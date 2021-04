7 références que vous n’avez pas vues dans la bande-annonce de Space Jam 2

Space Jam: un nouvel héritage C’est l’une des premières Warner Bros les plus attendues de l’année. En plus d’être la suite du film emblématique de Michael Jordan, le film avec LeBron James cherchera à renforcer toutes les franchises de l’entreprise et pour cela il prépare de nombreuses références. Depuis Harry Potter jusqu’à ce que Game of Thrones en passant pour Le masque: Découvrez les 7 œufs de Pâques les plus importants de la bande-annonce présentée ce samedi.







Lola Bunny comme Dwyane Wade

La vidéo contient une image de Lola Bunny faisant un clin d’œil et ouvrant ses mains devant la caméra. C’est une référence à la célébration de Dwyane Wade en décembre 2010 lorsqu’il a donné une aide magistrale à LeBron dans le match entre les Miami Heat et les Milwaukee Bucks.

Space Jam est merveilleux et rejeté des références, y compris des références à la NBA, qui ne peuvent pas s’intégrer avec autant de joie pic.twitter.com/TL1ytdF1Er – TOONSQUAD Gomes (@ 1fabiogomes)

3 avril 2021





Le masque

Pendant les scènes de bande-annonce montrant le stade, les gradins sont remplis de références de films. L’un d’eux est La Máscara, ce personnage de Jim Carrey de 1994.

Game of Thrones

Au cours de la séquence qui décrit comment le protagoniste est transféré dans le monde des dessins animés, il est possible d’observer un anneau avec l’inscription de Game of Thrones.

Orange mécanique

Également dans les gradins de la cour, apparaissent les Drugos de A Clockwork Orange: le célèbre film de 1971 de Stanley Kubrick.

La chose la plus drôle à propos de cette bande-annonce de Space Jam 2 est qu’il y a littéralement les violeurs tueurs de A Clockwork Orange qui regardent le match. pic.twitter.com/bXV7xwzbQC – Fleibur. (@Dr_Fleibur)

3 avril 2021





Musique de Looney Toons

Lorsque LeBron est transféré dans le monde animé, il écoute la musique classique des Looney Toons et passe devant le logo, comme Michael Jordan l’a fait dans la première cassette.

Scooby Doo

Le camion signature de Scooby Doo avait également son espace dans la remorque.

Harry Potter

Bien que très rapide, la machine qui emmène Lebron dans le Monde des Looney Toons montre le nom de Poudlard comme l’un des univers où le basketteur pouvait s’arrêter.