

5. Kourtney aurait demandé à Scott de passer régulièrement des alcootests

Compte tenu des difficultés de Scott Disick dans le passé avec la toxicomanie et la toxicomanie, Kardashian a clairement indiqué qu’il ne pouvait pas apporter cela aux enfants.

À la suite d’une rechute en 2017, Kardashian aurait craint que Disick ne soit en état d’ébriété avec les enfants et, semble-t-il, « elle lui demande de passer un test d’alcootest avant d’emmener les enfants n’importe où tout seul ».

6. Disick doit imposer des restrictions alimentaires aux enfants

La santé des enfants est une préoccupation primordiale pour Kardashian et elle contrôle donc ce qu’ils sont autorisés à manger. Kardashian applique une alimentation saine sans produits laitiers, sans gluten à ses enfants et demande à Disick de faire de même.

Dans un épisode de « Keeping Up With The Kardashians », Disick a même essayé de tester ces règles en remplaçant les aliments sains de son ex pour voir si elle le remarquerait.

7. Kourtney a interdit à Scott de faire la fête avec ses amis

Disick avait l’habitude de sortir régulièrement avec un groupe d’amis à des fêtes sauvages, où il passait un moment fou et consommait des substances.

Cependant, pendant leur relation, Kardashian ne tolérerait plus ce comportement.

Des sources affirment que si Disick voulait continuer à avoir accès aux enfants et que Kardashian lui a dit qu’il ne pouvait même pas contacter les personnes avec lesquelles il faisait la fête.

